عندما يخيّم ″الشبح″ على مجلس النواب!

فتّش اللبنانيون على مدار يومين كاملين من جلسات مجلس النواب التي بثت مباشرة على هواء محطات التلفزة، عن ″الشبح″ الذي يمارس الفساد والهدر والسرقات والصفقات والسمسرات، ويرتكب كل ″الموبقات″ بحق الدولة وخزينتها ومؤسساتها، وبحق المواطنين، وذلك بعدما غسل النواب أيديهم وأيدي أحزابهم وتياراتهم من كل الارتكابات، ورسم كل منهم لنفسه صورة ″الحمل الوديع″ المدافع عن أموال الدولة، والساعي الى وطن الحرية والعدالة والديمقراطية والتمثيل الانتخابي الصحيح.

خشيَ اللبنانيون أن يجدوا أنفسهم في موضع الاتهام، فيحاكموا من قبل الأحزاب والتيارات ونوابها الممددين لأنفسهم، على عدم إنتاج قانون إنتخابي، وعلى التمديد الثالث للمجلس النيابي الذي بات ″قاب قوسين أو أدنى″، وعلى تغييب الديمقراطية الى أجل غير مسمى، وعلى الفتنة الحاضرة دائما عندما يتعرض ″حراكا مدنيا″ لبعض المواقع السياسية، وعلى التمسك بالمناصب والكراسي الى أبد الآبدين.

خشي اللبنانيون أن يحاكمهم نوابهم على سلسلة تحتضر، ونفايات ترتفع، وضرائب تُفرض، وفقر يتمدد، وسير يختنق، وكهرباء تقنّن، ومياه تلوّث، وبطالة تتقنع، وصحة تتراجع، وتربية تتعثر، ونفط يغور في الأرض كلما طال العجز عن إستخراجه، الى آخر اللائحة التي تطول ولا تنتهي.

لقد شعر اللبنانيون على مدار يومين من جلسات مجلس النواب، أن بلدهم بألف خير، فنواب الأمة يلتزمون الانتظام العام، ويتشدقون في الدفاع عن المبادئ والقيم الوطنية، ويدعون الى قطع يد السارق، ويحرصون على محاسبة الحكومة التي ترتضي لنفسها المحاسبة، فيخرج رئيسها سعد الحريري ليرد على تساؤلات النواب بأجوبة صريحة وواثقة قوامها المزيد من الوعود والعهود، وكأن أزمات لبنان ولدت بالأمس، وعلم بها الحريري للتوّ من الكلمات التي ألقاها النواب، وليست وليدة إهمال عقود من الزمن تعاقبت عليها حكومات بشعارات وعناوين مختلفة، وكانت كل تجاربها فاشلة، بما يعني أن ″من جرّب المجرّب كان عقله مخربا″.

أما الرئيس فؤاد السنيورة الذي إتهمه النائب علي عمار صراحة، جهارا نهارا بالكذب، لم يستطع الدفاع عن نفسه، أو لم يرد ذلك، فدخل رده في تصنيف ″أضعف الايمان″، إلتزاما منه بالهدنة التي يفرضها الرئيس الحريري على نوابه تجاه حزب الله، لزوم ممارسة الحكم.

لم يعتلِ نائب منبر مجلس النواب على مدار اليومين الماضيين إلا وطالب باجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وشدد على ضرورة إنجاز قانون إنتخابي يؤمن عدالة وصحة التمثيل، والنواب ينطقون باسم التيارات السياسية في لبنان، وطالما أن الكل مجمع على ذلك، فما الذي يمنع هؤلاء من التلاقي والتوافق على قانون تجري الانتخابات على أساسه، أو إجرائها وفقا للقانون المعمول به حاليا إحتراما للمهل الدستورية؟.

كما لم يقدم نائب مداخلة إلا ولعن فيها الفساد والفاسدين والمفسدين، والسرقة والهدر والصفقات والسمسرات ومن يقف وراءهم، أو يمارس رذيلتهم، ودعا الى محاسبتهم وإنزال بحقهم أقصى العقوبات، لكن أحدا لم يجرؤ على تسمية جهة تقف خلف كل ما يحصل، أو أن يدعو الى محاسبة جهة مسؤولة عما يحصل، فأطلقت الاتهامات في كل حدب وصوب، إلا باتجاه التيارات السياسية ووزرائها ونوابها، لتغدو جلسات مجلس النواب أشبه بمسرحية ″شاهد ما شافش حاجة″.

وأسوأ ما في الأمر، هو أن كل هذا الدجل السياسي، قد إقتحم المنازل والبيوت من خلال البث التلفزيوني المباشر، وفرض نفسه على كل اللبنانيين الذين ينتظرون بفارغ صبر أن يمارسوا حقهم الديمقراطي بانتخابات نيابية حرة ونزيهة تساهم في إعادة تكوين السلطة من جديد، وتطوي ثماني سنوات جثمت على صدورهم الى حدود الاختناق، ويبدو أنها ستجثم مجددا.

المصدر: سفير الشمال