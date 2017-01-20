- قانون الإنتخابات: وديمقراطية الرشوة
- عواصف التحالفات الإنتخابية في زحلة
- تساؤلات عن أهداف عقوبات أميركية مقبلة ضد «حزب الله»
- مفاجأة.. رئيس أركان إسرائيل يلتقي رؤساء أركان دول عربية
- الشركات الكبرى في مرمى نيران ترامب العشوائية
- قبل وبعد الربيع العربي..
- إدارة ترامب تخطط لادراج حركة “الاخوان المسلمين” على قائمة الإرهاب كأحد أولوياتها.. وقرار السلطات المصرية وضع 1502 من قيادات الحركة على هذه القائمة ليست صدفة.. ماذا قال لي الشيخ التلمساني مرشدها العام قبل أربعين عاما في هذا الصدد؟
- مادونا تحارب ترامب بصورة "من العيار الثقيل"
- أستراليا: رغم مطالبة النيابة بعقوبة مشابهة لإيدي عبيد.. السجن مع إيقاف التنفيذ لبول موسمان
- أستراليا.. حبل الفساد يلتف حول رقبة آرثر سينودينوس
- رئيس وزراء أستراليا الغربية للمسلمات: لا ترتدين البرقع
- حدث في مثل هذا اليوم January 20, 2017
- غرفة لينكولن.. بداخلها أشباح.. تعرف على الحجرة التي سيقضي بها ترامب ليلته الأولى في البيت الأبيض
- المراوح الانتخابية تواصل الدوران.. بلا طائل
- قاذفات أمريكية تقتل أكثر من 80 من مسلحي الدولة الإسلامية في ليبيا
- في أستراليا.. الأحصنة أكثر خطراً من الثعابين السامّة!
- شربت السمّ وتركت رسالة مؤثّرة لزوجها.. لن تصدّقوا ماذا طلبت منه
- جريمة تهز لبنان.. كيف تصرفت هذه الام بعد اغتصاب طفلها من 3 قاصرين؟
- DNA - ظريف في كوكب آخر
- بالفيديو.. 15 مليون لعرض عسكري خيالي للجيش الصيني
- أطراف حكومة ميقاتي تراجعوا عن قانونهم!
- جعجع يرد على ظريف: لا تفاهم ايراني- سعودي حول الرئاسة
- هكذا قادت غيرة زوجة "سفاح إسطنبول" إلى اعتقال زوجها
- بعد اعترافات المنفذ.. ما علاقة إيران بهجوم اسطنبول؟
- ما بين العهدين
ماذا يعني خروج زهرا من معركة البترون؟
ربما يكون من الخطأ النظر إلى النتائج المترتّبة عن خروج النائب أنطوان زهرا من معركة الانتخابات النيابية، من زاوية ضيقة، أي تبديل نائب «قواتي» بآخر في البترون. فليس مستبعَداً أن تكون لها انعكاسات على مستوى أكبر.
العالمون بخصوصيات البترون يقولون: «إنّ قدرة «القوات» الانتخابية في البترون تعود، بمقدارٍ لا يُستهان به، إلى النائب زهرا. فللرجل تمثيل رمزي على المستوى «القواتي» منذ زمن الحرب. وغالبية الماكينة التجييرية «القواتية» في البترون ترتبط بزهرا مباشرة. وهو يقيم علاقات وثيقة مع أجيال المقاتيلن رفاقه خلال الحرب، والذين باتوا اليوم قاعدة المناصرين لـ«القوات».
أساساً كان معظم هؤلاء تحت جناح الكتائب، وزهرا أيضاً، في زمن الدكتور جورج سعادة. ومع نموّ القواعد «القواتية» في البترون، خصوصاً بعد وصول الدكتور سمير جعجع إلى قيادتها، طغى الطابع «القواتي». وحظي زهرا، وما يزال، بموقع مميَّز جداً في معراب. فهو اضطلع بدور مهم في الأمانة على مقوّمات «القوات» خلال وجود جعجع في السجن».
يقول البعض: «حينذاك، غادر زهرا إلى الإمارات العربية المتحدة، وعمل في مشاريع عائلية في الفُجيرة. وحافظ على أمانة «القوات» المالية، وساهم في تطويرها. وعندما عاد جعجع إلى الحياة السياسية سلّمه زهرا الأمانة زائداً الأرباح، وهذه ظاهرة نادرة في سلوك كوادر أحزاب الحرب، حيث بحث كثيرون عن وسيلة لوضع اليد على ما أمكن.
الدكتور جعجع لا ينسى أبداً هذا الموقف لـ»الرفيق»، ويبادله التقدير ويتّكل عليه في كلّ ما يتعلق بالبترون». ويقول الشباب «القواتيون» في القضاء: «ما من واحدٍ منا إلّا وجلس معه زهرا على الأرض في يوم من الأيام، وأكل معه لقمة الخبز. ولذلك، هو يرتبط بهم عاطفياً».
البترون مقسومة، كمعظم أقضية جبل لبنان التاريخي (من زغرتا إلى جزين) بين الجرد والوسط والساحل. قبل نموّ «القوات» في القضاء، كان الجرد يصوِّت عائلياً بين آل حرب وآل يونس. والساحل كان يدعم سايد عقل ويوسف ضو.وأما الوسط، فكان فيه الكتائب، من خلال سعادة.
واليوم، ما زال حرب يتمتع بوزن في الجرد، مع نموّ شعبية «القوات». وأما في الوسط، فالقواعد الكتائبية تحوَّل جزءٌ منها إلى «القوات» من خلال زهرا. ويبقى الساحل الذي يعتمد عليه خصوصاً الوزير جبران باسيل. ويقدّر المطلعون ما يمكن أن يحصل عليه باسيل في مدينة البترون (نحو 6500 ناخب) بما يفوق 2000 صوت، فيما يحصل حرب و»القوات» على رقم أدنى بكثير.
ولكن، في تقدير المتابعين، لا يعود تأييد ناخبي الساحل لباسيل، خصوصاً، إلى تعاطفهم مع «التيار»، بل إلى رغبتهم في الحفاظ على تمثيل من الساحل.
إتجاه الانتخابات يدور حول القضاء أو المختلط، أي التأهيل في القضاء. والقوى السياسية تستعدّ للمعركة في كلّ لبنان على هذا الأساس، بما في ذلك البترون. وهنا يمكن النظر إلى تحالف عون ـ جعجع ومدى تماسكه في مواجهة لعبة التجاذب. ففي الانتخابات البلدية، ارتأى كلّ منهما التحالف أو التنافس وفقاً لخصوصيات كلّ مدينة وبلدة.
وللبترون أهمية أساسية في تحالف عون ـ جعجع. فالقضاء له رمزيته كمقعل «قواتي»، ورمزيته كقضاء ينتمي إليه رئيس «التيار الوطني الحر». ولم ينجح باسيل يوماً في كسر الجدار الذي فرضته ثنائية «القوات» ـ بطرس حرب هناك.
رمزياً، إنّ فوز باسيل بمقعد البترون أهم من تولّيه وزارة الخارجية. فحتى اليوم، يعيِّره خصومه بالعجز عن الفوز بثقة أهل البترون. ولذلك، هو يحتاج إلى المقعد «بأيّ ثمن»... ولكن حتماً بالمرور عبر بوابة التحالف مع «القوات».
إذا تمَّ نقل المقعد الماروني الذي يشغله سامر سعادة من طرابلس إلى البترون، فسيتداخل التنافس على ثلاثة مقاعد. وليس واضحاً ما إذا كان الكتائب سيتوافق مع «القوات» أو «التيار» أو مع الطرفين على الحصص في لبنان كله. وفي الحالين، ستكون هناك أهمية لموقع بطرس حرب في المعركة.
يصعب اليوم رسم السيناريوهات. فلا القانون جاهز ولا التحالفات واضحة. لكنّ بعض الذين واكبوا البترونيّين ومزاجهم وتوجهاتهم لدورات انتخابية عدة يقولون: «من دون أنطوان زهرا، ستكون المعركة مختلفة. ستحصل «القوات» على مقعدها، ولكنّ التجيير للخصم، جبران باسيل، ليس مضموناً».
وإذا كان مرشح «القوات» البديل من زهرا هو الدكتور وليد حرب، كما يتردّد، فعليها التأكد من أنّ آل حرب سيصوِّتون «قواتياً» لا عائلياً. ويتوقع المطلعون أن تتوزع الاتجاهات في بعض الأوساط التي تمون عليها «القوات» بتأثير من زهرا، والتي ـ مثله ـ لم تتعاطف يوماً مع باسيل.
ومن دون زهرا، قد يعود جزءٌ من القواعد التي تدعم «القوات»، في الوسط، ولا سيما منها تلك الآتية أساساً من الكتائب، إلى التصويت لسامر سعادة، إذا نُقل المقعد من طرابلس. وأساساً، خسر باسيل مناصري تيار «المردة» الذين أعطوه في الانتخابات السابقة.
إذاً، إنّ خروج زهرا من معركة البترون ستكون له انعكاسات على المجريات والنتائج. والأبرز هو: هل سيصل باسيل إلى المجلس النيابي من بوابة «القوات»؟ أي، هل تمنح «القوات» رئيس «التيار الوطني الحر» امتياز الفوز بمقعد في عقر دارها البتروني كما وافقت على إعطاء رئيسه السابق، العماد عون، امتياز الصعود إلى بعبدا؟
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- في أستراليا.. الأحصنة أكثر خطراً من الثعابين السامّة!
- غرفة لينكولن.. بداخلها أشباح.. تعرف على الحجرة التي سيقضي بها ترامب ليلته الأولى في البيت الأبيض
- قاذفات أمريكية تقتل أكثر من 80 من مسلحي الدولة الإسلامية في ليبيا
- كيندال جينر تتحدى شقيقاتها بسيلفي جريئة بالمايوه
- رئيس وزراء أستراليا الغربية للمسلمات: لا ترتدين البرقع
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 151
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
طوني عيسى
كاتب صحفي لبناني
- ماذا يعني خروج زهرا من معركة البترون؟
- هذه نظرة الحريري إلى الإنتخابات
- نمط جديد من الدعم السعودي للبنان
- جنبلاط غير مُستهدَف... إلّا إذا فعلها الأسد!
- إنتخابات 2017: طوائف تحت السيطرة!
- هل أوقَفوا تقاسُم الجبنة؟
- إيران لن تتجرَّع السمّ ولا «حزب الله»
- هل يُعيدُها الحريري: خذوا الأمن وهاتوا الإقتصاد؟
- «أمل» و«حزب الله» أقوى لاعب إنتخابي
- جنبلاط «القَلِق نسبياً» يتطلّع إلى لقاء نصرالله
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)