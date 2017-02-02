كلمة وردُّ غطاها!

أسمع كلامك يعجبني أشوف أمورك استعجب. أسمع في هذه الأيام الكثير من الكلام، ومن مراجع وسياسيّين ونواب. لسبب يجهلونه تراودهم الظنون منذ فترة ان لا انتخابات نيابيّة في موعدها الدستوري، إلّا إذا كانت في النيَّة العودة إلى "الستّين" الذي أعلنوا براءتهم منه وطلاقه بالثلاثة.

قد يكون هذا الكلام في محلّه، وقد تكون هواجس التأخير في انجاز مشروع القانون البديل هي السبب. كلمة ورَدّ غطاها.

إنّما أيّاً تكن الأسباب والدوافع ليس من الضروري أن يسلَّم الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري بطغيان هذه البلبلة حول كلام من هنا وآخر من هناك، حول هذه الصيغة أو ذلك المشروع أو تلك الاقتراحات. لا بدَّ من خطوة، من مبادرة، طلَّة على الناس تروي الوقائع والحقائق كما هي.

وأيّاً تكن الظروف لا يجوز الاستمرار في سياسة الصمت، أو التجاهل. الناس يريدون أن يعرفوا إلى أين يتّجه البلد بعد الفرحة التي "انتابتهم" لفترة قصيرة.

ما الذي يحصل؟ ما هي عوامل التأخّر في كل شيء، وكأن لا عهد جديداً ابتهج له وبه الناس. ولا حكومة منتقاة على طاولة من رخام. ولا "قدرة" على انجاز مشروع قانون انتخاب. مجرّد مشروع قانون.

حتى الآن ما من معلومات جديَّة رسميّة عن العراقيل المستجدّة المستحيل التغلُّب عليها، وماذا يحول دون توسيع دائرة "لجنة" المشروع المنشود، وتحديد مهلة للانجاز الكامل، على أن تؤخذ في الاعتبار آراء ومطالب الشعب اللبناني.

وهل يمكن أن يمشي العهد بمشروع قانون لا يرضي ممثِّلي الطوائف الصغرى أو المتواضعة؟ فكيف يكون القانون لكل لبنان وهو من اختيار مجموعة معيَّنة ولمصلحتها؟

ما أحلى حكاية ابريق الزيت، وما أبسطها أمام حكاية قانون الانتخاب الذي لم يتكوَّن بعد. فجأة ترتفع أسهم "المختلط" كأنّه جسر العبور والخلاص. فجأة ينقضُّ عليه أهل النسبي أو النسبيّة... فيغسل حملة بنديرته أيديهم منه. يطل اقتراح، أو شبه اقتراح لا يصلح حتى لانتخاب لجنة تخمين. ثم...

المطلوب مشروع قانون مبنيٌّ على مسلّمات الوضع اللبناني بكل تعدَّديته، ومستندٌ إلى ثواب اتفاق الطائف ودستور الطائف الذي يكادون يستمرّون في سجنه على الرف حتى في الأزمات الدستوريَّة. آخذين في الاعتبار الميثاق الوطني الذي يلجأون اليه عادة بعد وقوع البقرة وتحوُّم الذبّاحين حولها.

لا يمكن تجاهل زعيم المختارة وليد جنبلاط وما يمثّل، سواءً على صعيد الطائفة الدرزيّة الكريمة أو بالنسبة إلى الدور اللبناني الوطني الذي يضطلع به. وذلك على سبيل المثال.

ثمة حذر في الأجواء السياسيَّة من أمرٍ يستهدف مؤتمر الطائف ودستوره وميثاقه، أو من التأجيل لأسباب ذكرنا بعضها في "نهاريّات" أمس.

إنّما، الرئيس عون يؤكّد دائماً ان الانتخابات في موعدها.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية