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مفارقات ومحدودية حركة في محادثات استانة
موسكو تستعجل السير على طريق طويل متعرّج ومملوء بالعقبات فوق خارطة الأزمة السورية. والانطباع السائد هو انها تتصرّف كأن البعد الاستراتيجي من دورها العسكري في حرب سوريا اكتمل بعد معركة حلب. فلولا الاصرار الروسي لما جرى اعلان وقف النار، بصرف النظر عن الخروق اليومية في أكثر من مكان. ولو لم يكن الاستثمار السياسي في وقف النار يخدم أكثر من طرف لما ذهب أحد الى استانة عاصمة كازاخستان التي اختارها الرئيس فلاديمير بوتين مكانا لمحادثات بين النظام وفصائل معارضة مسلحة، حيث الحرارة درجات تحت الصفر.
ولا أحد يتوقع قفزة نوعية في المحادثات. ولا شيء يحجب المفارقات فيها. فالدول الثلاث الضامنة لوقف النار، روسيا وتركيا وايران، مشاركة مباشرة في القتال، ولو تحت عنوان الحرب على الارهاب واستثناء داعش وفتح الشام من وقف النار. وهي ليست على موقف واحد متكامل من الواقع الحالي في سوريا كما من مستقبل البلد. وفد النظام ضد تركيا ودورها المباشر وغير المباشر عسكريا وسياسيا. وفد المعارضة ضد ايران ودورها المباشر وغير المباشر عبر الميليشيات المرتبطة بها ومشروعها الجيوسياسي الذي تمثل سوريا حلقة مهمة فيه. وما يحلم به الوفد ويطلبه هو ان تمارس موسكو دورا محايدا يرى ان دمشق وطهران تعرقلانه.
فضلا عن أن اللعبة التي أدارها طويلا الرئيسان بوتين وباراك أوباما وكان فصلها الأخير اتفاق الثنائي كيري - لافروف توقفت بسبب مناورات الطرفين وصدام مصالحهما. فالجانب الروسي طلب في الاتفاق مع الوزير جون كيري ما اعترض عليه البنتاغون بوصفه معلومات حسّاسة، والجانب الأميركي لم يكن قادرا ولا راغبا في اقامة فصل كامل بين مواقع المعارضة المعتدلة ومواقع داعش وفتح الشام. وهكذا انهار الاتفاق وأعلنت موسكو اغلاق أقنية التفاوض والحوار مع واشنطن، وبالتالي انتهت الرعاية الأميركية - الروسية لوقف النار والمحادثات السياسية. ولم يكن التفاهم مع تركيا، بعد أزمة عنيفة، وبالطبع مع ايران على ضمان وقف النار ورعاية محادثات استانة سوى بدل من ضائع هو الدور الأميركي. وهذا ما تأمل موسكو في العودة اليه بعد وصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض.
وأقصى ما يمكن أن يخرج من محادثات استانة هو تثبيت وقف النار وايجاد آلية لمراقبة الخروق بضمان موسكو وأنقرة وطهران. والباقي كلام عام على مبادئ لتسوية سياسية يتم البحث فيها خلال شباط المقبل في مؤتمر جنيف باشراف الأمم المتحدة من دون ضمان شيء. فلا وقف النار يمكن أن يصبح شاملا ما دام داعش وفتح الشام على الأرض. ولا الخيار السياسي يصير جديا ما دام الرهان مستمرا على الخيار العسكري.
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رفيق خوري
ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .
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