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ورطة المواقف القطعية من قانون الانتخاب
الكل في ورطة، من حيث يجب أن تكون فرصة، اسمها قانون الانتخاب. ورطة وقعنا فيها بالخيار لا بالاضطرار، وفرصة أغلقنا نافذتها بالقصد لا بالخطأ. فعلى مدى ثماني سنوات من عمر مجلس نيابي مدّد لنفسه دورة كاملة، ونحن نهرب من التفاهم على أي قانون انتخاب. نهرب ونتبارى في خطاب المطالبة بقانون يجمع أفخم المواصفات: عصري يضمن التمثيل السليم والصحيح والعادل لكل فئات الشعب، ويحقق الاستقرار بمقدار ما يفتح باب التطور.
والسلسلة طويلة. لا قانون الستين الذي أعاده اتفاق الدوحة الى الحياة واعتبره البعض استعادة حقوق وخطوة الى أمام بالقياس على قوانين الانتخاب أيام الوصاية السورية، بات مقبولا بعد اجراء الانتخابات على أساسه. ولا النظام النسبي كان سوى حلم بالنسبة الى البعض، وكابوس بالنسبة الى البعض الآخر. لا المشاريع المتنوعة التي اقترحتها أطراف وشخصيات عدة أخذ أي منها طريقه الى الإقرار. ولا مشروع لجنة فؤاد بطرس المختلط بين الأكثري والنسبي والذي جاء قبل الدوحة، وكان فرصة مهمة لتحقيق اصلاحات جريئة في القانون كما في ادارة العملية الانتخابية، كان مصيره سوى الأرشيف بداعي الظروف الدقيقة في حرب تموز وبعدها.
واليوم، حيث الهرب الى التمديد للمجلس مهمة مستحيلة، تتعمق الورطة. فالساعة دقّت لامتحان المواقف عمليا. وما فعله معظم أمراء الطوائف والمذاهب والببغاوات وراءهم، هو اعلان مواقف قطعية ضد قانون الستين، ومع النسبية الكاملة أو الجزئية. وهذا أمر مخالف لطبائع السياسة في الأنظمة الديمقراطية، وخصوصا في المجتمعات التعددية حيث الحكومات ائتلافية. وليس من السهل التراجع عن المواقف القطعية.
ذلك ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يعلن بصراحة انه مع قانون الستين وضد النسبية ولم يعد يؤيد المشروع المختلط المشترك بين التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل والقوات اللبنانية. ولا أحد يجهل ان هناك قوى وازنة تتبنى ضمنا موقف جنبلاط. واذا كان حزب الله وحركة أمل والحزب القومي والحزب الشيوعي وسواهم يطالب بالنسبية الكاملة، فان القانون المختلط هو ما يفكر فيه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. ولا مجال للخطأ في قراءة الرسالة التي بعث بها الرئيس ميشال عون في خطاب الاستقبال السنوي لأعضاء السلك الديبلوماسي.
إذ هو انطلق من تعزيز الصيغة اللبنانية الفريدة القائمة على التعددية الى القول ان مستقبل العالم في المجتمعات التعددية بعدما سقطت الأحادية. وما ركّز عليه، بعد مواصفات القانون الذي يوفّر الاستقرار السياسي هو ان تخوّف البعض من القانون النسبي في غير محلّه لأنه يضمن صحّة التمثيل وعدالته، وقد يخسر البعض بعض المقاعد لكننا نربح جميعا استقرار الوطن.
واللي شبكنا يخلّصنا.
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رفيق خوري
ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .
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