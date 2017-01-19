أميركا... و"المرشّح المانشوري"!

مُحقّة زميلتنا موناليزا فريحة في اعتبارها أمس أن انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة "إنقلاباً أبيض في أميركا". فهو انقلاب على المؤسّسة السياسيّة – الحزبيّة – العسكريّة – الأمنيّة – الإقتصاديّة – الإعلاميّة. وانقلاب على الحزب الجمهوري الذي لم ينتمِ إليه إلّا للترشّح بإسمه للرئاسة، وتحديداً على المؤسّسة التقليديّة فيه التي لا يزال لها وزنها حتى بين أنصار "حزب الشاي" المتطرّف، الذي اعتبر أن ترامب يمكن أن يساعده في تنفيذ سياساته. واختلافه العلني مع مرشّحيه للمناصب الكبرى في إدارته حول سياسات داخلية وخارجية توحي أنه قد لا يكون رئيساً مناسباً للبلاد. لكن أحداً لا يستطيع الجزم أنّه سيكون انقلاباً أبيض. ذلك أنه لم يكن عسكريّاً مثل غالبيّة انقلابات العالم الثالث، بل كان إنقلاباً شعبيّاً "نفّذته" انتخابات ديموقراطيّة نزيهة ذات قواعد وأصول وأعراف وقوانين معمول بها ومحترمة من زمان. علماً أن الفارق الكبير في التصويت الشعبي بينه وبين منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون الذي كان لمصلحتها (3 ملايين صوت) يمكن أن يثير التساؤلات عند الأميركيّين حول جدوى التمسّك بنظام انتخابي صار عاجزاً عن التعبير عن الأمّة الأميركيّة. طبعاً حصل خرق مشابه لمصلحة عدد من منافسي الرؤساء المُنتخبين سابقاً، وأثار الفرق الذي جعل جورج بوش الإبن يفوز على منافسه آل غور ضجّة اضطرّت المحامين إلى التدخّل وإعادة الفرز وتالياً إلى تأخير إعلان النتيجة. لكن الضجّة خمدت سريعاً لالتزام شعب أميركا بنظامه وديموقراطيّته، وأيضاً لأن الفرق كان ضئيلاً. أما اليوم فإنه كبير لدرجة قد تدفع البعض إلى مراجعة هذه المسألة بهدوء لمعرفة إذا كانت هناك ضرورة لتعديل النظام الانتخابي على أن يسري على من سيخلف الرئيس المنتخب ترامب. علماً أن الجزم ببياض "انقلاب" ترامب قد ينطوي على مبالغة، ليس لأن الأميركيّين يحبّون الدم والعنف الذي "تشجّع" عليه أفلامهم وأمور أخرى كثيرة، وليس لأن جيشهم وأجهزتهم الأمنيّة والاستخباريّة المتنوّعة قد تراودهم فكرة الانقلاب عليه. وذلك إذا حصل سيتسبّب بسفك الدماء لأن الذين صوّتوا له وخصوصاً "بيض الريف" وقسم من الطبقة الوسطى لن يتردّدوا في المواجهة، ولأن أحداً لا يستطيع أن يجزم أن هؤلاء ليس عندهم من يشبههم في التفكير داخل الجيش والأجهزة. فضلاً عن أن الجزم بالـ"بياض" نفسه غير علمي لأن الأقليّة الأميركيّة السوداء ستعتبر أن ترامب عنصري، وستواجه أي قرار عنصري يتّخذه أو أي تغطية يقدّمها لممارسة عنصريّة أمنيّة أو سياسيّة. وإذا علمنا وجرّاء انتخاب ترامب أن التقدّم الكبير الذي حصل في مكافحة التمييز العنصري بين البيض والسود على أهميّته أُخمد لهيبه لكنه لم يطفئ جمره وناره، فإن الاصطدامات قد تحصل وقد تتطوّر إلى اشتباكات وقد تؤذي الاستقرار الأميركي. ولا يعني أن ذلك سيوقع أميركا في الفوضى أو الثورة، لكن يجب عدم استبعاد أي تطوّر وخصوصاً أن التمييز "الترامبي" سيستهدف أيضاً الأقليّة الأميركيّة "اللاتينيّة" Hispanics. وهؤلاء لن يسكتوا. علماً أن الراديكاليّة المتطرّفة "الترامبيّة" ضد المسلمين جرّاء مواقفه السلبيّة منهم داخل بلاده وخارجها قد تلعب دوراً في التشجيع على عدم الاستقرار.

طبعاً، يجب أن لا يُسعد هذا الكلام أعداء أميركا في العالم وفي مقدّمهم إيران وروسيا، والدول التي قد تصبح عدوّة لها مثل الصين والعالم الإسلامي السُنّي كلّه، لأنها إذا "عطست يمرض العالم" كما يقال فكيف اذا وقعت في المرض الذي لا شفاء منه إلّا بغالب ومغلوب داخلها. وطبعاً أيضاً الاستفاضة في الكلام نفسه ليست تحريضاً بل هي علميّة تفترض أن في أميركا المُتحضّرة والمُتمدّنة أيضاً أفراداً ومجموعات يقتلون ويتظاهرون، وسياسيّون ونخب يختلفون ويحرّضون، وقادة شعبويّون يستغلّون ما يحصل للوصول إلى السلطة أي سلطة.

في النهاية على العالم والأميركيّين كما أخبرني متابع في واشنطن أن يقرأوا كتاباً اسمه "المرشّح المانشوري" (The Manchurian Candidate) أو أن يشاهدوا الفيلم السينمائي المقتبس عنه. علماً أن أحداثه بدأت في أثناء الحرب الكوريّة. وملخّصه أن جنديّاً أميركياً اعتقله الكوريّون الشماليّون فغسلوا دماغه وأعادوه لاحقاً الى والدته في أميركا، وكانت سوبر عميلة لهؤلاء وقادرة على جعل ابنها يفعل أي شيء. وكانت أيضاً مرشّحة لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة. والمطلوب منها كان أن تطلب من ابنها بعد الانتخاب قتل الرئيس كي تحلّ مكانه. وما يحصل في أميركا هل يذكّر بذلك؟

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية