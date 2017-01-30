- لا للمحادل الانتخابية
- يُرفع فيها الأذان ومعظم سكانها زاروا مكة.. إليك قصة الجزيرة المسلمة الوحيدة بأستراليا التي بدأت بتاجرَيْن
- توقعات الأبراج ليوم January 30, 2017
- بوتين: لا أفغانستان جديدة لروسيا
- ماذا لو تبنّت دول الجوار السوري مقاربته؟ عاصفة ترامب: ثلاثة أشهر للاختبار الصادم
- حظر المسلمين... الشعبوية والنفاق!
- قانون الانتخاب: اللقاء الرباعي يناقش «المختلط» ومشروع باسيل نسخة عن «الستين» للدوائر المسيحية
- مانشيت:صِيَغ إنتخابية متناقضة بالعشرات... وتلويح بعودة مشروع ميقاتي
- هل بدأ شهر العسل الرئاسي - الحكومي يترنح أمام مطبات تحديات الحكم والانتخابات؟
- الانتخابات لا تتعطّل والتأليف لا يطول لو حُسم الخلاف على نصوص مُلتبسة
- حكومة انتخابات لا تناقش قانون الانتخاب!
- أساس قانون الإنتخاب: العدالة لا إرضاء الجميع!
- منصور البون يختصر أزمة التقليديين: انتهى وقت الدوران!
- البترون: معركة «المسيحي الأقوى»
- مسخرة وزعرنة وسلبطة
- فراغٌ في المجلس العلوي بعد عاصي بانتظار من يملؤه
- أزمة اللاجئين دمَّرت أعظم إمبراطورية قديمة على وجه الأرض.. فهل يكرر التاريخ نفسه في أوروبا؟
- دستور الجمهورية السورية
- مخدِّرات Delivery... تُجّار «بالمفرَّق» وشبكات «بالجملة»
- أيّ كتلة نيابية سيورِّثها وليد لتيمور؟
- مفهوم الضرائب في لبنان... عجيب غريب
- التوافق = قانون محاصصة يعيد إنتاج السلطة
- أهلًا بكم إلى "جمهوريّة كاليفورنيا" المستقلّة!
- «المختلط» نحو الفوز في السباق إلى قانون الانتخابات
- عون: لولا الأسد لتحولت سورية إلى ليبيا وهو الوحيد القادر على فرض النظام
بوتين: لا أفغانستان جديدة لروسيا
لا يزال رئيس روسيا فلاديمير بوتين منخرطاً في الأزمة – الحرب السورية، بل لا يزال طرفاً فيها أولاً الى جانب النظام السوري. وثانياً الى جانب إيران حليفة الأسد و"جيش" "حزب الله" حليفها وميليشيات شيعية متعددة الجنسية، وثالثاً الى جانب الدول في جهات العالم الأربع التي تحارب مباشرة إرهاب التنظيمات الاسلامية المتطرفة حتى التكفير والقتل، والأخرى التي تعاني انتشار الإرهاب جرّاء استغلال المخططين له والمنفذين لملايين اللاجئين السوريين الى أراضيها، وكذلك للمقيمين المسلمين فيها وأبنائها منهم. وفي هذا الاطار يمكن وضع تركيا رجب طيب أردوغان. وقد حقّق بوتين بوصفه المذكور أعلاه إنجازاً مهماً بإنقاذ الأسد ونظامه من الانهيار، وهو أمر أكده هو ومسؤولون كبار في إدارته في الأسابيع القليلة الماضية، وإن على قسم من سوريا أصغر جغرافياً من الأراضي الخارجة عن سلطته، لكنها أكثر أهمية في رأيه ورأيها كونها أكبر ديموغرافياً إذا جاز التعبير على هذا النحو. وحقّق أيضاً إنجازاً إيرانياً هو منع انكسار الجمهورية الاسلامية في سوريا وذلك كان ممكناً جداً، وربما منع استدراجها الى حرب واسعة مباشرة إنقاذاً للأسد ولمشروعها الاقليمي الطموح، قد لا يكون ربحها مضموناً نظراً الى القوى الاقليمية المعادية لها (إسرائيل والدول العربية) والقوى الدولية بزعامة أميركا. وحقّق إنجازاً روسياً مهماً جداً تمثّل أولاً في عودة بلاده لاعباً أساسياً في الشرق الأوسط، وفي تفوقها على الولايات المتحدة في سوريا حتى الآن على الأقل، وفي اجتذابها دولاً إسلامية عدة، كما في إغراء الكثيرين من المراهنين على أميركا الى التفكير في تغيير رهانهم. ولكن بعد انتظار ما يمكن أن يفعله رئيسها الجديد دونالد ترامب. علماً أن أقواله وقراراته خلال عشرة أيام لم تكن مطمئنة لهؤلاء.
ونجح بوتين أخيراً في جعل سوريا "المفيدة" على الأقل حتى الآن قاعدة عسكرية له وفي جعل إسرائيل اليمينية منذ نحو 8 سنوات تطمئن إليه وتتعاون معه في أكثر من ملف. هل موقفه المنحاز الى محور الممانعة المؤلف من نظام الأسد وإيران الاسلامية و"حزب الله" والمنفتح على أنقره والقاهرة والعواصم العربية في الخليج وربما لاحقاً على ليبيا "بعواصمها"، لا يمكن أن تتغير طبيعته؟
المسؤولون في موسكو لا يتحدثون رسمياً وعلانية عن هذا الأمر. لكن الاضافة الى استراتيجيتهم الشرق الأوسطية وتحديداً السورية والسياسة التطبيقية لها تفيد أنهم مع استمرارهم في ممارسة دور الطرف، بدأوا يمارسون دور الوسيط الفعلي بين الأسد ومعارضيه السياسيين والذين يقاتلون على الأرض. كما دور الوسيط بين دمشق وأنقرة وأنقرة وطهران وربما لاحقاً طهران وعواصم أخرى، وما اجتماع "أستانا" عاصمة كازاخستان الذي عُقد يومي 23 و24 من الشهر الجاري، ونجاحه وإن جزئياً في التزام وقف النار داخل سوريا وفي تعهد تثبيته، وفي الاعلان أن مفاوضات سياسية ستلي بعد أسابيع، ما ذلك كله إلّا ممارسة فعلية لدور الوسيط الذي استغل بجدارة انكفاء أميركا أوباما جزئياً عن المنطقة جرّاء غياب أي سياسة عملية لها فيها. كيف تحمي روسيا دوري الطرف في الحرب والوسيط في آن؟
تحميه أولاً بإزالة تبايناتهما مع إيران في سوريا وحولها التي لم تؤثر أبداً على تعاونهما في حربها، وعلى علاقتهما التي أضحت استناداً الى قوى مطلعة "تحالف وأكثر". وتحميه ثانياً بإقناع الأسد ونظامه بتسوية سياسية لا تعيد إنتاج نظام استبدادي – مخابراتي – قمعي – آحادي الحزبية – أقلّوي السيطرة. كما بإقناع أعدائه بالحل الوسط الذي يعيد للشعب السوري مشاركته في حكم بلاده وللأخيرة التقدم والازدهار والدور الاقليمي. وتحميه ثالثاً ببقائها العسكري في سوريا عبر قاعدتيها العسكريتين الجوية والبحرية وربما عبر قواعد أخرى إذا لزم.
لكن العامل الأهم الذي يكرّس روسيا الوسيط هو تلافيها الوقوع في "أفغانستان" ثانية في سوريا، أي خوض حرب عسكرية واسعة تجعل هذه الدولة ساحة ينازلها فيها العالم الاسلامي والعالم العربي والدول الكبرى المعادية لها. أو الخائفة منها. فهزيمة سلَفِها الاتحاد السوفياتي هناك تسبّبت بانهياره، وهزيمة مشابهة في سوريا سيكون لها الأثر نفسه، ولا سيما في ظل وضعها الاقتصادي الصعب وحاجتها الى التحديث، وهبوط أسعار النفط.
ويبدو استناداً الى معلومات جهات موثوقة جداً وعلى صلة بموسكو أن بوتين مصرّ على الآتي: (No More Afghanistan) أي لا "أفغانستان جديدة لبلاده".
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 152
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
سركيس نعوم
كاتب وصحفي لبناني - جريدة النهار البيروتية
- بوتين: لا أفغانستان جديدة لروسيا
- سحب المتحاورون قبولهم اقتراح بري... لماذا؟
- برّي: انتخاب مجلسي النواب والشيوخ معاً دستوري!
- قانون انتخاب بنسبيّة كاملة و7 دوائر في "بعبدا"؟
- قبور مصر في اليمن 10 آلاف وهي كافية!
- هل يوحِّدون لبنان المُقسَّم أم يُقسِّمونه؟
- لم تعرف إيران أهمية أوباما فجاءها ترامب!
- لا جدوى لأي "عفو" قبل قيام الدولة
- هل تقبل السعودية "حلول" ظريف لسوريا واليمن؟
- أميركا... و"المرشّح المانشوري"!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)