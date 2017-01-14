- أي وليد جنبلاط... سيكون بعد الانتخابات؟
- ريفي والمشنوق.. حرب"إستباقية" لاستعادة الشارع "المستقبلي" في الشمال
- تحت الضغط التركي.. المعارضة السورية توافق على "أستانة"
- فيلت: ماذا فعلت صواريخ تنظيم الدولة بدبابة ليوبارد الألمانية؟
- وثيقة مسربة.. بشار الأسد وشقيقه ماهر والكيمياوي ثالثهما
- DNA - تل أبيب لﻷسد: انا في انتظارك مليت
- الفنانة قمر.. يا ربي كما خلقتني!
- قلق الأميركيّين يتزايد مع اقتراب "تنصيب" ترامب!
- جعجع: القانون الجديد في الكواليس
- ريفي يصوب سهامه نحو المشنوق وعينه على الحريري
- توقعات الأبراج ليوم January 14, 2017
- تعليمات القادة للماكنات الانتخابية : جهزوا وخططوا على «الستين».. «طيور النورس» تفضح صفقـات النفـايات والمواطن «ضحية»
- الجميل: زيارة السعودية سترمّم العلاقات وعلى الرئيس اللبناني العمل لوقف الحملات عليها
- مانشيت:هدوء سياسي يسبق «أسبوع العمل».. وعون إلى مصر قريباً
- بلدية طرابلس... أزمة مضَت وأزمات طَرَأت !
- ريفي ينشر مقطعا للحريري يشكك بالمشنوق والأول يوضح
- الانتخابات النيابية: المقايضة الممكنة
- إدارة مؤسسة الحريري تبتزّ المصروفين وتهدّدهم!
- الحريري لريفي: كنت مخطئاً... والمشنوق يغرّد
- قوى الأمن الداخلي تطرد ضابطاً و٨ رتباء
- جعجع متفائل بقوة بقانون انتخاب جديد يقطع الطريق على الستين عبر المختلط
- الجهد الكبير لعون في زيارة المملكة هل خيّبته بعدم تظهير نتائج فورية؟
- الانتخابات امتحانٌ للجميع
- المعارضة السورية.. النظام السوري.. روسيا
- هنيبعل القذافي: جلّود خطف الصدر... ووالدي بريء
أي وليد جنبلاط... سيكون بعد الانتخابات؟
بالتأكيد ليست مشكلة وليد جنبلاط مع النظام النسبي بحدّ ذاته، على حد ما يرى خبير انتخابي مخضرم. فاعتراض الرجل على هذا النظام يعود الى الصيغ الانتخابية المعتمدة في سوق النقاش القانوني، لأنها تقوم على مبدئين تجدهما في معظم الاقتراحات المعروضة للدرس: الاختلاط بين النسبي والأكثري، والدوائر الصغيرة أو المتوسطة.
يقول الخبير ذاته إنّ تصغير الدوائر من جهة وحصر النظام النسبي بعدد محدد من المقاعد، هو في معظم المطارح مقعد أو مقعدان، يجعل من النظام النسبي، نظاماً أكثرياً في مفاعيله، ما سيعرّض حصة وليد جنبلاط النيابية لأكثر من خسارة، وتحديداً من جناحه الدرزي، الأمر الذي يعتبره تخطياً للخطوط الحمر التي يسمح بها، فضلاً طبعاً عن تقلّص الحضور المسيحي في كتلته.
بينما تكبير حصة النظام النسبي في قانون الانتخابات أو اعتماده في دوائر كبيرة الحجم، يجعل من الصعوبة تخطي الحضور الجنبلاطي، لأن الأول في طائفته، ولن يكون مضطراً الى مراعاة أي فريق لأنه قادر بعضلاته على تأمين فوز معظم المقاعد الدرزية.
ولهذا تراه اليوم يرجم النظام النسبي وفق الصيغة التي تقدمها المفاوضات بين القوى السياسية أي المختلط، ويعرب عن تمسكه للقانون القائم رغم كل علاته.
ولكن هذا لا يعني أبداً أنّ "قانون الستين" سيكون أكثر رحمة عليه في ظلّ التحالف المتوقع بين "التيار الوطني الحر" و"القوات"، والذي من شأنه أن يحول الطرفين الى رافعة قوية للأصوات المسيحية في الجبل ويجعلهما شريكاً جدياً في فرض الترشيحات المسيحية التي يريدونها.
يعني بالنتيجة، لم تعد زعامة الجبل محصورة بالمختارة، وقد يكون لها شريك مسيحي قادر على احداث التوازن، ولو النسبي. وبالتالي فإنّ مفاعيل قانون الستين لم تعد هي ذاتها، طالما أنّ التفاهم المسيحي- المسيحي سيحدث الفرق.
ومع ذلك، يفضّل جنبلاط أن يكون واحداً من طباخي المعادلة النيابية الجديدة في الجبل من أن تُفرض عليه، فيقدم بنفسه بعض المقاعد المسيحية الى الحلفاء الجدد، من أن تأخذ عنوة من طبقه. ولهذا لا يتردد في الدفاع عن القانون القائم.
لا يكترث بيك المختارة كثيراً للأوصاف التي قد تلحق به جراء دفاعه عن قانون مرذول من شريحة كبيرة من الرأي العام اللبناني، بعدما جرى التحريض عليه من جانب القوى السياسية. ولا يهتم أبداً اذا اتهم "بالرجعية الانتخابية"، أو بالإقطاعية المناطقية طالما أن مريديه مقتنعون أنّ ما يفعله هو عين الصواب... والباقي تفاصيل مملة.
يعني بالنيتجة، وليد جنبلاط بعد الانتخابات النيابية سيكون غير ذاك الذي قبل الاستحقاق مهما كان شكل القانون الانتخابي. هذا أمر محسوم. صحيح أنّه قد يفقد بعضاً من أعضاء كتلته لكنه طبعاً سيحتفظ بدوره كقطب أول للطائفة الدرزية. وهو يعي جيدًا أن الدور أهم من العدد.
من هنا يمكن فهم أدائه طوال السنتين المنصرمتين حيث حرص على الوقوف على خطّ الإلتقاء بين القوى السياسية ورفض تجيير أصواته لصالح أي من الاصطفافين منتظراً حصول التسوية ليكون جزءاً منها ولو من دون أي "مكافأة"!
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
كلير شكر
كاتبة وصحفية - جريدة السفير اللبنانية
- أي وليد جنبلاط... سيكون بعد الانتخابات؟
- ميقاتي ينزع ورقة التوت
- عن رقصة القفز السريع... للعونيين
- من إيماءات أجساد السياسيين.. تقرأ أفكارهم
- لهذه الأسباب يريد "حزب الله" النسبية
- مراسيم الانتخابات.. تضع «الستين» على سكّة التنفيذ
- الحملة على المشنوق.. أين «الخيط الرفيع»؟
- يوسف فنيانوس الآتي من عالم الأسرار.. إلى هدير «الأشغال»
- دروب ميقاتي.. توصله إلى طاحونة المعارضة
- هؤلاء هم «نجوم» الترشيحات البرتقالية.. والطامحون الجدد
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)