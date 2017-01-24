- "بث مباشر" أدخل فيسبوك في ورطة.. اغتصاب جماعي لفتاة أمام الجميع!
- عروض قيصرية فوق الحصانين الإيراني والتركي
- عدو ترمب الأول
- نجاح مؤتمر الآستانة في انعقاده وكسره للحاجز النفسي بين الحكومة والفصائل المسلحة وتهميش المعارضة السياسية.. اتفاق تركي روسي على حكومة وطنية تحت خيمة الاسد يجب اخذه بجدية.. وتصريحات “شميشيك” في دافوس جاءت تمهيدا له
- مانشيت:«لقاء رباعيّ» للقانون.. والمشنوق لهيئة الإشراف وخطّة البقاع
- عون لوفد فرنسي تضامن معه عام 1989: انتصر نا والنضال مستمر في مجالات أخرى
- هل يوحِّدون لبنان المُقسَّم أم يُقسِّمونه؟
- مسارعة المسؤولين إلى تطويق مفاعيل الخطف يَنقذ السلطات من انتكاسة ويَفرض تحديات !
- "قانون الستين" حتى إشعار آخر؟
- سياسة ترامب الغامضة وتغلغل الإرهاب يتطلّبان مزيداً من التماسك والتضامن في لبنان
- لبنان "الهورس شو" ولبنان "كوستا"
- تحذير روسي نادر للجيش السوري: التزموا وقف النار!
- توقعات الأبراج ليوم January 24, 2017
- محكمة إسطنبول تُفاجأ بـ «انقلابيين» يقاتلون في سورية
- مواجهات عربية في تصفيات كأس آسيا 2019
- المعارضة السورية
- العدوّ في مواجهة المأزق: الهروب نحو الحرب!
- وقائع من التحقيقات مع الإرهابي العاصي... والاستنفار الأمني متواصل
- «الفرنسيون» عادوا إلى بعبدا: لقاء «نوستالجيا» بلا سياسة
- قانون الإنتخاب: الحريري يستمهل برّي حتى 15 شباط
- حدث في مثل هذا اليوم January 24, 2017
- طالَبتها بخلع نقابها.. شاهِد كيف اعتدت امرأة آسيوية على مسلمة في جامعة بأستراليا
- بري مُصرّ على إنتاج قانون جديد ولو قبل يوم من الانتخابات وجعجع يلوّح بالسلبية السياسية ضد «الستين»
- زمنَ كان لبنانُ محورَ واشنطن في الشرق
- متحاربون على طاولة التفاوض.. الأسد والمعارضة يجتمعان بأستانة لتثبيت وقف إطلاق النار.. ولهذا لن يكون اتفاقهما سهلاً
نجاح مؤتمر الآستانة في انعقاده وكسره للحاجز النفسي بين الحكومة والفصائل المسلحة وتهميش المعارضة السياسية.. اتفاق تركي روسي على حكومة وطنية تحت خيمة الاسد يجب اخذه بجدية.. وتصريحات “شميشيك” في دافوس جاءت تمهيدا له
نجاح مؤتمر الآستانة الذي اختتم يومه الأول يتمثل في انعقاده أولا، وجلوس الوفدين السوري الرسمي من ناحية، وفصائل المعارضة المسلحة من ناحية أخرى، على الطاولة نفسها، وفي الغرفة نفسها في سابقة لها الكثير من الدلالات المستقبلية، فالجانبان وضعا السلاح جانبا، وبدأوا التفاوض على التفاصيل كمقدمة للتفاوض على الحل السياسي.
تغير اللاعبون، وتغير الحكام، وتغيرت قوانين اللعبة، ولكن لم تتغير النوايا والاهداف النهائية لكل طرف مشارك.. فالحكومة لم تعد ترى في الفصائل المسلحة جماعات إرهابية خارجة عن القانون، في المؤتمر على الاقل، والفصائل هذه لم تعد تتحدث عن “الطغيان” واسقاط النظام كشرط لاي تسوية سياسية نهائية، بل اصبح النظام “الدموي” شريكا اصيلا في المفاوضات لتثبيت اتفاق وقف اطلاق النار، كخطوة أولى فاتحة للشهية قبل الصحن الرئيسي.
جميع مؤتمرات السلام التي انعقدت حول سورية في السنوات الثلاث الماضية، وبما فيها مؤتمر الآستانة الهدف منها “التطبيع″ وكسر “الحاجز النفسي” بين المعارضة والحكومة والسورية، ولهذا ليس مهما ان يتشاجر الطرفان ويتبادلا الاتهامات او يختلفا على جدول الاعمال، او توزيع المقاعد، فهذه أمور متوقعة تحدث في كل المؤتمرات المماثلة، لكن المهم هو الجلوس وتبادل النظرات، وانخفاض حدة “تغويل” الخصم.
في البداية كان هناك المجلس الوطني السوري (الدوحة)، ثم هيئة الائتلاف الوطني (إسطنبول)، وبعد ذلك الهيئة العليا للمفاوضات (الرياض)، والآن الفصائل المسلحة التي تتواجد على الارض السورية وليس في المنافي الفارهة، وهذا تطور على درجة كبيرة من الأهمية بمعايير السياسة المتبعة، فشرعية المعارضة انتقلت من الخارج الى الداخل السوري، وهذا تطور مفصلي على درجة كبيرة من الأهمية.
***
المعادلة الجديدة تتمثل في بروز قطبين يتقاسمان الأدوار، الأول تركيا التي باتت “المتعهد” الرسمي لفصائل المعارضة المسلحة، وروسيا التي باتت “وكيل” الحكومة السورية، ومن الطبيعي ان تشعر ايران بالغضب من جراء هذه “القسمة”، التي همشت دورها ولو مؤقتا، والشيء نفسه يقال أيضا عن دول عربية لعبت دورا رئيسيا في الازمة السورية مثل السعودية وقطر، علاوة على أخرى غربية.
السيد محمد الشامي عضو وفد المعارضة المشارك في مؤتمر الآستانة، كشف في حديث لوكالة الانباء الألمانية عن “اتفاق” يدور حول عملية انتقال سياسي دون المساس بشخص الرئيس السوري بشار الأسد، أي تشكيل حكومة وطنية في ظل وجوده، أي الرئيس الاسد، وان تركيا وروسيا يقفان خلف هذا الاتفاق الذي يدور الحديث عنه همسا في أروقة الاستانة، ولم يطرح رسميا على الوفود المشاركة، حسب قوله.
نميل الى ترجيح ما تحدث عنه السيد الشامي، وما يجعلنا نصل الى هذا الاستنتاج، هو ما طرحه قبل أيام السيد محمد شميشيك، نائب رئيس الوزراء التركي، في مداخلة له في مؤتمر دافوس السويسري الشهير، التي اعترف فيها، وننقل حرفيا (بعد ان تابعناها بالصوت والصورة) “ان تسوية الازمة السورية بدون الرئيس السوري بشار الأسد تعد في الوقت الراهن أمرا غير واقعي”، وأضاف “الأسد يتحمل مسؤولية معاناة الشعب السوري، لكن يجب ان نكون براغماتيين، وان ننطلق من الواقع، فالوضع تغير جذريا، ولذلك لا يمكن لتركيا ان تواصل الإصرار على تسوية بدون الأسد، وانه امر غير واقعي”.
حديث الطرفين الضامنين لمؤتمر الآستانة (تركيا وروسيا) عن حصره في الجوانب العسكرية فقط، يعكس عملية تضليل متعمدة، للإيحاء بعدم تهميش المعارضة السياسية بشقيها، سواء الهيئة العليا للمفاوضات، او الائتلاف الوطني، كما ان دعوة ستيفان دي ميستورا، المبعوث الدولي الى الآستانة، والحديث عن استئناف مؤتمر جنيف لاعماله يوم الثامن من شباط (فبراير) المقبل، كانت للايحاء بأن ما يجري حاليا من مفاوضات يتم تحت المظلة الدولية وقراراتها، أي ان دوره سيكون دور شاهد الزور، لان من يدير المشهد هو التفاهم الروسي التركي الجديد، وربما ادركت إدارة دونالد ترامب الجديدة هذه الحقيقة، وتغيبت عن المشاركة مدعية انشغالها بترتيب أوضاعها الهيكلية والإدارية.
الدكتور برهان غليون الرئيس الاول للمجلس الوطني السوري، كان مصيبا عندما ابدى مخاوف من امرين أساسيين في تقييمه لمؤتمر الآستانة:
الأول: حدوث انفصال للفصائل المسلحة المشاركة في المؤتمر عن المعارضة السياسية، مما قد يؤدي الى حدوث شرخ في وحدتها ومصداقيتها أيضا.
الثاني: تغيب مرجعية الأمم المتحدة، واستبدالها بمرجعيات أخرى، في إشارة للحلف الروسي السوري الجديد.
***
هذه المخاوف في محلها، فالشرخ لم يعد قائما بين الفصائل المسلحة التي تملك وجودا على الأرض والهيئات السياسية المقيمة في المنافي فحسب، وانما أيضا بين هذه الفصائل والأخرى المسلحة التي لها وجود على الأرض، مثل “الدولة الإسلامية”، و”فتح الشام”، و”احرار الشام”، فمن اهم البنود التي من المتوقع ان يتضمنها البيان الختامي ان تلتزم الفصائل المشاركة في مؤتمر استانة بالحرب على الارهاب، ومحاربة كل الفصائل المدرجة على قائمته، اي ان تتحول الى “صحوات” بطريقة او بأخرى، أي “صحوات” تركية روسية.
مؤتمر الآستانة في تقديرنا هو التطور الأخطر في الازمة السورية، واهم “انجاز″ حققته روسيا بعد سقوط حلب وتدخلها العسكري في سورية.. فهذا المؤتمر سيحدد اول ملامح سورية المستقبل.. وقد يرسم الصورة الأساسية للتسوية المرحلية ومن ثم النهائية.. والأيام بيننا.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- طالَبتها بخلع نقابها.. شاهِد كيف اعتدت امرأة آسيوية على مسلمة في جامعة بأستراليا
- الباباراتزي وصور ساخنة لصدر إميلي راتاجكوسكي على شواطئ كانسون في المكسيك
- "ليفني" تفجر فضيحة: تنشر صورها مع أمير سعودي في سويسرا!
- مفاجأة.. ملبورن تقترب من إزاحة سيدني كأغلى مدن أستراليا
- مادونا تحارب ترامب بصورة "من العيار الثقيل"
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 151
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
عبد الباري عطوان
صحافي فلسطيني عربي مقيم بلندن، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية.
- نجاح مؤتمر الآستانة في انعقاده وكسره للحاجز النفسي بين الحكومة والفصائل المسلحة وتهميش المعارضة السياسية.. اتفاق تركي روسي على حكومة وطنية تحت خيمة الاسد يجب اخذه بجدية.. وتصريحات “شميشيك” في دافوس جاءت تمهيدا له
- الاردن في خطر.. وتحذير شيخ الحضرة الهاشمية لملوك وامراء الخليج غير مسبوق ويجب ان يؤخذ بجدية.. الازمة المالية خانقة.. والشعب على وشك الانفجار.. فهل سيكون رد الملك عبد الله مثيلا لرد والده قبل 27 عاما في قمة بغداد.. وهل ستكون ايران ومعسكرها هو البديل؟
- لماذا يربككم حكم ترامب؟ الا يذّكرنا بسلوك بعض حكامنا؟ وهل سيقتل او سيدمر اكثر مما قتل ودمر هؤلاء من أهلنا طوال السنوات الست الماضية؟ وماذا ستفعلون اذا نفذ تهديداته بنقل السفارة الى القدس واغلق الأبواب في وجه المسلمين؟
- إدارة ترامب تخطط لادراج حركة “الاخوان المسلمين” على قائمة الإرهاب كأحد أولوياتها.. وقرار السلطات المصرية وضع 1502 من قيادات الحركة على هذه القائمة ليست صدفة.. ماذا قال لي الشيخ التلمساني مرشدها العام قبل أربعين عاما في هذا الصدد؟
- هل كانت دمشق فعلا على بعد أسبوعين من السقوط في يد “الإرهابيين” قبل التدخل العسكري الروسي؟ ولماذا فجر لافروف مفاجأته هذه قبل أيام من مؤتمر الآستانة؟ وهل هي رسالة لإيران.. وماذا يقصد بحديثه عن “سورية علمانية” وضمان حقوق المسيحيين والأقليات؟
- قرار المحكمة المصرية العليا ببطلان السيادة السعودية على “تيران” و”صنافير” يضع العاهل السعودي والرئيس السيسي امام خيارات صعبة جدا.. أربعة سيناريوهات متوقعة في الأيام المقبلة وهذا تصورنا للحل
- لماذا اغتيل اللواء الغضبان الوسيط المفاوض لانهاء “حرب المياه” وتخفيف معاناة خمسة ملايين من مواطني العاصمة دمشق؟ ومن هي الجهات التي تقف خلف هذه الجريمة الإرهابية؟ وهل حققت أهدافها؟
- صواريخ إسرائيلية جديدة تقصف مطار المزة العسكري السوري فجرا.. لماذا الآن؟ ولماذا الخوف من دولة تنزف دما ودمارا منذ ست سنوات؟ وما هو تفسير عدم اللجوء للطائرات الحربية هذه المرة؟
- بدأت “المؤسسة” الامريكية حربها على ترامب مبكرا بـ”ابتزازه” جنسيا.. فهل هي مقدمة للإطاحة به او اغتياله على طريقة كيندي؟ وهل علاقته “الحميمة” ببوتين هي السبب؟
- مؤتمر الآستانة ينعقد وسط حقل الغام كثمرة للتحالف الروسي التركي.. فهل سيشهد اعلان الطلاق بين المعارضتين السياسية والعسكرية؟ ولماذا تعلن الفصائل المصنفة إرهابية حرب المياه والغاز على الدولة السورية؟ وما هي ملامح المشهد السوري في العام الجديد؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)