قانون الإنتخابات على نار التفهُّم المتبادل والميثاقية وعدالة التمثيل

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قانون الإنتخابات على نار التفهُّم المتبادل والميثاقية وعدالة التمثيل
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إبن المؤسسة العسكرية وخريج المدرسة الحربية، وهاتان المدرستان خارج القيد الطائفي.
ورئيس الحكومة سعد الحريري زعيم تيار عابر للطوائف والمذاهب والمناطق، فيه من السنّي والشيعي والدرزي والماروني والأرثوذكسي والأقليات.
لكنهما، كلٌّ من موقعه، يريان أنَّ من واجبهما طمأنة مكوِّنات المجتمع اللبناني، من طوائف ومذاهب، خصوصاً أنَّ الممارسات التي كانت تحصل سابقاً، لم ترقَ إلى طمأنة هذه المكوِّنات:
فمجلس النواب اللبناني مؤلف بموجب التعديلات الدستورية عام 1991 من 64 نائباً للمسيحيين و64 نائباً للمسلمين. كلُّ القوانين الإنتخابية التي وُضِعَت لدورات 1992 و 1996 و2000 و2005 و2009 ، لم تكن عادلة أو متوازنة لأنَّ الكثير من النواب لم يكونوا يأتون بأصوات طوائفهم، بل إنَّ طوائف ومذاهب أخرى كانت تتحكم في وصولهم إلى الندوة البرلمانية:
فنائب طرابلس عن المقعد الماروني، كان يأتي بأصوات السنّة.
والنائب في بعلبك الهرمل عن المقعد الماروني كان يأتي بأصوات الشيعة.
والنائب في الشوف عن المقعد الكاثوليكي كان يأتي بأصوات الدروز.
والنائب في بيروت عن مقعد الأقليات المسيحية كان يأتي بأصوات السنّة.
هذه عيِّنة، وهناك عيِّنة أخرى تُلحق الغبن بمقاعد غير مسيحية:
فالنائب الشيعي في دائرة جبيل كان يأتي بأصوات الموارنة.
والنائب الدرزي في بيروت كان يأتي بأصوات السنّة.
هكذا يُحصي المسيحيون عشرات النواب الذين لا يأتون بأصوات المسيحيين، فيكون أداؤهم في الندوة البرلمانية وفق ما يريد رئيس كتلتهم النيابية، فالنواب المسيحيون في الشوف وعاليه يتصرفون وفق ما يريد رئيس كتلتهم الدرزي، هذه هي الحال مع النواب هنري حلو وفؤاد السعد في عاليه، ومع نعمة طعمة وإيلي عون في الشوف. وهذه هي حال النائب ميشال موسى في الجنوب بالنسبة إلى كتلة الرئيس نبيه بري.
فقط في كسروان وجبيل والبترون وزغرتا وبشري والمتن الشمالي، يشعر المسيحيون بأنَّ نوابهم يأتون بأصوات المسيحيين، أي قرابة ثلث النواب المسيحيين فقط يأتون بأصوات المسيحيين، أما النواب المسيحيون في عكار وطرابلس وبيروت والمتن الجنوبي والشوف وعاليه والجنوب والبقاع الغربي وبعلبك الهرمل، فإما يأتون بأصوات السنّة وإما يأتون بأصوات الشيعة وإما يأتون بأصوات الدروز.
هذا الوضع غير الصحي هو الذي يُركِّز عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والذي يلاقيه في منتصف الطريق الرئيس سعد الحريري، فلا أحد يريد الغبن لأحد، والرئيس عون الذي هو صاحب شعار الرئيس القوي، يريد أيضاً النائب القوي أي النائب الذي لا يستطيع أحدٌ من الطوائف الأخرى أن يُمنِّنه بأنّه دخل الندوة البرلمانية بفضله.
هذا هو المعيار المطلوب والموحد، أما كيف الوصول إليه، فعندها يُصبح القانون الذي يترجِم هذا الهدف، تفصيلاً من التفاصيل، خصوصاً حين يقتنع الجميع بأنه كما الدرزي يريد أن يختار ممثله في البرلمان، هكذا يحقُّ للمسيحي أن يختار نائبه في البرلمان.
هذا الواقع سلَّم به النائب وليد جنبلاط فأقرَّ في تغريدةٍ له بما يلي:
نتفهم هواجس الغير لكنني على يقين أنهم يتفهمون هواجسنا.
إنطلاقاً من هذه التغريدة يمكن القول إنَّ التفهُّم المتبادَل سيكون المدخل الجديد لقانون انتخابي ميثاقي ووطني ويراعي التمثيل الصحيح.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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