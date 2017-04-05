هذا هو رد "حزب الله"... النهائي

يجاهر "حزب الله" بالفم الملآن برفضه للقانون النافذ للانتخابات النيابية أي "قانون الستين" ليرفع من النسبية المطلقة الى مرتبة عالية، تكاد تكون الأعلى بين غيرها من الطروحات. يراكم الحزب مطلبه على مشرحة الاقتراحات الانتخابية التي يلعب فيها جبران باسيل دور المبادر... من دون كلل.

ظنّ كُثر أنّ "حزب الله" يطلق صرخته في البرية من باب تسجيل طرح مبدئي لا أكثر، لأنه سيتراجع في نهاية المطاف الى مربّع التفاهم مع "التيار الوطني الحر"، وتحديداً مع باسيل الذي يقدّم الطرح المختلط على غيره من الطروحات.

مع العلم أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون كان ولا يزال حتى اليومين الماضيين ملتزماً بأدبيات "التيار" من خلال تفضيله النسبية المطلقة على أي نظام آخر. غير أنّ ما تسرب من جلسات سيد القصر مع زواره، يوحي بما لا يمكن الشك به، بأنّ رئيس الجمهورية قرر "تحصين" موقف وزير الخارجية و"تغطيته"، من خلال التأكيد على عدم ممانعته الخيار المختلط الجامع بين النسبي والأكثري.

ولهذا زاد الاعتقاد أنّ الضاحية الجنوبية ستتجنب الاصطدام مع الحليف البرتقالي لتجاريه في طروحاته الانتخابية وتضمّ موافقتها على الموافقات المفترضة، رغمّ سلّة الملاحظات التي وضعها الحزب خلال اللقاء الذي جمع نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم بباسيل.

غير أنّ المطلعين على أجواء الحزب يجزمون بأنّ ملاحظات الحزب على اقتراح باسيل الأخير لم تكن عبثية ولم تأت من فراغ، وانما من مقاربة سياسية متكاملة تدفع بهذا الفريق الى رفع سقف طموحاته الى حدّ المطالبة بالنسبية الكاملة.

فهي المرة الأولى التي يشعر فيها الحزب أنّ ما كان مستحيلاً خلال المرحلة الماضية، صار ممكناً وقابلاً للتطبيق. فالنظام النسبي لم يعد "شرّاً مطلقاً" بالنسبة للرأي العام اللبناني، ويمكن بالتالي نقله من المنابر الى قانون الانتخابات، خصوصاً وأنّ طرفاً أساسياً، وهو "تيار المستقبل" أبدى تأييده للنسبية المطلقة، وقد أودع "حزب الله" رسمياً موافقته على هذا الطرح. الأمر الذي يعتبر تقدماً استثنائياً في موقف الفريق الأزرق، وفي امكانية تطبيق النظام النسبي.

كما أنّ "حزب الله" الذي يعرف جيداً قيمة وقوف حلفائه الى جانبه (سليمان فرنجية، اسامة سعد، عبد الرحيم مراد وغيرهم)، يدرك تماماً أنّها الفرصة الذهبية ليحافظ على مكانة هؤلاء النيابية وحضورهم، خصوصاً وأنّ الأجواء باتت مهيأة لفرض النسبية. ولهذا تؤكد المعلومات أنّ الحزب ليس بوارد التراجع عن الملاحظات التي سجلها على اقتراح باسيل، التي تجعل منه اقتراحاً جديداً، وليس بوارد "المسايرة" للتضحية بمكانة هؤلاء في مجلس النواب أو بمصيرهم.

وما لا يقوله الحزب تنطق به بعض الصالونات: لم يعد الحزب مستعداً لكشف ظهيره الدفاعي الذي يؤمنه النظام وتحديداً التوازن النيابي ومن بعده الحكومي، في ظل التحديات الخارجية التي تفرض قيام مثل هذه القبة الحديدية الضرورية لحمايته في الداخل اللبناني، من هبات قد تأتيه من الخارج.

هكذا، يجزم المطلعون أنّ "حزب الله" سيتمسك بموقفه، وهو الذي ينتظر اجابات الوزير باسيل وليس العكس، حيث أنّ مصير قانون الانتخابات بات أمام مفترقين: إما النسبية الكاملة مع امكانية البحث في عدد الدوائر، وإما المختلط وفق الملاحظات التي سجلها "حزب الله".

المصدر: "لبنان 24"