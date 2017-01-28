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الورشة انطلقت... فما هي العراقيل والألغام
بصيص نور في منتصف النفق الدامس السواد، والبصيص هو:
أعطى وزير المالية علي حسن خليل الإذن للنيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان لملاحقة إحدى أمينات السجل العقاري في جبل لبنان...
خبرٌ بسطرين من شأنه أن يُسقِط أحد حجارة قلعة الفساد في لبنان، فحين سيُعرَف إسم هذه الموظفة، فإنَّ الإخبارات ستنهمر عليها من كلِّ حدبٍ وصوب، وسيأخذ التحقيق مجراه ليبدأ تفكيك منظومة الفساد في لبنان.
ربما يقول قائل:
ولكننا اقتربنا من موسم الإنتخابات النيابية، فهل بالإمكان بدء تنقية الملفات في هذا الموسم؟
يقول متابعون إنّه يجب فصل الملفات بعضها عن بعض، فملف مكافحة الفساد ستباشره حكومة الرئيس سعد الحريري بالتوازي والتوازن مع الإعداد لقانون الإنتخابات، إنطلاقاً من اللاءات:
لا لقانون الستين، لا لقانون يلغي مكوناً أساسياً في البلد ولا للتمديد.
كيف التوصل إلى هذه المعادلة الصعبة التي تلامس المستحيل؟
الإجتماعات بدأت بجدِّيةٍ مطلقة، نواة الإجتماع رباعية:
عن الرئيس نبيه بري وزير المال علي حسن خليل، رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، النائب علي فياض عن حزب الله ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري.
أكثر من اجتماع انعقد حتى اليوم، والبحث يتركَّز بالتفصيل على الصيغ الممكنة والمتاحة، وكلها تنطلق من فكرة أنَّه لا عودة إلى قانون الدوحة المستنسخ من قانون الستين.
ومن مشاريع القوانين المطروحة:
انتخابات على مرحلتين:
تأهيل على مستوى القضاء ونسبية على مستوى المحافظة.
قانون يخلط بين الأكثرية والنسبية.
أما بالنسبة إلى عقدة النائب وليد جنبلاط فإنَّ العمل يتركَّز على طمأنته من خلال إمكانية أن تُجمَع دائرتا الشوف وعاليه في دائرة واحدة، فيما يتمُّ الإبقاء على سائر الدوائر كما هي:
لكن السؤال الكبير يبقى:
ماذا لو تعثرت هذه المساعي، فما هو البديل؟
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فجّر في جلسة مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، قنبلة ما زالت شظاياها تتردد حتى الساعة.
قنبلة الرئيس عون فحواها أنَّه يرفض توقيع دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الإنتخابات وفق الستين فإما قانون عادل هو عملياً موجود وإما الذهاب نحو الفراغ.
هذا الفراغ الذي لوَّح به رئيس الجمهورية وأوحى أنَّ بالإمكان الوصول إليه إذا لم يُقر قانون جديد، من شأنه أن يحدث تطورات دراماتيكية، فإذا اعتُمد الفراغ يكون لبنان من دون مجلس نيابي صباح 21 حزيران 2017، وليس فقط من دون مجلس نيابي بل أيضاً من دون رئيس مجلس، فيصبح الرئيس نبيه بري رئيساً سابقا.
فهل هذا هو المطلوب؟
إذا كان الأمر كذلك لماذا لا تصارحون الرأي العام برغباتكم؟
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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