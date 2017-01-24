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نحنُ شعبٌ لا يموت ويتحدى اليأس كل يوم
المشهد فيه الكثير من التحدي للإرهابيين:
مساء أول من أمس الأحد، وفي المكان الذي كان الإرهابي سيُفجِّر نفسه بالحزام الناسف، جلس إلى طاولةٍ واحدة كلٌّ من الرئيس سعد الحريري ووزير الدفاع يعقوب الصرّاف ووزير الداخلية نهاد المشنوق.
في ذلك المكان، لو قُدِّر للإرهابي أن ينجح في تفجير نفسه لكان الجالسون يجولون على المستشفيات لتفقد الجرحى أو على المنازل لتقديم التعازي. لكن سهر الأجهزة الأمنية، والتوافق السياسي الذي أحدثه الإنسجام الحكومي، ساهم في تحاشي المآتم والمستشفيات، وحوَّل ليل شارع الحمرا مجدداً إلى ليل للفرح والأنوار.
في تلك الجلسة الثلاثية في الكوستا حيث مسرح الجريمة المفترض، صافح الرئيس الحريري المواطنين الذين تحدّوا الخوف وجلسوا في المقهى، وخاطبهم قائلاً:
أتيت إلى هنا لكي أقول للناس أنَّ الخوف الذي يحاولون وضعه في قلوبكم مرفوض، وسنظل نعيش حياتنا الطبيعية وسنستمر بحب الحياة ونرتاد المقاهي والمطاعم كالمعتاد، ويجب الإستمرار بذلك. ويجب التعاون دائماً مع القوى الأمنية والتبليغ عن أيِّ عمل مشبوه وهم يهتمون بالأمور كافة.
أقول للبنانيين، لا تخافوا إلا من الله الذي يحمينا والبلد بألف خير، وأعداؤنا هم الذين سيخسرون ولسنا نحن. نحن لبنان، بلد الأرز وإن شاء الله ستبقى الأرزة مرفوعة والشعب فخور بإذن الله.
الرئيس سعد الحريري كان يعرف ماذا يقول، فهو لم يكن يوزِّع معنويات جزافاً على الناس، بل كان يُحدِّثهم إنطلاقاً من إيمانه بالبلد ومن ثقته بالأجهزة ومن رهانه على أنَّ حكومته ستقوم بواجبها على أكمل وجه، وكذلك رهانه على أنَّ العهد يخطو خطوات ثابتة في اتجاه تعزيز الإستقرار.
وهنا بالإمكان فتح مزدوجين للسؤال:
في أيِّ بلدٍ في العالم تُضبَط عملية انتحارية في مقهى ما، ليعود هذا المقهى ويفتح أبوابه بعد أقل من أربعٍ وعشرين ساعة على الحادثة؟
لا هذه السرعة حصلت في قلب باريس، ولا هي حصلت في نيس ولا في شرم الشيخ ولا في أسطنبول ولا في بروكسيل. ففي أيِّ مكان من هذه الأمكنة الآنفة الذِكر، كانت المقرات تُقفل لأسابيع إلى حين إنجاز التحقيقات، لكن في لبنان تحدث التحديات:
مقهى يكون بعيداً عن تفجيرٍ انتحاري لثوانٍ معدودة، ينجو ثم يفتح أبوابه في اليوم التالي حيث يغصُّ بالرواد ويفاجئهم رئيس الحكومة ووزيرا الدفاع والداخلية، كأكبر دليلٍ حسيّ على أنَّ هذا الشعب لا يموت ولا ترعبه التفجيرات.
لكن في نهاية المطاف، لا بدَّ من التذكير أنَّ التوافق السياسي هو الحاضنة والسند للإستقرار الأمني، ولهذا فإن الحكومة مدعوة إلى تحصين الأمن والإستقرار السياسي اللذين لا يكونان إلا باستكمال بناء السلطة التنفيذية وإعداد ما يلزم لإجراء الإنتخابات النيابية.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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