يهاجرون من بلادهم بعدما ذاقوا طعم الكرابيج والسياط في اقبية الاستخبارات هاربين لتذوق الحرية في بلاد يسمونها بلاد الكفار...في بلادهم يتمنون الرعاية الاجتماعية والصحية والامان والحرية..فيجدنوها في بلاد الكفار... في بلادهم الانسان محتقر وحرية التعبير مفقودة ومممنوعة... فيجد الحرية واحترام الانسان وحقوقه في بلاد الكفار

ينعمون بخيرات البلاد التي هاجروا اليها وبأمنها ونظافتها ومع ذلك يسمونها بلاد الصليبيين والكفار

يلهثون للحصول على جنسية البلاد التي هاجروا اليها، والحصول على حق الاقامة لكنهم يصرون ان هذه البلاد يلاد الكفار الملعونة

اولادهم يتلقون ارقى التعليم في المدارس والجامعات ويتلقون العلاج الطبي المتطور في اهم المستشفيات... تؤمن لهم هذه البلاد حق ممارسة شعائرهم الدينية وبناء المساجد وتقوم بحراستهم حتى وقت الصلاة .. ومع ذلك فهي بلاد الكفار...

يتباهون ان بلادهم مقدسة واعزها الله بالاسلام ومع ذلك يهاجرونها للسكن في بلاد الكفار

في بلاد الكفار نظام السير ونظافة الشوارع والطرقات ، واحترام النظام والمساواة بين البشر ومع ذلك فهي بلاد الكفار الذين سيكون مصيرهم جهنم وهم مصيرهم الجنة ..

شعوب بلاد الكفار تظاهرت ضد الحرب على العراق وسوريا ونظمت اللجان والمتطوعين للاغاثات الانسانية والدعم للاجئين والمشردين ومع ذلك يمارسون ارهابهم على شعوب بلاد الكفار ..

يمارسون الدعارة والسرقة والقتل ومخالفة القوانين في بلاد احترمتهم لانهم من طينة البشر بينما انظمتهم سحقتهم شردتهم قمعتهم ..ومع ذلك انها بلاد الصليبين والكفار..

لذا عودوا الى (بلادكم المؤمنة) واتركوا بلاد الكفار ...

عيشوا في اوطانكم ومارسوا شعوذاتكم ودجلكم الديني والاجتماعي وقذارة اعمالكم.. وسطحية تفكيركم وعيشوا الكبت والحرمان والقمع تحت صرامي الاجهزة الامنية .. واتركوا بلاد الكفار الملاعين ..

المصدر: ليبانون تاور - صبحي منذر ياغي