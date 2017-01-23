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احباط العملية الإرهابية في الحمرا ما هي الدروس والعِبَر؟
نجا لبنان ليل السبت - الأحد من تمدد الإرهاب الذي يضرب من تركيا الى سوريا الى العراق الى مصر الى ليبيا الى بعض دول الخليج، وصولاً الى اوروبا.
هذا الإرهاب المعولَم لا يترك نقطة ضعف أو ثغرة الاّ وينفذ من خلالها، ضارباً الإستقرار في كل بلد، حيث يستطيع، وها هو يحاول أن يختبر جدارة الأمن اللبناني، فاختبر منطقة سياحية بامتياز حيث تغص بالساهرين ليل السبت - الأحد، لكن العملية أُحبِطت بجهدٍ استثنائي هائل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وفي انتظار جلاء صورة التحقيقات، ما هي العِبَر والدروس التي يجب استخلاصها من هذه العملية وهذا النجاح الباهر الذي تحقق؟
***
العبرة الاولى ان الأمن تنسيق، فالعملية التي أحبطت تمّ إحباطها بتنسيق مشترك بين مديرية المخابرات وشعبة المعلومات، وكلما اتسعت دائرة التنسيق كلما تحققت أكثر فأكثر عمليات كشف الإرهاب: أمس نجاح للمخابرات وللمعلومات، وقبله نجاح للأمن العام، وقبله لأمن الدولة. أربعة أجهزة أمن في البلد يجب أن يكون العنوان هو التنسيق في ما بينها. فمسألة التنسيق إذا كانت مطلوبة مع أجهزة خارجية، فكم بالحري أن تكون بين أجهزة لبنانية؟
العبرة الثانية ان المؤسسات الأمنية يجب أن تحظى بكل رعاية: تدريبية ومعنوية ومادية، بمعنى آخر فإن الاستثمار في الأمن هو استثمار في الاستقرار وفي الانماء وفي النهوض الاقتصادي، فمن دون الأمن لا استقرار ولا استثمار ولا انماء ولا نهوض. لنتطلع حولنا وفي الدول القريبة فماذا نجد؟ ها هي تركيا وصلت عملتها الى الحضيض بسبب الإرهاب الذي يضربها. وهناك دول اخرى لم تستطع عملتها الصمود بسبب الإرهاب الذي ينخرها.
ان الإستثمار في الأمن يعني اعطاء الأجهزة الأمنية ما تستحقه من موازنات مدروسة، ليكون بإمكانها تجنيد العناصر البشرية الجيدة وتدريبها وإخضاعها لدورات سواء داخلية أو خارجية وتزويدها بأحدث المعدات، وتحديثها دوريًا.
إن الإستثمار في الأمن يحقق مردودًا في كل القطاعات من دون استثناء، فالبلد الآمن هو البلد الذي يجتذب رؤوس الأموال والاستثمارات والسياح. وعدم الاستثمار في الأمن يجعل البلد مكشوفًا على كل الإحتمالات الإرهابية، فتهرب رؤوس الأموال وتطير الاستثمارات ويبتعد السياح.
الأمثلة من حولنا أكثر من أن تُحصى: السياحة في تركيا في حالٍ يُرثى لها.
مصر تفعل المستحيل ليعود شرم الشيخ الى سابق عهده.
تونس لم تشفَ بعد من جروح الإرهاب.
وغيرها وغيرها الكثير من الدول التي نخر فيها الإرهاب حتى العظام.
***
العبرة الثالثة: لنتذكّر دائمًا ان الإرهاب غدّار، ودائمًا التعاطي معه يجب أن يكون بحذرٍ شديد، وتجنبه أحيانًا كثيرة يكون بعدم تقديم التسهيلات له بالذهاب في اتجاهه، بل بوجوب اتخاذ كافة إجراءات السلامة والحيطة، فالتنبّه يُصعّب عمل الإرهابي الى درجة جعل هذا العمل مستحيلاً أحيانًا.
حمى الله لبنان.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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