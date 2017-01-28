- المعارضة «المدنية» تطلّ برأسها في الأشرفية
- أنباء عن اغتيال بشار الأسد واعلام النظام يتحدث عن جلطة
- حدث في مثل هذا اليوم January 28, 2017
- حسابات ترامب والمناطق الآمنة بسوريا: عزل إيران و"حزب الله" وإقصاء "داعش"
- مشروع “دستور بريمر” الروسي ينسف هوية سورية العربية والإسلامية ويمنع جيشها من أي دور في فلسطين.. ولهذا يجب تعديلة جذريا.. المحاصصة الطائفية “فتنة” دمرت العراق ولا نريدها ان تجهز على سورية.. واليكم قراءة مختلفة
- غياب «السفير» وأفول مرحلة في الصحافة (والسياسة) العربيّة
- مصادر: اشتباكات عنيفة بين جبهة فتح الشام وفصائل معارضة بشمال سوريا
- اعترافات متأخرة: خيانة فاروق الفيشاوي وطلاق لبلبة وأسرار أخرى
- عون يهدد بتعطيل الانتخابات.. حال فرض «قانون الستين»!
- «التعيينات الأمنية» على نار حامية: قائد جديد للجيش الشهر المقبل!
- لبنان: مدنيون يحاكمون أمام محاكم عسكرية
- تحقيق: بالأرقام… لبنان والفساد علاقة عضوية!
- مؤسس منظمة "تمرد المستوطنين الأستراليين": نرغب في حظر المسلمين
- بالأسماء.. 4 مدن أسترالية في قائمة الأكثر غلاء عقاريا
- ميقاتي منوّها بموقف عون: التغيير يبدأ بإقرار قانون جديد للانتخاب
- غير عربية ولا إسلامية.. سوريا الروسية بدستور بوتين: البرلمان حاكم.. والدولة أسدية الجيش.. طائفية الوظائف
- "ديبكا": ترامب وبوتين اتفقا على "حزب الله".. وهذه خريطة سوريا الجديدة
- 5 رقع نفطية جاهزة للتلزيم وخطر إسرائيلي داهم حول "البلوكين" 8 و9
- "حرتقات" سياسية رخيصة.. فبركة خبر عن ميقاتي ونصرالله
- وهاب يكشف.. وزير بقبض رشوة بملايين
- جعجع "غاضب" من تهميش التيّار له!
- دعوة مرفوضة.. مسؤولون بالهيئة العليا والائتلاف السوري يعتذرون عن عدم الاجتماع بلافروف في موسكو
- twitter 2017
- توقعات الأبراج ليوم January 27, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 27, 2017
من لمعات الشيخ يوسف الخازن
في كتاب عن الشيخ يوسف الخازن من إعداد جان داية، مع دراسة للشيخ غسَّان الخازن، اكتشفت موسوعة من الإبداع في النقد واللسع والمغلَّف بلوحات من الظرافة والأناقة، فضلاً عن عمق المعرفة والإلمام والاتقان.
وإلى أهميّة هذه المقالات التي مرَّ عليها ما يُقارب القرن إن لم يكن أكثر، استوقفتني "لمعات" مدهشة كان الشيخ يوسف يختم بها ما نسجته ريشته في كل محطّة.
بعد مقارنة، أو مقاربة، تساءلت لِمَ لا أدرج في "نهاريات" اليوم بعضاً من هذه اللمعات التي تنطوي، بل تنطبق على واقع الحال في لبنان، وإن كان "شيخ الظرافة" كما كان يُلقَّب في ذلك الزمن، قد نشر ظرافته خطيّاً وشفهيّاً في الصحف المصريّة، وخلال إقامته الطويلة هناك، وإصداره جريدة... فضلاً عمّا كان ينشره في بعض الصحف اللبنانيّة.
ليس من السهولة الاختيار. فكل "اللمعات"، وحتى المقالات، تكاد تكون مهيّأة وجاهزة للنشر في يومنا هذا، ومنطبقة في مواضيعها على الواقع اللبناني في "لحظته الانتخابيّة" وعقدة "القانون" الذي لا يزال حبراً في الرؤوس لا على الورق.
ولنبدأ مع هذه "اللمعة":
¶ بعض القابضين على أزمة الأمور عندنا هم أشبه بالجوز، فلا يُجنى منه ثمره إلّا بالكسر.
¶ إمّا أن نضحّي خير الوطن وصالحه للدعوة الى التعصُّب الديني، أو نفضِّل خير الوطن والدين معاً فننادي بالتعصُّب الوطني.
¶ الحكومة تفسد الأخلاق لأنها لا تبعد أسباب الفساد.
¶ أنت تعلم كما يعلم الناس من قديم الزمان وسالف العصر والأوان أن 2 × 2 = 4. وأما في هذا البلد فإن القوم قد أثبتوا أن 2 × 2 = 24.
¶ ضرب الامبراطور الروماني ضريبة على المراحيض، فاحتجّ ابنه. فبعد أن جُمعت الضرائب قال الأب للابن: شمّ هذا المال، هل له رائحة، فأجاب ابنه: كلا. فقال له: إن هذا المال من تلك الضريبة.
¶ لو نال المتنبّي ولاية صيدا التي طلبها من كافور الأخشيدي، لرأينا نابوليوناً عربيّاً قبل نابوليون الفرنسي بمئات السنين.
¶ إذا كان التمسُّك بالقديم هو الداعي لإصرار الحكومة، فليس عليها إلّا أن يرجع الوزراء إلى جبَّة الأزوغلي وعمامته.
¶ إذا كنا يوماً نَصَرنا فريقاً على آخر، فلم يكن الانتصار إلّا من باب تغليب الحق على الباطل.
¶ غاية ما سيكون من المؤتمرات الدوليَّة بضع مراقص ومقاصف تُقام في لاهاي، وتشرب فيها الأنخاب لتعظيم الملوك والحكومات على نفقة الشعوب.
¶ ما أضرَّ بأمة مثل يأسها من نفسها، ولا قتل أمّة مثل قنوطها من خلاصها.
¶ يدَّعي صاحبي العلم بأصول الاقتصاد السياسي، وحجّته أنه مرَّ يوماً بجانب مدرسة الحقوق الخديويّة ولمس الحائط الخارجي.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- أنباء عن اغتيال بشار الأسد واعلام النظام يتحدث عن جلطة
- حسابات ترامب والمناطق الآمنة بسوريا: عزل إيران و"حزب الله" وإقصاء "داعش"
- اعترافات متأخرة: خيانة فاروق الفيشاوي وطلاق لبلبة وأسرار أخرى
- الباباراتزي وصور ساخنة لصدر إميلي راتاجكوسكي على شواطئ كانسون في المكسيك
- مشروع “دستور بريمر” الروسي ينسف هوية سورية العربية والإسلامية ويمنع جيشها من أي دور في فلسطين.. ولهذا يجب تعديلة جذريا.. المحاصصة الطائفية “فتنة” دمرت العراق ولا نريدها ان تجهز على سورية.. واليكم قراءة مختلفة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 152
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
الياس الديري
كاتب وصحفي لبناني - جريدة النهار البيروتية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)