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الإستحقاقات الداهمة وإعادة ترتيب الأولويات
أسبوعٌ حافل:
جلسةٌ لمجلس الوزراء.
جلسةٌ نيابية عامة تمتدُّ على مدى يومين.
حوارٌ بين تيار المستقبل وحزب الله، في جلسته التاسعة والثلاثين في عين التينة.
وزير الداخلية نهاد المشنوق يترأس إجتماعاً يضمُّ كافة المعنيين بأمن المطار وسلامة الطيران المدني، بغية الوصول إلى حلول عملية.
الموازنة العامة للعام 2017 في طور الإنجاز، لدراستها في مجلس الوزراء تمهيداً لطرحها في مجلس النواب.
كل ما تقدَّم في كفة، وقانون الإنتخابات النيابية الذي على أساسه ستُجرى الإنتخابات، في كفة أخرى.
ما هو المطروح إلى اليوم؟
المعطيات الحديثة تشير إلى أنَّ القوانين المطروحة تمتدُّ من قانون الدوحة، المنبثق من قانون الستين، مروراً بلبنان دائرة إنتخابية واحدة، وصولاً إلى القانون المختلط بين الأكثري والنسبي. لكنَّ شيئاً من كل هذا لم يتأكد بعد:
فالنائب وليد جنبلاط بقّ البحصة معلناً أنه لا يمشي إلا بقانون الستين وألاَّ يُضم قضاء بعبدا إلى قضاءي عاليه والشوف. جنبلاط يحسبها جيداً ويعتبر أنَّ حيثيته في هذين القضاءين، وهذه المسألة بالنسبة إليه مسألة حياة أو موت.
في المقابل لا يبدو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون راضياً عن قانون الستين، وعليه فإنَّ إجراء الإنتخابات وفق هذا القانون من شأنه أن يُعتبر نكسةً للعهد.
تبقى كلمة الفصل وكلمة السر في يد الرئيس نبيه بري، فهو من جهة لا يريد أن يستفز حليفه زعيم المختارة، لكنّه في المقابل يجد نفسه في وضعٍ حرِج إذا ما وافق على الإبقاء على قانون الستين، وهو الذي جاهد ولا يزال من أجل تغييره.
أين الرئيس سعد الحريري من كلِّ ذلك؟
يبدو أنَّ الرئيس الشاب يولي الإهتمام لكل الملفات مجتمعةً، فهو إلى جانب اهتمامه بملفِّ قانون الإنتخابات النيابية، فإنّه يركِّز على الملف الذي يقضُّ مضاجع اللبنانيين وهو ملف النازحين السوريين، ولهذا شدد أمام وفد من الأمم المتحدة على أنَّ المطلوب كخطوة أولى، أن يكون لدينا مسحٌ شامل لتواجد اللاجئين السوريين وأثرهم على الإقتصاد اللبناني الفعلي، من مختلف الجهات المالية والخدماتية والبنى التحتية. فهناك مناطق كالبقاع والشمال حيث بات تواجد عدد كبير من اللاجئين فيها يجعل معاناتها أكبر، وإذا نظرنا إلى مدى تأثير اللجوء السوري على لبنان لوجدنا أنَّ البلد ككل يعاني من هذه المشكلة. فنحن الآن لدينا كهرباء أقل، مياه أقل، بنى تحتية أقل، وكذلك مدارس ومستشفيات أقل، وبالتالي أصبحت لدينا مشاكل في كل القطاعات، وحتى من الناحية البيئية.
هكذا رئيس الحكومة ملمٌّ بكل الملفات، ويبدو ملف الإنتخابات عادياً أمام الإستحقاق الداهم المتمثِّل بالنازحين، فهل يُعيد سائر المسؤولين ترتيب الأولويات؟
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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