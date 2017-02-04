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استراتيجية حافة الهاوية في قانون الإنتخابات النيابية
منذ وضع الدستور اللبناني، وهذا كان قبل تسعين عاماً، والسياسيون يتعاطون مع اللبنانيين على أنَّهم ناخبون وليسوا فقط مواطنين، فكان قالب الجبنة الذي تحدّث عنه الرئيس فؤاد شهاب، وتقاسمه على يد الزعماء أكلة الجبنة، كما كان يسميهم، لا يقتصر على النفوذ في الإدارات والمنافع منها، بل كان يمتدُّ خصوصاً إلى المقاعد النيابية، فكانت الكتل النيابية وجهاً من أوجه الزعامة، ولهذا السبب فإنَّ قوانين الإنتخابات النيابية كانت من القوانين التي تأخذ الحيِّز الأكبر من النقاشات والسجالات والدراسات، إلى درجة أنَّ هذه القوانين كانت تأخذ وقتاً من النقاش أكثر من الأوقات التي تأخذها الموازنات العامة، وإلى درجة أنَّ الموازنات كانت تؤجَّل، وكم من أعوام مرَّت من دون موازنات فيما لم تمر من دون قوانين للإنتخابات النيابية.
***
هذا عائدٌ إلى أنَّ السياسيين يضعون زعاماتهم أولاً، وكل الملفات الأخرى تأتي لاحقاً. أليس هذا هو الذي يحصل اليوم؟
شهران مرَّا على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، ومنذ ذلك التاريخ لم يغادر ملف قانون الإنتخابات النيابية، لا المنتديات ولا الصالونات السياسية ولا البرامج الحوارية ولا الصحف والتلفزيونات والمواقع الإخبارية. الجميع من دون استثناء يشتغلون في مشاريع القوانين الإنتخابية:
الوزراء، النواب والخبراء. تُشكَّل لجان وتُبقي اجتماعاتها مفتوحة.
كلُّ القوانين ومشاريع القوانين وُضِعَت على الطاولة:
من قانون الدوحة المستنسخ من قانون الستين، إلى مشاريع القانون المختلط بين الأكثري والنسبي، إلى التأهيل على القضاء والإنتخاب على المحافظة، إلى النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة.
كلُّ هذه المشاريع سقطت لأنَّ هناك مَن لا يريدها:
العقدة الأساس في هذا المجال هي النائب وليد جنبلاط الذي يرفض النسبية سواء أكانت جزئية أم شاملة، جنبلاط يقولها بكل وضوح أنَّه يريد الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة، وما ناله أيام الوجود السوري لن يُفرِّط به اليوم.
***
إلى أين من هنا؟
الرئيس العماد ميشال عون لن يقبل بالإستثناءات تحت أيِّ ظرفٍ من الظروف، هو يعرف أنَّ أية دعسة ناقصة في السياسة ستضرب صورة العهد، ويعرف أيضاً أنَّ ميزة كل عهد هي في قانون الإنتخابات الذي يُوضَع في عهده، ويعرف أنَّ الإنتخابات النيابية العامة ستجري مرتين في عهده:
المرة الأولى هذه السنة، والمرة الثانية بعد أربع سنوات، وتأسيساً على ذلك فإنَّه لن يرضى بأن يُقال إنَّه على عهده وُضِع قانون شابته عيوب الإستثناءات والمراعاة وعدم اعتماد المعايير الواحدة.
وانطلاقاً من هذه المعطيات أيضاً، فإنَّ من باب عدم الجدوى محاولات التهويل عليه من أنَّ عدم إجراء الإنتخابات سيُصيب العهد بالإنتكاسة، فهو لن يسجل على نفسه القبول ببقاء قانون الستين وإجراء انتخابات نيابية على أساسه، كما لن يوقِّع مرسوم تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات قبل انتهاء مهلة 21 شباط الجاري، كذلك لن يوقِّع قانون التمديد لولاية مجلس النواب، وليحدث ما يحدث.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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