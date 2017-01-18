- ورطة المواقف القطعية من قانون الانتخاب
- أراض وميناء نفطي لإيران في سوريا
- الإستحقاقات الداهمة وإعادة ترتيب الأولويات
- توقعات الأبراج ليوم January 18, 2017
- ميقاتي: نؤيد دعوة عون الى اعتماد "النسبية"
- هل تتكوّن حركة "انتخاب ترامب غير شرعي"؟
- فلسطين- إسرائيل
- الثنائي المسيحي والحريري وجنبلاط والحزب: أي حسابات حول النظام الانتخابي الأكثري
- فليجمعهم عون لاستعادة الدولة
- «الستّين» يُحتَضَر... و«النسبي»يُحضَّر
- هذه نظرة الحريري إلى الإنتخابات
- كيندال جينر تتحدى شقيقاتها بسيلفي جريئة بالمايوه
- وثائقي باللغه العربيه - الإخوة الاسود
- DNA - إيران ثابتة..والسعودية تتراجع
- الخلاف الروسي الإيراني في سوريا يخرج إلى العلن
- استمرار معارك دير الزور والنظام يخسر عددا من الضباط
- صادرات تركيا من الدقيق تحطم رقمًا قياسيًا عالميا
- حدث في مثل هذا اليوم January 18, 2017
- هل كانت دمشق فعلا على بعد أسبوعين من السقوط في يد “الإرهابيين” قبل التدخل العسكري الروسي؟ ولماذا فجر لافروف مفاجأته هذه قبل أيام من مؤتمر الآستانة؟ وهل هي رسالة لإيران.. وماذا يقصد بحديثه عن “سورية علمانية” وضمان حقوق المسيحيين والأقليات؟
- ماذا فعل سفاح اسطنبول في إيران قبل التسلل إلى تركيا؟
- هل ينهار النظام العالمي الجديد على يد ترامب؟.. القلق الأوروبي يتصاعد بعد رحيل أوباما
- معركة قانون الانتخابات تحتدم «بين محورين»
- أخبار وأسرار لبنانية
- عون يطلق صرخة للعالم: السلام مرهون بإيجادكم الحلول لمشاكل المنطقة
- عاصم قانصوه: إقرار قانون الستين سيدفع بالناس إلى الشارع
هل تتكوّن حركة "انتخاب ترامب غير شرعي"؟
كان الاسبوع الماضي أكثر أسبوع ممتع لكنه أقلقني كثيراً. بهذه الجملة بدأ متابع أميركي لأوضاع بلاده رسالته الالكترونية لي. أضاف: لقد تسمّرت أمام التلفزيون مشاهداً جلسات استماع الكونغرس الى الذين اختارهم الرئيس المنتخب دونالد ترامب لوزارتي الدفاع والخارجية ولرئاسة وكالة المخابرات المركزية (سي. آي. إي) الجنرال ماتيس وتيلرسون وبومبيو تمهيداً لتثبيتهم. شعرت بشيء من الارتياح لما قالوه، وخرجت من ذلك بالاستنتاجات الآتية:
1 – ان الرئيس المنتخب غير مطّلع على قضايا الدولة وغير خبير في المسائل المتعلقة بإدارة البلاد وعنيدٌ جداً. وذلك يُقلق الكونغرس بجناحيه الجمهوري والديموقراطي. والمتابع الدقيق يلاحظ الجهود المبذولة لاحتوائه قبل تسلّمه الرئاسة لأن سلطاتها ضخمة جداً، ولأن سوء استعمالها يتسبب بكارثة.
2 – أتاحت متابعة جلسات الكونغرس "الاستماعية" للأميركيين رؤية فرق إيجابي بين مرشحي الرئيس المنتخب وبين أقواله. فماتيس يعتقد بصدق أن روسيا ليست صديقة لبلاده وأن المواجهات معها ستكون أكثر من التعاون، وبومبيو دافع عن الـ"سي. آي. إي" واحترافها، وقال أنها لن تعتمد التعذيب في استجواباتها، وأنه سيعلم الرئيس والكونغرس بالمسائل الجوهرية. أما تيلرسون فقد دلّ بأصبعه على روسيا عند الحديث عن القرصنة الالكترونية، وقد اتخذ ترامب موقفاً مشابهاً له الأمر الذي أغضب رئيس روسيا.
3 – ارتكب الرئيس المنتخب خطأً كبيراً بالتهجم على الـ"سي. آي. إي" ذلك أن القرصنة الالكترونية للجنة الحزب الديموقراطي المتهمة بها روسيا لن تختفي وستلاحق ترامب وبوتين مدة طويلة. فما كشفه الجهاز الاستخباري المذكور عن ما فعلته في أميركا، كشف في الوقت نفسه للأوروبيين الغربيين والشرقيين ما يمكن أن تفعله معهم ولا سيما في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في فرنسا وألمانيا. وسيجعلها ذلك في حال حذّر واحتراس. فضلاً عن أن الضوء سوف يركّز ومعه المجهر على بوتين في أثناء محاولتهما ترتيب العلاقة الشخصية بينهما كما علاقة بلديهما في الأشهر المقبلة. الى ذلك فإن ما كشفته الاستخبارات المركزية في الشأن المذكور وجلسات الاستماع في الكونغرس ضيّقت هامش المناورة لدى ترامب في كل ما يتعلّق بروسيا والعلاقة معها، والدول الحليفة لأميركا تنقّب لايجاد مزيد من "القذارة" في تعاملات ترامب مع الروس، كما في تعاملات شركائه أيضاً معها. انطلاقاً من ذلك فإن المستند الذي وضعه جاسوس بريطاني سابق في تقرير من 30 صفحة والذي نُشِر يجب النظر إليه رغم غياب الوثائق الدامغة عنه على أنه جهود يبذلها حلفاء أميركا لاحتواء ترامب وبوتين معاً خوفاً من اتحادهما. أما ردّ فعل ترامب على كل ذلك فإنه لم يرضِ صقور الكونغرس على "نعومته"، لكن يجب النظر إليه على أنه إنذار الى إيران وكوريا الشمالية والصين. كما يجب النظر الى عودة الدبابات الأميركية الى بولندا بعد سنوات من سحبها منها الى الولايات المتحدة إنذاراً لروسيا وتثبيتاً للجهوزية العسكرية لحلف شمال الأطلسي الذي يسعى بوتين بواسطة ترامب الى "فكفكته" وإضعافه.
في اختصار ما هي السياسة الخارجية التي سينتهجها الرئيس ترامب؟
لا أحد يعرف حتى الآن، يجيب المتابع الأميركي نفسه. فوزير خارجيته تيلرسون أوصى خلال جلسة الاستماع إليه في الكونغرس بعدم التعرّض للاتفاق النووي مع إيران (إلغاءً أو انسحاباً)، وبعدم الانسحاب من "اتفاق المناخ" الدولي. لكن أحداً ليس متأكداً من الذي سيفعله ترامب في هذين الموضوعين. وما هو أكيد عند الجميع هو أنه لن يتساهل مع إيران، ولن يتسامح مع تحدياتها وتهديداتها للسفن الحربية الأميركية في الخليج. أما العلاقة مع إسرائيل فإنها تحيّر الكثيرين في واشنطن والعالم. فهو سمى سفيراً لبلاده فيها رجلاً دعم ولا يزال يدعم التوسع الاستيطاني على حساب الفلسطينيين. كما سمّى صهره وسيطاً للتوصل الى سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي "التعينين" شيء من التناقض. إذ أنه عيّن سفيراً مؤيداً للاستيطان ولإسرائيل لديها، ووعد بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس، وفي الوقت نفسه سمّى أو قال أنه سيسمي صهره وسيطاً مهمته إجراء محادثات السلام بين الفريقين.
إلا أن المقلق بالنسبة الى أميركيين كثيرين هو بداية تكوّن حركة أميركية تعتبر انتخاب ترامب غير شرعي.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 151
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
سركيس نعوم
كاتب وصحفي لبناني - جريدة النهار البيروتية
- هل تتكوّن حركة "انتخاب ترامب غير شرعي"؟
- الاتفاق مع روسيا يحمي "الهلال الشيعي"!
- أميركا خسرت في سوريا وبوتين ربح!
- قلق الأميركيّين يتزايد مع اقتراب "تنصيب" ترامب!
- أيها اللبنانيون تواضعوا
- سوريّاً لا حرب ولا تسوية وإيرانيّاً - سعوديّاً لا كلام!
- الدور العراقي لأميركا تُحدِّده سياسة ترامب
- هل حدّدت إيران أي عراق تريد؟
- إشكاليّات سُنّية أمام التسوية الشيعيّة
- مشروع التسوية العراقية لم يُنسّق مع إيران؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)