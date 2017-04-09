- هل لقن بوتين نظيره ترامب درسا في ضبط النفس؟ وهل امتص السوريون آثار الضربة الصاروخية فعلا؟ وهل يعتذر الرئيس الامريكي مثلما اعتذر اردوغان؟ وهل تسرعت الحكومات الخليجية بتأييدها للعدوان الامريكي؟
- مذبحة خان شيخون.. مفاوضات جنيف
- هكذا انتقمت ممثلة من مُنتِج عرض مشاهد جنسية لها!
- حسناء جزائرية تشارك توم كروز في "المومياء"
- حدث في مثل هذا اليوم April 9, 2017
- هل ردت روسيا والنظام على أمريكا بالنابالم والفسفور؟
- لبنان بعد الضربة الأميركية على سوريا: صمت سياسي وترقب لردة الفعل الإيرانية
- «الزعيم» للمرة الأولى «جميل»
- 3 أحزاب مسيحية تقاطع جلسة البرلمان إذا مدّد لنفسه بلا قانون انتخاب جديد
- أسبوع الحسم.. مجلس الوزراء غداً لإقرار قانون الانتخاب أو تحديد مدة التأجيل
- استخدمت قنابل النابالم الحارق المحرم دولياً.. 15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة روسية على إدلب
- اعلامية لبنانية للمرحبين بالضربة الاميركية: “تستحقون الذبح والاغتصاب والحرق”!
- ميقاتي مهنئاً نقيب المهندسين المنتخب: الديمقراطية بخير
- بعد "المساءلة.. "أصحاب الملايين" والرشاوى إلى القضاء؟!
- ماذا يجري ضمن عائلة فتفت في سير الضنية؟
- أنباء عن غارات إسرائيلية بالتزامن مع ضربة أمريكا بسوريا
- هل ظهر سلاح الأسد الكيمياوي بعد قصف "توماهوك" الأميركي؟
- الكعوب العالية تنشط الحياة الجنسية للنساء
- إدمان الجنس
- السائل المنوي ، هل هو نهاية المطاف ، وما أثره على قوة المرأة
- هل تعلم ما هي حقيقة الجنس بالنسبة الى المرأة؟ تعبير عن الحب!!
- إيرانية تتحدى "قيم الثورة" برقصة مثيرة وسط طهران
- DNA - توماهوك على سوريا
- ماذا تعرف عن صواريخ توماهوك؟
- عندما يخيّم ″الشبح″ على مجلس النواب!
هل لقن بوتين نظيره ترامب درسا في ضبط النفس؟ وهل امتص السوريون آثار الضربة الصاروخية فعلا؟ وهل يعتذر الرئيس الامريكي مثلما اعتذر اردوغان؟ وهل تسرعت الحكومات الخليجية بتأييدها للعدوان الامريكي؟
بعد مرور حوالي 48 ساعة على القصف الصاروخي الامريكي لمطار الشعيرات السوري في محافظة حمص، هناك العديد من الاسئلة التي تطرح نفسها، ليس على صعيد حصر الارباح والخسائر فقط، وانما عن اسباب عدم الرد الروسي على هذه الصواريخ التي شكلت اختبارا لالتزامها بالدفاع عن حلفائها السوريين، وغيرهم في العالم، والصورة التي ستكون عليها العلاقات بين القوتين العظميين في المستقبل، وانعكاسات الدعم العربي والخليجي بالذات لهذا العدوان الامريكي.
لم يظهر الرئيس دونالد ترامب بمظهر الرئيس القوي الذي يختلف عن سلفه “الضعيف” باراك اوباما، وانما ظهر كرئيس “متهور” يمكن ان يورط بلاده في حروب اقليمية وعالمية، الامر الذي اثار العديد من علاقات الاستفهام حول اهليته لاتخاذ قرارات الحرب والسلام، ودفع اصواتا في الكونغرس تطالب بضرورة العودة الى المشرعين الامريكيين قبل توجيه اي ضربات اخرى في سورية او غيرها.
في المقابل ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمظهر الزعيم الاكثر حكمة، والاقدر على ضبط النفس من خلال تجنب المواجهة، وهو الذي جرى ابلاغه بالضربة الامريكية وموعدها قبل عشرين دقيقة حسب تأكيدات بوريس اوفياتسوف، رئيس لجنة خبراء الامن في البرلمان الروسي، والذي اكد ايضا ان ثلث الصواريخ، اي 23 من 59 صاروخا اصابت اهدافها فقط، وكان معظمها، اي الصواريخ، قديمة انتهى عمرها الافتراضي، والطائرات التي اصابتها هي ست طائرات فقط، وكانت غير صالحة للطيران اساسا وتحت الصيانة.
***
اهم ما قاله اوفياتسوف في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم” ان الصواريخ الروسية من طراز “اس 400″ و”اس 300″ المتطورة هي لحماية الطائرات والجنود الروس، وليس لحماية السوريين، ولهذا لم يتم التصدي للصواريخ الامريكية، ولكنه اكد ان مجلس الامن القومي الروسي قرر تقديم المزيد من الدعم لسورية، دون ان يؤكد ان هذا الدعم يشمل الصواريخ المذكورة المتقدمة.
السيدة نيكي هيلي، مندوبة امريكا في مجلس الامن الدولي تحدثت عن احتمالات الاقدام على ضربات اخرى في سورية، وربما يكون التعاطي معها، اي الضربات، مختلفا عن المرات السابقة خاصة اذا استمرت روسيا على موقفها في تعليق التفاهمات التي توصلت اليها مع الادارة الامريكية حول تأمين الطائرات والحيلولة دون حدوث مواجهة جوية او عسكرية.
عندما اسقطت تركيا طائرة روسية اخترقت اجواءها لثوان معدودة في استعراض تركي للقوة، تحلت القيادة الروسية بضبط النفس، وردت بفرض عقوبات اقتصادية، واجبرت الرئيس رجب طيب اردوغان على الاعتذار بطريقة مهينة، ولذلك ربما يفيد التأني وعدم التسرع في الاحكام، والعبرة في النهايات.
من المؤكد انه سيكون هناك رد روسي على هذه الاهانة، وحتى ولو كانت الخسائر المادية والبشرية السورية محدود، رغم ان المطار المستهدف لم يتضرر بشكل كبير، وعادت الطائرات تواصل استخدام مدرجه ومنشآته كالمعتاد، وقد يأتي هذا الرد في الوقت الملائم اذا لم يتم تطويق الازمة بما يرضي القيادة الروسية.
التأييد العربي الخليجي السريع، ومنذ الدقائق الاولى للضربة الامريكية العدوانية على بلد عربي كان لافتا ايضا، والشيء نفسه يقال عن التهور التركي الذي لم يتوقف عند حد المباركة والاطراء، وانما ذهب الى ما هو ابعد من ذلك، عندما طالب الرئيس اردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدريم بالمزيد من الضربات لان ضربة واحدة غير كافية.
مثل هذه المواقف المتسرعة قد تنعكس سلبا على اصحابها، فدول الخليج نفسها في الخندق المعادي لروسيا دون مبرر، وتركيا التي وقع رئيسها اتفاقا مع نظيره الروسي يقضي بزيادة التبادل التجاري الى مئة مليار دولار سنويا لتلافي ازماتها الاقتصادية المتفاقمة قبل شهر فقط، ستجد نفسها في موقف حرج للغاية، خاصة ان علاقاتها مع جيرانها الاوروبيين متوترة، ومع واشنطن ضبابية، لان الاخيرة تفضل التعامل مع الاكراد، وتثق بهم كحلفاء يمكن الاعتماد عليهم.
القيادتان الروسية والسورية امتصتا الضربة الصاروخية الامريكية حتما، بغض النظر عن كونها تكتيكية وآثارها محدودة، وابقيتا خياراتهما مفتوحة، ولكن ادارة ترامب بدأت تدخل الآن مرحلة احصاء الخسائر، وتقدير حجمها، او بالاحرى تبعات اليوم التالي للضربة، فالحرب على الارهاب التي تحظى بالاولوية منيت بضربة اكبر، والتنسيق مع الروس انهار جزئيا او كليا، ولوح زجاج الثقة بين القوتين على الارض السورية وغيرها، انكسر وتشظى وقد يصعب اصلاحه.
***
توجية ضربات عسكرية بناء على اخبار ووقائع غير دقيقة، ودون تحقيق دولي محايد، بل وبدون تفويض من الشعب او مشرعيه، ينطوي على الكثير من التهور والحماقة، علاوة على كونه يتناقض مع كل ما ورد في برنامج ترامب الانتخابي حول معارضته التدخل العسكري الخارجي، وسورية بالذات، ورفع شعار “امريكا اولا”.
يتواجد على ارض سورية والعراق اكثر من 7000 جندي امريكي، وعشرات الطائرات، وهؤلاء سيكونون في دائرة الخطر في الايام والاشهر المقبلة، مما يزيد من احتمالا التورط الامريكي الاكبر في اوحال الحرب في البلدين، فهذه القوات قد تواجه اعداء عراقيين وسوريين، الى جانب الجماعات الارهابية التي جاءت تحت عنوان الحرب عليها، ولا ننسى ان ايران التي تملك تفوذا كبيرا في العراق وسورية تقف في خندق التحالف الروسي السوري.
ختاما نقول ان الرئيس ترامب ربما حصل على تصفيق حار من بعض الدول الخليجية التي انتعشت آمالها بإمكانية اسقاط الرئيس السوري بشار الاسد ونظامه بعد ست سنوات من الاحباط، ولكن هذا التصفيق محدود الاثر، وسيتبخر بسرعة، ولا نستبعد ان تكون هذه الدول هي الخاسر الاكبر، ليس ماديا من حيث تمويل اي حرب، او مواجهات عسكرية بين قوى عظمى على الارض السورية، وانما استراتيجيا ايضا، الم تعض هذه الدول اصابع الندم على تأييدها لامريكا وحربها على العراق، واطاحة نظام الرئيس صدام حسين، والبكاء دما على توسع النفوذ الايراني فيه؟
لا ننتظر جوابا من احد.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- هل ردت روسيا والنظام على أمريكا بالنابالم والفسفور؟
- اعلامية لبنانية للمرحبين بالضربة الاميركية: “تستحقون الذبح والاغتصاب والحرق”!
- صدمة..."زنا المحارم" قد يكون وراء طلاق آنجلينا جولي وبراد بيت
- استخدمت قنابل النابالم الحارق المحرم دولياً.. 15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة روسية على إدلب
- لبنان بعد الضربة الأميركية على سوريا: صمت سياسي وترقب لردة الفعل الإيرانية
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
عبد الباري عطوان
صحافي فلسطيني عربي مقيم بلندن، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية.
- هل لقن بوتين نظيره ترامب درسا في ضبط النفس؟ وهل امتص السوريون آثار الضربة الصاروخية فعلا؟ وهل يعتذر الرئيس الامريكي مثلما اعتذر اردوغان؟ وهل تسرعت الحكومات الخليجية بتأييدها للعدوان الامريكي؟
- الضربة الصاروخية الامريكية لسورية لن تسقط الأسد لكنها ستخلط الأوراق وربما تشعل حربا إقليمية او عالمية.. هل قدمت روسيا صواريخ “اس 400″ للجيش السوري؟ ولماذا كان بعض العرب اكثر المرحبين؟ ومن سيشعل عود الثقاب؟
- ترامب يفكر بعمل عسكري للرد على مجزرة “خان شيخون”.. فكيف ستكون طبيعة هذا الرد والتعاطي الروسي السوري معه؟ وهل تنتهي الازمة بمواجهة عسكرية ام صفقة سياسية؟
- السيسي يعود من واشنطن كرجل أمريكا الأول في المنطقة.. وسيقود تحالفا سنيا في مواجهة ايران.. والسعودية تعود الى المقاعد الخلفية.. ودور مصري “قيادي” في اليمن وليبيا وسورية.. و”الاخوان المسلمون” ابرز الضحايا
- ما هي خيارات المعارضة السورية بعد الانقلاب في الموقف الأمريكي لمصلحة بقاء الأسد؟ ولماذا هددت المخابرات الامريكية بعض فصائلها بوقف رواتب عناصرها؟ وما هو الدور الجديد المطلوب منها؟
- امريكا تمهد لاقامة “ناتو خليجي” كنواة للحلف الخماسي السني.. لماذا استثناء ثلاث دول من المشاركة مثل السلطنة والكويت وقطر ولو مرحليا؟ وهل ستكون البداية في اليمن لمواجهة الخطر “الوجودي” الايراني؟
- تيرلسون يفجر قنبلة بأنقرة بتأكيده ان الشعب السوري هو الذي سيقرر مصير الأسد.. هل نحن امام تحول امريكي في سورية؟ وما علاقته بالإعلان التركي عن نهاية مهمة “درع الفرات”؟ وكيف سترد المعارضة السورية؟
- قمة عمان تؤسس للحلف “السني” الجديد.. ومهدت للمصالحة بين اهم قطبيه السعودية ومصر.. وكلمة السر التي فتحت كل الأبواب نطق بها السيسي عندما طالب بالتصدي للنفوذ الإيراني بقوة.. وخطابات الزعماء العرب كانت موجهة في معظمها لترامب وليس لشعوبهم
- تقسيم سورية قد يبدأ أمريكيا من محافظة الرقة.. وترامب يستعد للاحتفال بإعلان النصر على “الدولة الإسلامية” في غضون أسابيع.. هل نحن امام صيغة دخول “مصغرة” لبرلين شرق أوسطية؟ وهل يتوج “الجنرال” الجربا زعيما على اول إقليم “حكم ذاتي”
- ان ترقص ابنه جمال عبد الناصر امام السفير الإسرائيلي في عرس نجلها فهذا امر صادم ولكنه غير مفاجيء.. فزوجها اشرف مروان كان الجاسوس الذي انقذ إسرائيل من الهزيمة عندما سلمها خطط حرب عام 1973.. اليكم احدث الكتب التي تكشف كيفية واسباب تجنيده والمبالغ التي حصل عليها
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)