- الشرق الأوسط
- دفاع كل طائفة يحفّز المثل لدى الجميع الاشتراكي يبلّغ مواقفه إلى الرؤساء الثلاثة والكتل
- إقامة لبنان جديد تتطلب توافقاً على الانتخابات كما حصل رئاسياً وحكومياً
- عون يبدأ مرحلة طمأنة السعوديين بمقاربات جديدة هل من محاذير لاستبدال قهوجي وسلامة؟
- حليحل رئيساً لهيئة علماء المسلمين: هل يُعوّض تراجع الدور؟
- جنبلاط والنسبية: الخطر على الزعامة لا على الدروز
- البحرين... لا خيار سوى السلمية
- يعقوب الصراف؟!
- مطلب سعودي لقانون الانتخاب: إراحة الحريري
- نمط جديد من الدعم السعودي للبنان
- قانون الإنتخاب يحتاج إلى «بطل»!
- أوساط لبنانية تتوقع تعيين سفير سعودي خلال هذا الشهر
- بيضون: حزب الله يتحسب لوقوع صدام بينه وبين العهد بـ «شيطنة» قانون الستين
- حدث في مثل هذا اليوم January 16, 2017
- الغارديان: كيف تغير إيران التركيبة الطائفية بسوريا؟
- لماذا اغتيل اللواء الغضبان الوسيط المفاوض لانهاء “حرب المياه” وتخفيف معاناة خمسة ملايين من مواطني العاصمة دمشق؟ ومن هي الجهات التي تقف خلف هذه الجريمة الإرهابية؟ وهل حققت أهدافها؟
- في خطاب مفتوح.. مشاهير أستراليا يطالبون بمفوضية فيدرالية لمكافحة الفساد
- "أستانة" وسورية المفيدة لأمن اسرائيل
- من التراث الفلسطيني
- شذرات فلسفية – 3
- استطلاع: 80 % من الأستراليين يطالبون بمفوضية مكافحة فساد فيدرالية
- فضيحة.. وزير مالية أستراليا يأخذ من أموال الشعب 23000 دولار
- النظام السوري يسيطر على عين الخضرا والمعارك تتواصل
- دراسة صادمة: أغلب الإيرانيين عرب.. ومعظم المصريين أفارقة
- السعودية وسجالات السينما والحفلات
دفاع كل طائفة يحفّز المثل لدى الجميع الاشتراكي يبلّغ مواقفه إلى الرؤساء الثلاثة والكتل
ليس واضحا ما اذا كان المسؤولون يخفون ورقة مضمرة حول قانون الانتخاب يكشف عنها على نحو مفاجئ قريبا انسجاما مع ظروف محددة انما حتى الان ثمة مد وجزر كبيران اقله في المواقف المعلنة بما يثير ارباكا سياسيا واعلاميا يتردد ايضا على مستويات اخرى. اذ تتناقض المواقف من التطورات المتصلة بقانون الانتخاب وامكان اجراء انتخابات نيابية في موعدها في الربيع المقبل الى حد يعكس ان المخاض في اوجه من دون ان يتضح اذا كان سيسفر عن ولادة قانون جديد قريبا على رغم تفاؤل البعض وتشاؤم البعض الآخر، او ان هذا المخاض تبريري ايضا لاستمرار العمل بالقانون النافذ. ومن المرتقب ان يشكل الحزب التقدمي الاشتراكي محورا رئيسيا في ما يرتبط بما يطبخ على صعيد قانون الانتخاب في الاسبوع الطالع مع استعدادات ابداها وفد يمثل نواب ووزراء "اللقاء الديموقراطي" لزيارة كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وسعد الحريري وكذلك رؤساء الكتل الكبيرة والمؤثرة من اجل ابلاغهم موقف الحزب التقدمي.. ويبدو ان ثمة محاذير حفزتها المرحلة المنصرمة لجهة ان الكثير مما تم طبخه على صعيد التسوية الرئاسية او التشكيلة الحكومية صدر على نحو مفاجئ بعدما كان البعض في اجواء اخرى مختلفة كليا عن صدورها بسرعة ولم يكن الجميع في اجوائها، وهو امر قد يكون اثار مخاوف من ان البعض يتكتم او لا يفصح تماما عن اوراقه والى اين ينوي الاتجاه بها مما يترك التباسات ويترك الحذرين عند حذرهم متحفزين للدفاع عن حقوقهم ان لم يكن حقوق طائفتهم في شكل اولى. وثمة عناوين اخرى حفزتها ايضا المرحلة السابقة الابعد نسبيا وتتصل بسعي افرقاء الى تحصين مواقعهم وحصصهم لا سيما لجهة المطالبة بـ"القانون الارثوذكسي" الذي وان تم استبعاده الا انه لا يزال يرد على مستوى المشروع الذي يطرح التأهيل الاكثري على مستوى القضاء مثلا قبل ان يصار الى الانتقال الى الانتخاب على مستوى المحافظة على الاساس النسبي. وليس خافيا ان كل فريق من الافرقاء السياسيين يسعى الى تفصيل القانون الانتخابي على قياسه بحيث ان تحصين المواقع الطائفية والسياسية ينسحب على الجميع ولا يقتصر على افرقاء من دون آخرين في ظل حسابات سياسية قد تبدو مثالية للبعض في هذه المرحلة خصوصا اذا كانت هذه الحسابات تأمل بحصول هذا البعض على ثلث المقاعد في المجلس النيابي وما يعنيه ذلك عملانيا على اكثر من مستوى.
الحزب التقدمي الاشتراكي ووفق مصادر معنية يهمه جملة نقاط يبدو انها تتمحور في شكل اساسي على التمسك باجراء الانتخابات في موعدها اي في الربيع المقبل من دون تمديد تقني لبضعة اشهر او غير تقني لسنة تحت تبريرات مختلفة اضافة الى رفض اجراء الانتخابات على اساس النسبية مع التشديد على قانون انتخابي وفق النظام الاكثري والاصرار على ان تكون الشوف وعاليه دائرة واحدة ولو ان هناك شراكة انتخابية فيهما. ولعل هذه النقاط ما سيتم ابلاغها الى الرؤساء الثلاثة ورؤساء الكتل الكبيرة.
التفاؤل الذي يصر بعض الافرقاء السياسيين على الجهر به لجهة الذهاب الى قانون انتخاب جديد لا يبدو في محله بالنسبة الى افرقاء سياسيين آخرين لا ينفون ان هناك اتصالات سياسية قائمة لكن لا بحث جديا او عملانيا على الورق على ذمة ما يقولون لا في اللجان النيابية ولا خارجها ما لم يكن هؤلاء الافرقاء بعيدين او لا تتم مشاركتهم في ما يجري تحضيره. فالانتخابات وفق القانون النافذ تظل الاكثر ترجيحا حتى اشعار آخر بالنسبة الى هؤلاء الافرقاء الآخرين لان لا امكان واقعيا للاتفاق على قانون جديد. وهناك استغراب ليس للسعي الى اتفاق على قانون انتخاب جديد بل للسعي اليه تحديدا في ربع الساعة الاخير اي قبل اقل من شهر على حتمية او ضرورة صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 10 شباط المقبل في حين يفترض بالقانون العتيد ان يكون قانونا لسنوات كثيرة مقبلة، وهو امر مفهوم قياسا الى حسابات سياسية يجريها افرقاء في مرحلة معينة هي هذه المرحلة تحديدا بحيث يمكن استثمارها الى الحد الاقصى في حين ان المطلوب يبقى حتمية او ضرورة المحافظة على كل المكونات بما يحصنها من اي تهديد وفق اي قانون انتخابي سيتم اعتماده. ويعود الى الواجهة تحديدا في هذا الاطار امران اساسيان اولهما ان نجاح النظام النسبي في اي دولة في العالم لا يعني ان ذلك ينسحب على لبنان او ينجح فيه بالاستناد الى ما يتم استنساخه من صيغ او استعارته من الخارج في حين ان الانتخابات على اساس الستين تفرض حصول تحالفات بحيث لا يخسر احد تقريبا في هذه الانتخابات. كما تعود الى الواجهة حتمية المخاطرة من خلال قانون على اساس النسبية بتهديد الاعتدال السني في هذه المرحلة تحت شعار عدالة التمثيل في حين ان ذلك يفتح الباب امام المتشددين او امام محاولة سحب المزيد من مناطق السيطرة والنفوذ التي تعود اصلا لـ"تيار المستقبل". ومع ان هذه الذرائع الاخيرة تجد من يقابلها بذرائع اخرى دفاعا عن قوانين انتخابية جديدة ايا تكن الاسس التي تعتمدها فان دفاع كل طائفة عن وجودها وموقعها يحفز المثل لدى الجميع خصوصا متى كان لبنان بلد الطوائف في الاساس.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- لماذا اغتيل اللواء الغضبان الوسيط المفاوض لانهاء “حرب المياه” وتخفيف معاناة خمسة ملايين من مواطني العاصمة دمشق؟ ومن هي الجهات التي تقف خلف هذه الجريمة الإرهابية؟ وهل حققت أهدافها؟
- أوساط لبنانية تتوقع تعيين سفير سعودي خلال هذا الشهر
- الفنانة قمر.. يا ربي كما خلقتني!
- الغارديان: كيف تغير إيران التركيبة الطائفية بسوريا؟
- بيضون: حزب الله يتحسب لوقوع صدام بينه وبين العهد بـ «شيطنة» قانون الستين
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
روزانا بو منصف
محللة سياسية - جريدة النهار البيروتية
- دفاع كل طائفة يحفّز المثل لدى الجميع الاشتراكي يبلّغ مواقفه إلى الرؤساء الثلاثة والكتل
- جعجع متفائل بقوة بقانون انتخاب جديد يقطع الطريق على الستين عبر المختلط
- بين الإرباك السياسي وتعزيز المواقع لا إضعافها الاصطفاف وراء جنبلاط أم وراء قانون الستين!؟
- ملاحظات تذر بقرنها سياسياً واقتصادياً على هامش ترقب استثمار مرحلة الهدوء
- بين روسيا التي تسحب قواتها وبقاء "حزب الله" استبعاد الحل السوري بالرهان على المفاوضات؟
- زيارة الانطلاق من السعودية فماذا عن سوريا ؟
- مقالات التسليم بتدخل روسيا في انتخاب ترامب ينسحب على قيادة تعددية ومكاسب لموسكو
- الزيارة الأولى للخارج في أولويتها وتوقيتها: الرئيس هو الضامن للعلاقات مع الخليج
- رسائل الانطلاق الإيجابية بإقرار مرسومي النفط تظللها هواجس الحصص وإدارة غير شفافة
- تحديات لروسيا بعد دعم مجلس الأمن وقف النار خروق الهدنة تنسف فرصة مفاوضات آستانة ؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)