وزير البيئة ينزع القفَّزات ويُعلِن: سأقول الأمور كما هي

- قلق الأميركيّين يتزايد مع اقتراب "تنصيب" ترامب!
- جعجع: القانون الجديد في الكواليس
- ريفي يصوب سهامه نحو المشنوق وعينه على الحريري
- توقعات الأبراج ليوم January 14, 2017
- تعليمات القادة للماكنات الانتخابية : جهزوا وخططوا على «الستين».. «طيور النورس» تفضح صفقـات النفـايات والمواطن «ضحية»
- الجميل: زيارة السعودية سترمّم العلاقات وعلى الرئيس اللبناني العمل لوقف الحملات عليها
- مانشيت:هدوء سياسي يسبق «أسبوع العمل».. وعون إلى مصر قريباً
- بلدية طرابلس... أزمة مضَت وأزمات طَرَأت !
- ريفي ينشر مقطعا للحريري يشكك بالمشنوق والأول يوضح
- الانتخابات النيابية: المقايضة الممكنة
- إدارة مؤسسة الحريري تبتزّ المصروفين وتهدّدهم!
- الحريري لريفي: كنت مخطئاً... والمشنوق يغرّد
- قوى الأمن الداخلي تطرد ضابطاً و٨ رتباء
- جعجع متفائل بقوة بقانون انتخاب جديد يقطع الطريق على الستين عبر المختلط
- الجهد الكبير لعون في زيارة المملكة هل خيّبته بعدم تظهير نتائج فورية؟
- الانتخابات امتحانٌ للجميع
- المعارضة السورية.. النظام السوري.. روسيا
- هنيبعل القذافي: جلّود خطف الصدر... ووالدي بريء
- السعودية تبتزّ لبنان: الصمت مقابل 400 مليون دولار
- وزير البيئة ينزع القفَّزات ويُعلِن: سأقول الأمور كما هي
- كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية: المراسيم البترولية تنقل ملكية الثروة الموعودة إلى مصالح خاصة
- صواريخ إسرائيلية جديدة تقصف مطار المزة العسكري السوري فجرا.. لماذا الآن؟ ولماذا الخوف من دولة تنزف دما ودمارا منذ ست سنوات؟ وما هو تفسير عدم اللجوء للطائرات الحربية هذه المرة؟
- كاتب أسترالي: السنترلينك يطارد الفقراء والوزراء يهدرون الأموال
- خطاب جون كيري: إعلان إسرائيل عضواً مراقباً في الجامعة العربيّة
- بالفيديو...رعب في أستراليا بسبب هجوم النمل الناري
وزير البيئة ينزع القفَّزات ويُعلِن: سأقول الأمور كما هي
مَن يدري؟
فمع وزير البيئة الجديد المحامي طارق الخطيب، قد تتحوَّل وزارة البيئة، لا إلى وزارة سيادية ولا إلى وزارة أساسية أو ثانوية، بل إلى وزارة استراتيجية، فعلى كتفي الوزير الخطيب ملقاة ملفات التلوث والنفايات والسموم، ومعه قد تتحول الوزارة إلى نيابة عامة بيئية لا يمر أي مشروع إلا بعد دراسة الأثر البيئي لهذا المشروع، فلو أنَّ طارق الخطيب كان هو وزير البيئة حين تمت الموافقة على مطمر الكوستابرافا، لكان قطع يده قبل أن يوقِّع على قرار إنشاء هذا المطمر، ولو أنَّ طارق الخطيب كان هو وزير البيئة حين استُبيح نهر الغدير وتحوَّل إلى مصبٍّ للمجارير، بدل أن يكون مصباً لمياه الأمطار، لكان اتَّخذ كل الإجراءات التي تمنع التمادي في هذا الأمر.
الوزير طارق الخطيب لا ينكفئ ولا يتراجع ولا يجلس في بيته من دون أن يستقيل كما فعلَ سلفه، بل يواجه، خصوصاً أنَّه إبن بيئة يعرف حقيقةً معنى المعاناة. هو قال لدى تفقده مطمر كوستابرافا أول من أمس:
أنا لست بصدد الدفاع عن أحد كما أنني لست بصدد ظلم أحد، يجب قول الأمور كما هي.
إنَّ أكبر جريمة تُرتَكب هي محاولة الإيحاء بأن مطمر كوستابرافا لا يشكِّل أيَّ خطر على سلامة الطيران في مطار بيروت، من خلال القول إنَّ النفايات موضَّبة ولا يصل إليها طائر النورس.
هؤلاء يتغاضون عن حقيقة أساسية وهي:
إنَّ توضيب النفايات لا يمنع تحللها، وعصارتها تذهب إلى مياه البحر القريبة جداً من مدرج المطار، فيأتي النورس ليأكل مما هو موجود في المياه الآسنة.
كما أنَّ الدراسات أثبتت أنَّ طائر النورس يعتاد على الأصوات الإصطناعية للنسور، التي تُصدرها التجهيزات والتي يتم تركيبها، وغريب كيف أنَّ هذه التجهيزات تأمَّنت فوراً من مستودعات متعهِّد الدولة، فكيف استورد كمياتها؟
وهل كان يعرف أنَّ مطمره سيتسبب بالمشاكل؟
ثم لو أنَّ مصب نهر الغدير وحده هو الذي يجذب طائر النورس فلماذا تكلَّف المتعهِّد، من دون غيره استيراد تجهيزات أصوات النسور؟
وحسناً فعل النائب وليد جنبلاط حين غرَّد على حسابه على تويتر فكتب:
إنَّ محاولة التخفيف من خطر المكب لهو بدعة وتحايل على الرأي العام. وعندما تقع الكارثة لا نفع للندم.
جنبلاط إبن الشوف، ووزير البيئة إبن الشوف، وكلاهما يعرف المجزرة البيئية التي يمكن أن يسببها مكب كوستابرافا، فهل يتم وقوع الكارثة ليُصار بعدها إلى المعالجة؟
حين تسلَّم الوزير طارق الخطيب وزارة البيئة، قال:
إنَّ من أهم الحقوق الأساسية للإنسان حقه في العيش ضمن بيئة صحية سليمة ونظيفة، خالية من كلِّ أنواع الملوثات. إنَّ هذا الكلام بحدِّ ذاته يُشكِّل إدانة للمطمر في كوستابرافا إذ كيف يعيش مئات الآلاف حوله في بيئة نظيفة؟
بالتأكيد الوزير طارق الخطيب لن يدع مطمر الكوستابرافا يمر، خصوصاً أنه هو الذي قال أثناء التسليم والتسلم:
إنني حريص جداً على أن أقارب جميع المشاكل المثقلة بها وزارة البيئة بشكل شفاف لوأد الفساد، ولنعمل إدارة نموذجية ضمن اختصاصنا.
المتعهِّدون، من اليوم فصاعداً، سيعدُّون للعشرة قبل أي دعسة ناقصة، وما أكثر دعساتهم الناقصة. فوزير البيئة لا يمزح.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- بالفيديو...رعب في أستراليا بسبب هجوم النمل الناري
- ميريام كلينك تفاجئ متابعيها بفستان يكشف ما تحته .. هل كانت بلا ملابس داخلية !؟
- صواريخ إسرائيلية جديدة تقصف مطار المزة العسكري السوري فجرا.. لماذا الآن؟ ولماذا الخوف من دولة تنزف دما ودمارا منذ ست سنوات؟ وما هو تفسير عدم اللجوء للطائرات الحربية هذه المرة؟
- كاتب أسترالي: السنترلينك يطارد الفقراء والوزراء يهدرون الأموال
- كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية: المراسيم البترولية تنقل ملكية الثروة الموعودة إلى مصالح خاصة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
- وزير البيئة ينزع القفَّزات ويُعلِن: سأقول الأمور كما هي
- نهاد المشنوق... هذا هو
- لهذه الأسباب يطمئن اللبنانيون إلى الوزير سيزار أبي خليل
- وزير السياحة يحمل معه نجاحاته في الإعلام إلى السياحة
- وزير الإتصالات جمال الجرّاح: الإيجابية الكاملة
- الدورة الاستثنائية... وورشة العمل
- إنطلاقة عربية للعهد بعد الإنطلاقة الداخلية
- بدأت معالجة الملفات ... والمهم الإستمرار
- بداية عهد عون - الحريري وعد بالمحاسبة
- سلامة والحوت مثل ومثال فحافظوا عليهما
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)