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الوزير نهاد المشنوق تسع وزارات في واحدة
عملياً، يتولى وزير الداخلية نهاد المشنوق تسع وزارات في وزارة واحدة:
الأمن الداخلي، البلديات، الإنتخابات النيابية، الإنتخابات البلدية، مديرية الأحوال الشخصية التي تُعنى بشؤون الهويّات، مصلحة تسجيل السيارات، المعاينة الميكانيكية، الدفاع المدني، السجون. نَدُرَ أن تكون وزارةٌ واحدة بهذه المسؤوليات الهائلة، وندُر أن يتولاها شخص بهذه الكفاءة العالية:
في الأمن، الوزير نهاد المشنوق يقارع الإرهاب:
من الكوستا، إلى القاع، إلى المسجدين في طرابلس، إلى الضاحية الجنوبية. لم يجلس الوزير نهاد المشنوق وراء مكتبه بل ذهب إلى عين الخطر ليُثبت للمواطن أنَّه أمامه، وليُثبت كذلك أنَّ ما يصيب المواطن يصيبه أيضاً.
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في البلديات، أثبت الوزير المشنوق أنه يحترم الهرمية:
من المحافظين، إلى القائمقامين، إلى إتحادات البلديات، إلى البلديات، هذه الهرمية لم تعد مشتتة في عهد الوزير المشنوق بل هي مدروسة وتحت المتابعة الدقيقة لأنَّ مسؤولياتها مرتبطة مباشرةً بالوزير.
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في الإنتخابات النيابية، ينتظر الوزير المشنوق بفارغ الصبر أن يُعطى الإشارة الحكومية لمعرفة وفق أيِّ قانون ستجري عليه هذه الإنتخابات، هو جاهزٌ لكلِّ الإحتمالات، فهو سيدعو الهيئات الناخبة في الوقت المناسب سواء أكان هناك قانون جديد أم وفق القانون الساري المفعول وهو قانون الدوحة المعدّل من قانون الستين.
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في الإنتخابات البلدية والإختيارية، خاض الوزير المشنوق اختبار الإنتخابات البلدية والإختيارية في كل لبنان من دون ضربة كف، وذلك بشهادات المراجع والمراقبين المحليين والدوليين، وهذه الشهادة في النجاح بالتأكيد ستنطبق على الإختبار الديمقراطي الآتي.
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مَن لا يتذكَّر كيف اقتحم الوزير المشنوق سجن رومية بعد حركة التمرد فيه، وأنهى عملية التمرد بأقل قدر ممكن من الخسائر، وأعاد السجن سجناً بعدما كان بحسب الوقائع قلعة للإرهابيين.
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إذا كان هذا غيضاً من فيض السيرة الوزارية للوزير نهاد المشنوق على مدى ثلاثة أعوام، فإنَّ مسيرته السياسية تذهب عميقاً في العقود الماضية:
الوزير نهاد المشنوق كان مقرباً من الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واليوم من الرئيس سعد الحريري، وكم هي معبِّرة تغريدة الرئيس الحريري حين كتب منذ أيام على صفحته على تويتر كم كنت مخطئاً عندما شككت بنهاد المشنوق وأعطيت كامل ثقتي لبعضهم... هذه التغريدة هي جواز عبور إلى رفقة الدرب الثابتة بين الرجلين.
لو لم يكن الوزير نهاد المشنوق محطَّ ثقة الرئيس سعد الحريري لَما كان هو الذي يحاور حزب الله في الحوار الثنائي عند الرئيس بري في عين التينة، وكم انتزع هذا الحوار من فتائل مشتعلة على مدى نحو أربعين جلسة حوار حتى الآن.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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