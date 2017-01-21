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فترات سماح غير مبررة في مطار رفيق الحريري... فحاسبوا المُسامِحين
بوابة لبنان إلى العالم، وبوابة العالم إلى لبنان، فحين أعاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بناء المطار، وتمت تسميته بمطار رفيق الحريري الدولي، هل كان المقصود أن يصل إلى هذا الدَرْك من الإهمال؟
هل هذا هو المطلوب؟
هل يجوز أن يصل اللبناني إلى وضع يسيء إلى واجهة بلده على العالم ومن واجهة العالم إلى بلده؟
***
من قاعة الوصول والمغادرة إلى مدرجات الإقلاع والهبوط، رحلةٌ تفوح منها روائح نتنة، بالمعنى الحقيقي للكلمة وبالمعنى المجازي حي السمسرات يخنق الأنفاس.
ويُقال إنَّ ملفاً دسماً بات في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري حول ما جرى ويجري في المطار.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، كيف يتم توقيع عقد إعارة مع شركة حمرا غروب؟
وهذا الأمر لم يكن ليحصل لولا إغراءات قدمتها الشركة للمعنيين، وتضمنت هذه الإغراءات رحلات إلى الخارج مدفوعة التكاليف بكاملها من بطاقات السفر بدرجة بزنس، إلى الإقامة بفنادق خمس نجوم، وحتى مصاريف السفر كانت على عاتق الشركة.
والسؤال: ما هو المقابل للشركة المذكورة لتقوم بكل هذا السخاء؟
ويُقال إنَّ دوائر وزارة الأشغال في الحكومة السابقة كانت على علمٍ بكل هذه الأمور، فلماذا مررتها؟
***
أسئلة أخرى:
كيف يستمر فروع أحد المصارف في العمل ضمن حرم المطار من دون تجديد العقد؟
ومَن يعطي فترة السماح هذه؟
كيف تستمر إحدى شركات التأمين بالتواجد داخل حرم المطار على رغم إنتهاء عقدها؟
هل يعلم المعنيون أنَّه لم يتم إستيفاء بدل إستثمار مواقف السيارات في الفترة الممتدة بين إنتهاء العقد وتجديده؟
ماذا يجري بالنسبة إلى الشركات التي تزوِّد المطار بالمحروقات؟
وما هي حقيقة فترة السماح المعطاة لهم؟
ما هي حقيقة إعطاء نقابة مخلصي البضائع في المطار مساحة لإنشاء مقر خاص للنقابة من دون إعطاء بدل؟
***
من خلال كل هذه المعطيات التي تضمَّنها الملف الموثَّق والذي أصبح في عهدة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فإنَّ الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه. في هذا المطار جزيرة إسمها شركة طيران الشرق الأوسط، رئيسها محمد الحوت، هي مثالٌ في الإدارة المتجدّدة والشفّافة والنزيهة، أما عدا ذلك فإنَّ وضع المطار كارثي بإمتياز، فهل يُعقل مثلاً أن يُسمَح لشركة باستخراج الرمول من حرم المطار لتُصبح هذه الأماكن حفراً؟
***
لا بدَّ من وضع بند مطار بيروت على جدول أعمال مجلس الوزراء في أول جلسة مقبلة، فهذه مسألة لا تنتظر، ولا بأس من بدء التفكير بأكثر من مطار رديف، فممَّ يشكو مطار القليعات؟
وماذا عن مطار حامات؟
حرِّروا مطار رفيق الحريري الدولي من خاطفيه الفاسدين.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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