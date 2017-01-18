ورطة المواقف القطعية من قانون الانتخاب

الكل في ورطة، من حيث يجب أن تكون فرصة، اسمها قانون الانتخاب. ورطة وقعنا فيها بالخيار لا بالاضطرار، وفرصة أغلقنا نافذتها بالقصد لا بالخطأ. فعلى مدى ثماني سنوات من عمر مجلس نيابي مدّد لنفسه دورة كاملة، ونحن نهرب من التفاهم على أي قانون انتخاب. نهرب ونتبارى في خطاب المطالبة بقانون يجمع أفخم المواصفات: عصري يضمن التمثيل السليم والصحيح والعادل لكل فئات الشعب، ويحقق الاستقرار بمقدار ما يفتح باب التطور.

والسلسلة طويلة. لا قانون الستين الذي أعاده اتفاق الدوحة الى الحياة واعتبره البعض استعادة حقوق وخطوة الى أمام بالقياس على قوانين الانتخاب أيام الوصاية السورية، بات مقبولا بعد اجراء الانتخابات على أساسه. ولا النظام النسبي كان سوى حلم بالنسبة الى البعض، وكابوس بالنسبة الى البعض الآخر. لا المشاريع المتنوعة التي اقترحتها أطراف وشخصيات عدة أخذ أي منها طريقه الى الإقرار. ولا مشروع لجنة فؤاد بطرس المختلط بين الأكثري والنسبي والذي جاء قبل الدوحة، وكان فرصة مهمة لتحقيق اصلاحات جريئة في القانون كما في ادارة العملية الانتخابية، كان مصيره سوى الأرشيف بداعي الظروف الدقيقة في حرب تموز وبعدها.

واليوم، حيث الهرب الى التمديد للمجلس مهمة مستحيلة، تتعمق الورطة. فالساعة دقّت لامتحان المواقف عمليا. وما فعله معظم أمراء الطوائف والمذاهب والببغاوات وراءهم، هو اعلان مواقف قطعية ضد قانون الستين، ومع النسبية الكاملة أو الجزئية. وهذا أمر مخالف لطبائع السياسة في الأنظمة الديمقراطية، وخصوصا في المجتمعات التعددية حيث الحكومات ائتلافية. وليس من السهل التراجع عن المواقف القطعية.

ذلك ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يعلن بصراحة انه مع قانون الستين وضد النسبية ولم يعد يؤيد المشروع المختلط المشترك بين التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل والقوات اللبنانية. ولا أحد يجهل ان هناك قوى وازنة تتبنى ضمنا موقف جنبلاط. واذا كان حزب الله وحركة أمل والحزب القومي والحزب الشيوعي وسواهم يطالب بالنسبية الكاملة، فان القانون المختلط هو ما يفكر فيه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. ولا مجال للخطأ في قراءة الرسالة التي بعث بها الرئيس ميشال عون في خطاب الاستقبال السنوي لأعضاء السلك الديبلوماسي.

إذ هو انطلق من تعزيز الصيغة اللبنانية الفريدة القائمة على التعددية الى القول ان مستقبل العالم في المجتمعات التعددية بعدما سقطت الأحادية. وما ركّز عليه، بعد مواصفات القانون الذي يوفّر الاستقرار السياسي هو ان تخوّف البعض من القانون النسبي في غير محلّه لأنه يضمن صحّة التمثيل وعدالته، وقد يخسر البعض بعض المقاعد لكننا نربح جميعا استقرار الوطن.

واللي شبكنا يخلّصنا.

المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية