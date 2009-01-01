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ماذا عن "الودائع" المسيحية لدى الحريري؟
يعرف المتحمسون وأؤلئك غير المتحمسين لتغيير قانون الانتخابات، أنّ "المعركة الأم" ستكون على المقاعد المسيحية الموزعة على أحضان الطوائف الأخرى. تشكو القوى المسيحية وفي مقدمها "التيار الوطني الحر" من وضع هذه القوى يدها على المقاعد المسيحية المنتشرة في الدوائر ذات الأغلبية المسلمة بحيث تعجز الأحزاب المسيحية عن تحرير "لوائحها الزرقاء" بقدراتها الذاتية كونها الحلقة الأضعف في هذه التركيبات.
ولذا حملت معركة العونيين لتغيير القانون، عنوان "تحرير" هذه المقاعد من "سيطرة" الطوائف الأخرى، وفي بالها السعي لاستعادة هذه المواقع النيابية الموجودة بشكل خاص في جيب "تيار المستقبل" ووليد جنبلاط مع أنّ الأخير يترك مقاعد ثلاثة للقوى المسيحية في الجبل، واحد لـ"القوات"، وثان للكتائب وثالث للوطنيين الأحرار.
والمقصود من كل هذه الجلبة هو وضع قانون يحّسن صحة التمثيل المسيحي ورفع منسوب المقاعد التي تأتي بقدرات المسيحية الذاتية، ليكون المستهدف الأول من هذه العملية الاصلاصية "تيار المستقبل" بشكل خاص.
فالثنائي الشيعي غير معني بهذه "التهمة"، وأي قانون جديد سيضيف الى حصته ولن يقلل منها، واذا ما تقلص عدد نوابه الشيعة، بفعل النظام النسبي، فهو متأكد أنه سيعوض هذا التراجع من خلال ضمّ مقاعد جديدة غير شيعية لربما، ولكن تدور في خطه السياسي. ولذا يتحمس "حزب الله" أكثر من غيره للانقلاب على "قانون الستين".
ولكن "تيار المستقبل" يدرك جيداً أنّ أي تغيير سيطاله بشكل مباشر، سواء في حصته السنية، أو في حصته المسيحية. وهنا السؤال: الى أي مدى يبدي سعد الحريري انفتاحه على تقديم الهدايا للقوى المسيحية؟ هل هو مستعد لإعادة بعض "الودائع" المسيحية كما يسميها بعض القوى المسيحية؟
السؤال لا يطرح فقط مع سيناريو تعديل قانون الانتخابات، ولكن حتى مع احتمال تحالف "التيار الوطني الحر" و"القوات" وسعيهما لفرض "كوتا" مسيحية محددة على "تيار المستقبل" من قبيل "استعادتها" الى "مطرحها الاساس". وتعويض معركة قانون الانتخابات بمعركة "هدايا" المقاعد بفعل تغيّر موازين القوى المسيحية. وهو أمر غير مستبعد لا بل مرجح.
يقول أحد المقربين من رئيس الحكومة أنّ الأمر ليس مطروحاً على هذا الشكل، ولا سعد الحريري يتصرف على أنه "قابض" على أصوات ليست له، ولا هو يدعي تمثيلاً لا ممَثلين له. ففريد مكاري على سبيل المثال لا الحصر هو صاحب حيثية مسيحية ولا يضع يده على ممتلكات تمثيلية تعود لغيره.
يضيف إنّ رفيق الحريري يوم دخل حقل ألغام السياسة والى لحظة اغتياله كان حريصاً على أن ا يحصر حضوره في الطائفة السنية، وإن كانت أغلبية قاعدته الجماهيرية من هذا اللون. لكنه كان متمسكاً بالتنوع الطائفي الذي يمثله. وسعد الحريري على الطريق ذاته.
ويؤكد أنّ الرجل متمسك بنوابه المسيحيين بقدر تمسكه بالنواب السنة، وهو ليس بوراد التخلي عن أي منهم، لا سيما اولئك أصحاب الحضور في مناطقهم لأنه يرفض منطق تحجيمه في الدائرة السنية، بدليل اصراره على توزير غطاس خوري وتخليه بالمقابل عن مقعد وزاري سني لصالح رئيس الجمهورية، ليس فقط للدور البناء الذي لعبه خوري في عملية التواصل مع ميشال عون واقتناعه بمبدأ وصول المسيحي الأول الى سدة الرئاسة، بل لأن سعد الحريري مقتنع بضرورة تنويع حضوره النيابي والوزاري.
وما فعله في الحكومة، سيعيد تكراره في النيابة... على حدّ ما يجزم أحد المقربين من الحريري.
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كلير شكر
كاتبة وصحفية - جريدة السفير اللبنانية
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