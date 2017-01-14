- كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية: المراسيم البترولية تنقل ملكية الثروة الموعودة إلى مصالح خاصة
- صواريخ إسرائيلية جديدة تقصف مطار المزة العسكري السوري فجرا.. لماذا الآن؟ ولماذا الخوف من دولة تنزف دما ودمارا منذ ست سنوات؟ وما هو تفسير عدم اللجوء للطائرات الحربية هذه المرة؟
- كاتب أسترالي: السنترلينك يطارد الفقراء والوزراء يهدرون الأموال
- خطاب جون كيري: إعلان إسرائيل عضواً مراقباً في الجامعة العربيّة
- بالفيديو...رعب في أستراليا بسبب هجوم النمل الناري
- حدث في مثل هذا اليوم January 14, 2017
- محكمة أسترالية تتهم إماما في ملبورن بتزويج طفلة بالإكراه
- هل تعيش أستراليا مرحلة فقاعة عقارية؟
- مشروع قانون الانتخابات خارج الجلسة التشريعية
- ريفي يرد على المشنوق بلسان الحريري!
- "سيشهر الجميع إسلامهم بسبب غبائنا".. أسقف كاثوليكي يحذر أوروبا من تحولها لدولة إسلامية بسبب أزمة المهاجرين
- يمكنك تناول ما تشاء من المأكولات.. علماء أتراك يطورون حبوباً لتخسيس الوزن من جسم الخنفساء
- DNA - إنتصار الأسد واندثار سوريا
- السفر على حساب شعب أستراليا.. فضائح بالجملة
- 10 أثرياء الأكثر سخاء في العالم منهم سعودي .. من هو؟
- استقالة وزيرة الصحة في استراليا وسط فضيحة مالية
- النظام السوري يتهم إسرائيل بقصف مطار المزة.. ويتوعدها
- مقتل 8 على الأقل وسقوط عدد من الجرحى في اعتداء انتحاري بالعاصمة السورية دمشق
- روسيا وتركيا اتفقتا على تنسيق ضرباتهما الجوية في سوريا
- هدير...حملت وأنجبت بدون زواج "رسمي" فأشعلت مصر
- على حساب شعب أستراليا.. وزير الهجرة يلتهم عشاء بـ 4000 دولار
- راقصات سابقات: نادي شيتا الأمريكي وكرٌ للجرائم
- إبراهيموفيتش: هدفي الدوري الإنكليزي
- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم January 13, 2017
صواريخ إسرائيلية جديدة تقصف مطار المزة العسكري السوري فجرا.. لماذا الآن؟ ولماذا الخوف من دولة تنزف دما ودمارا منذ ست سنوات؟ وما هو تفسير عدم اللجوء للطائرات الحربية هذه المرة؟
القصف الصاروخي الإسرائيلي الذي انطلق من قاعدة في مدينة طبريا المحتلة، واستهدف مخازن اسلحة في مطار المزة العسكري قرب العاصمة دمشق، ليس الأول، ولن يكون الأخير، لكن الجديد والمفاجئ حالة الشماتة التي تسود بعض العواصم العربية ومجنديها في كل مرة يتكرر هذا العدوان وغياب الرد عليه، وكأن هذه العاصمة ليست عاصمة عربية امبراطورية، وكأن المهاجم ليس عدوا غاصبا محتل لارض ومقدسات عربية، ومسؤول عن العديد من جرائم الحرب ضد اشقاء عرب ومسلمين.
هذا عدوان على سورية الوطن والتاريخ والحضارة والقيم، والارثين العربي والإسلامي، وليس هجوما على نظام او طائفة، فالنظام سيذهب مثل غيره من النظم التي تعاقبت على سورية طوال ثمانية آلاف عام، اما الوطن فباق الى ابد الآبدين.
***
ان تقصف الطائرات او الصواريخ الإسرائيلية أهدافا في العمق السوري، وفي مثل هذا التوقيت الذي تواجه فيه البلاد حربا طاحنة، فهذا يعني، ودون أي جدال، انها تشكل خطرا حقيقيا ووجوديا على دولة الاحتلال الإسرائيلي في الحاضر وفي المستقبل، ومن يقول غير ذلك، وأيا كان موقعه، يغالط الحقيقة، ويقف في خندق العدوان.
أجهزة الاعلام الإسرائيلية نقلت عن مصادرها في المؤسسة العسكرية قولها ان هذا الهجوم استهدف شحنة صواريخ ارض ارض من طراز “فاتح 1″ بالغة الدقة والتصويب، ويصل مداها الى 300 كيلومتر، بينما يبلغ وزن رأسها الحربي المفجر حوالي 400 كيلوغرام.
لم تكشف هذه الأجهزة ما اذا كانت هذه الصواريخ ذاهبة الى “حزب الله” ام الى المستودعات السورية، وهذا ليس مهما على أي حال، فلا فرق بين الاثنين، والمهم انها ستستخدم حتما لقصف ما بعد العمق الإسرائيلي، ونقصد بذلك مدينة تل الرشراش (ايلات)، ومدينة دايمونا في عمق صحراء النقب، حيث المفاعل النووي الإسرائيلي، والا لما استهدفتها الصواريخ الإسرائيلية.
لجوء القيادة العسكرية الاسرائيلية الى استخدام الصواريخ هذه المرة، ومن طبريا، لقصف مطار المزة التي تعتقد ان الطائرات الإيرانية تستخدمه لايصال شحنات الأسلحة المتقدمة الى سورية و”حزب الله” معا، يوحي بأنها لم تعد تجرؤ على استخدام طائراتها الحربية، ربما خوفا من اسقاطها من قبل الدفاعات الجوية السورية المزودة بصواريخ “اس 300″ الروسية المتطورة المضادة للطيران.
هيئة اركان الجيش السوري قالت انها سترد على هذا العدوان، ولم تحدد طبيعة هذا الرد، واين سيكون، ولكنه آت لا محالة، سواء من الأرض السورية، او من قواعد “حزب الله”، والمسألة مسألة وقت وتوقيت حتما، فمن كان يتوقع ان تتغير الأحوال ويستعيد الجيش السوري مدينة حلب بعد ست سنوات؟ وان ينقلب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على حلفائه في المعارضة السورية وداعميها العرب، ويتحالف مع موسكو، ويوقع اتفاقات ثلاثية معها، ومع الحكومة السورية للتنسيق في الأجواء لمنع أي تصادم بين طائرات الأطراف الثلاثة؟، ومن كان يتصور قبل خمس سنوات ان فصائل في المعارضة المسلحة ستجلس على مائدة التفاوض مع ممثلي الحكومة السورية في جنيف، والآن في الآستانة، وربما غدا في دمشق؟ نرجو التبصر والتريث وعدم التسرع في الاحكام.
***
ختاما نقول للذين يتندرون بتكرار الجملة السورية المعتادة التي تقول بأن الرد السوري سيأتي في الوقت والمكان المناسبين في كل مرة تتعرض العاصمة السورية لعدوان إسرائيلي، هذا ليس وقت السخرية والشماتة والتندر، وربما يفيد التذكير بأن معلقات وقصائد مدح واطراء طويلة قيلت تباهيا واعجابا بالرئيس اردوغان عندما اسقط طائرة سوخوي روسية اخترقت الأجواء التركية لثوان معدودة، فأين الرئيس اردوغان الآن، وفي أي خندق يقف، ومع من يتحالف في سورية، وكيف جاء هذا التحالف، وما هو الثمن الذي دُفع للوصول اليه، وطي صفحة اسقاط الطائرة.
نتمنى ان يأتي الرد على هذه الاهانات الإسرائيلية بسرعة، ومن سورية، طالما ان دولا عديدة اسقطت القضية الفلسطينية من حساباتها، وباتت تعتبر إسرائيل حليفا، او ليست عدوا على الأقل، ونحن على ثقة انه سيأتي، ولن يطول انتظارنا، والنصر صبر ساعة.. والأيام بيننا.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- ميريام كلينك تفاجئ متابعيها بفستان يكشف ما تحته .. هل كانت بلا ملابس داخلية !؟
- هدير...حملت وأنجبت بدون زواج "رسمي" فأشعلت مصر
- على حساب شعب أستراليا.. وزير الهجرة يلتهم عشاء بـ 4000 دولار
- كايلي جينر تجلس في أحضان حبيبها بالمايوه
- أستراليا: بعد طرد البرلمان لـ "المفلس" كوليتون.. ماذا قالت بولين هانسون؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
عبد الباري عطوان
صحافي فلسطيني عربي مقيم بلندن، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية.
- صواريخ إسرائيلية جديدة تقصف مطار المزة العسكري السوري فجرا.. لماذا الآن؟ ولماذا الخوف من دولة تنزف دما ودمارا منذ ست سنوات؟ وما هو تفسير عدم اللجوء للطائرات الحربية هذه المرة؟
- بدأت “المؤسسة” الامريكية حربها على ترامب مبكرا بـ”ابتزازه” جنسيا.. فهل هي مقدمة للإطاحة به او اغتياله على طريقة كيندي؟ وهل علاقته “الحميمة” ببوتين هي السبب؟
- مؤتمر الآستانة ينعقد وسط حقل الغام كثمرة للتحالف الروسي التركي.. فهل سيشهد اعلان الطلاق بين المعارضتين السياسية والعسكرية؟ ولماذا تعلن الفصائل المصنفة إرهابية حرب المياه والغاز على الدولة السورية؟ وما هي ملامح المشهد السوري في العام الجديد؟
- هل ستصدق السلطة الفلسطينية هذه المرة وتنفذ تهديداتها بسحب الاعتراف بإسرائيل في حال نقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة في حال التنفيذ او عدمه؟
- لا نحتاج الى شهادة محقق الـ”سي أي ايه” جون نيكسون لكي يؤكد لنا ان العراق والمنطقة سيكونان افضل لو بقي صدام في السلطة.. ويشرفني انني تلقيت خمس رسائل منه كانت بياناته الاولى لإعلان انطلاق المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي
- عملية “الدهس″ في القدس المحتلة رسالة مزدوجة الى ترامب ونتنياهو معا “لا تستفزوا هذا الشعب الشجاع والمقاوم”.. لماذا نتمنى لو يشاهد الجنرالات العرب “فيديو” العملية؟ ولماذا تريد اسرائيل ربط الشاب المنفذ بـ”الدولة الإسلامية”؟
- وصول يلدريم الى بغداد هل يمهد للانضمام الى المحور السوري الايراني وسحب القوات التركية من بعشيقة جاء تعزيزا للخطوة؟ وهل اغلاق تركيا لقاعدة انجرليك في وجه الطيران الامريكي بات وشيكا؟ وهل اعتراف المتحدث بإسمها بخطأ سياساتها في سورية منذ اليوم الاول يكفي؟
- النفوذ الإيراني يتوسع.. والسعودي يتقلص إقليميا ودوليا فما هي الأسباب ومن المسؤول؟ ولماذا تتصاعد التحذيرات من “الحزام الايراني” مجددا؟ ولماذا يراجع اردوغان سياساته وينحاز للمعسكر “الكاسب” بينما العرب “مكانك سر”؟
- هل هناك “امتعاض” إيراني من التقارب الروسي التركي المتزايد؟ وهل الفقرة الواردة في اتفاق “الهدنة” التي تطالب بخروج الإيرانيين و”حزب الله” هي احد الأسباب ام كلها؟ وهل بدأت روسيا في “تهميش” الدور الإيراني في سورية؟
- معركة “تعطيش” دمشق هل تنسف اتفاق وقف اطلاق النار؟ وما هو بديل الفصائل التي جمدت مشاركتها في مؤتمر الاستانة؟ ولماذا بدأ القصف لأدلب قبل تدمر؟ أسئلة تحدد اجاباتها ملامح المشهد السوري في العام الجديد
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)