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قانون انتخابي أو لا قانون الفرص والإحتمالات متساوية
أمام الجميع مهلة عشرين يوماً لإنجاز قانون جديد للإنتخابات النيابية، وما لم يتحقَّق هذا الهدف نكون أمام مشكلة حقيقية. ففي الحادي والعشرين من شباط تكون المهلة النهائية لدعوة الهيئات الناخبة، والسؤال الكبير هل سيستطيع المعنيون القيام بكل شيء يلزم الإنتخابات النيابية في عشرين يوماً؟
الإستحالات تتقدَّم على الصعوبات، والصعوبات تتقدّم على التسهيلات، فماذا يجري عملياً؟
المُرتاب الأكبر مما يجري من تركيبات انتخابية هو النائب وليد جنبلاط، الذي في أيِّ قانون انتخابي، يريد قضاء الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة خشية من عاملين:
الأول عدم تمكنه من اختيار المسيحيين في كتلته، والثاني أن يُخرَق بنائب درزي لا يريده، لذا هو بدأ ومنذ أكثر من شهر برشقات من التغريدات تُحذِّر من مشاريع قوانين تحقّق ما يتخوف منه، وفي أحدث تغريداته يقول:
أتمنى بعض التروي والحوار بدل الإستبعاد أو التهميش حول قانون الإنتخاب الجديد وفق الطائف.
***
الرئيس العماد ميشال عون حدد السقف الذي يريده:
قانون جديد، لا لقانون الستين، لا تمديد لمجلس النواب الحالي، وإذا خيِّرت بين التمديد والفراغ فإنني أختار الفراغ.
بهذا المعنى فإنَّ الرئيس عون لن يوقّع في عشرين شباط المقبل على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ما لم تكن في سياق قانون جديد، وعندها يبدأ العد العكسي للفراغ، بمعنى أن يستفيق اللبنانيون في 21 حزيران المقبل من دون مجلس نواب.
***
ولعل من أفضل مَن يترجم مواقف العماد ميشال عون، رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، وفي أحدث إطلالة تلفزيونية له مع الإعلامي جورج صليبي، يقول:
لا يمكن أن يتوقف القانون على شخص واحد قد لا يكون مناسباً لكتلته السياسية لكنَّه يستطرد:
يمكن أن يكون جزء من التفاهم أن نصل إلى ضمِّ عاليه والشوف ضمن دائرة واحدة.
لكن الأهم في ما يقوله باسيل إننا سننزل إلى الشارع للضغط في اتجاه قانون جديد، إذا لم يتحقق القانون الجديد، وعندها لن يكون خيارنا بأقل من النسبية الكاملة أو القانون الأرثوذكسي.
***
ماذا عن سائر الأطراف؟
دوائر الرئيس نبيه بري، وعلى طريقتها، توحي بأنَّ العمل ما زال في بدايته، فتقول:
قانون الإنتخابات ما زال في مرحلة أبجد ولم يصل إلى مرحلة هوَّز.
تعترف دوائر الرئيس بري بأنَّ الإجتماعات تركِّز على قانون المختلط، لكنها لا تخفي وجود سيناريوهات متعددة لم تحظَ حتى اليوم بالتوافق أو الإجماع. حتى أنَّ الإجتماع الرباعي الذي انعقد أمس، لم يتوصل إلى نتيجة حاسمة.
حزب الله، المشارك في اجتماع اللجنة الرباعية، يتكتَّم على المداولات لكن أوساطه لا تُخفي أنَّ القانون لا يزال في بداية الطريق. لا جديد خرج إلى النور من اللقاءات الرباعية، والحال على ما هي عليه... صيغ وأرقام وتقسيمات يطرحها البعض في الإعلام، لا تتوافق مع أيِّ اتفاق أو حتى مع أيِّ فصل من الحوار الدائر حول القانون العتيد.
***
أيام عصيبة يواجهها قانون الإنتخابات، فهل تتم الولادة بعد عودة الرئيس عون من إحدى زياراته للخارج؟
أم أنَّ الأزمة الأولى للعهد ستكون مع قانون الإنتخابات؟
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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