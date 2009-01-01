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الحريري والثلاثية الذهبية: السياسة والامن والنقد
رئيس الحكومة سعد الحريري غادر بيروت إلى باريس في زيارة خاصة لبضعة أيام....
الخبر عادي في الأحوال العادية، لكنه استثنائي في الاحوال الإستثنائية ...
استثنائية الوضع نابعة من المعطيات التالية :
منذ تشكيل الحكومة وحتى اليوم، ورئيسها في ورشة تربط الليل بالنهار والجلسة بالجلسة، وما تحقق في اسابيع معدودة يعادل ما كان يتحقق في سنة على الاقل:
فمشاريع قوانين الإنتخابات يقاربها الزعيم الشاب من خلفية أنه أم الصبي، فما يريده من الإنتخابات هو ان تأتي بمجلس نواب منزوعة عنه صفة التمديد، ويعيد إنتاج سلطة تشريعية وتنفيذية تضع البلد على السكة الصحيحة في إعادة بناء دولة القانون.
***
إذا حقق القانون العتيد صحة التمثيل، وأنتج مجلس نواب يملك حيثية شعبية وتشريعية ، فإن الرئيس سعد الحريري يكون قد حقق هدفه الذي يتمثل في إنتاج قيادة تشريعية وتنفيذية بدمٍ جديد، فيأتي بعد الإستحقاق الديموقراطي بحكومةٍ تكون الثانية في عهد الرئيس العماد ميشال عون، وتكون كاملة الأوصاف لاستكمال ما تكون الحكومة الحالية قد بدأته.
إن إصرار الرئيس الحريري على قانون جديد ينزع التحامل على ان قانون الستين هو المتقدِّم على غيره، الرئيس سعد الحريري لديه نقاط قوة في أي مشروع من المشاريع المطروحة ، فهو مرتاح جدًا في بيئته السياسية والوطنية خصوصًا ان تياره هو تيار عابرٌ للطوائف والمذاهب والمناطق، وهو مرتاحٌ جدًا في تحالفاته ، كما انه مرتاح جدًا في علاقاته: من العلاقة مع رئيس الجمهورية التي عنوانها الصراحة والمكاشفة والشفافية، إلى العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والقائمة على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
***
إن السابع من شباط لناظره قريب، ففي هذا التاريخ تنعقد جلسة نيابية عامة لمساءلة الحكومة. هذا الحدث يُفتَرض ان يكون صحيًا خصوصًا انه يتيح للنواب ان يسجِّلوا ملاحظاتهم على أداء الحكومة ما يُتيح لرئيسها ان يُقدِّم مرافعة مسهبة حول ما تحقق منذ نيل الحكومة الثقة وحتى اليوم، فما تحقق ليس بالأمر السهل على الإطلاق، فمَن كان يتوقع ان يُنجَز ملف مراسيم استخراج الغاز بهذه السرعة القياسية بعدما نام في الأدراج ثمانية أعوام؟ ومَن كان يتوقّع ان تُنجز بعض التعيينات لتحريك عجلة الدولة؟ ومَن كان يتوقع ان يتكامل الاستقرار السياسي مع الإستقرار الأمني مع الإستقرار النقدي، إنها الثلاثية الذهبية لإنقاذ البلد القائمة على الامن والسياسة والنقد، وهذه الثلاثية ما كانت لتتحقق لولا الجهود المضنية التي قام بها الرئيس سعد الحريري والذي يُتوقّع أن يُقدِّم جردة بها في السابع من شباط المقبل.
***
رغم محاولات العرقلة، ورغم محاولات زرع الألغام، فإن البلد وُضِع على السكة الصحيحة، وهذا إنجاز يوضَع في خانة السلطة التنفيذية الساهر على إنجازاتها الزعيم الشاب.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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