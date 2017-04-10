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من القانون الانتخابي الى العقوبات المالية... اسبوع عصيب
أنه من أخطر الأسابيع التي تمر على لبنان، على المستويات النيابية والحكومية وحتى النقدية ربما... فالخطر الداهم لم يعد يقتصر على تأخر الاستحقاقات بل على الخشية من انقضاء المهل من دون تحقيق أي انجاز...
اليوم جلسة لمجلس الوزراء، لعلها تشكل فاصلاً لما كان ولما سيكون على مستوى الانتخابات النيابية بعدما أشبع قانون الدوحة المنبثق من قانون الستين رجماً، لكن ماذا بعد الرجم؟ وأي قانون يمكن ان يرضي الجميع؟
لا شك ان قانون الانتخابات هو العقدة الكأداء للنظام اللبناني، منذ أول مجلس تمثيلي منذ مئة عام أي قبل الاستقلال، وأكثر القوانين التي تغيرت هي قوانين الانتخابات بحيث لم تكن تمر دورة انتخابية الا وفق قانون جديد، لكن الجامع المشترك بين كل هذه القوانين التي مرت انها كانت وفق النظام الاكثري وليس وفق النظام النسبي.
في هذه العجالة التي تمتد لأسبوع فقط، كيف سيتمكن مجلس الوزراء من ابتكار قانون جديد للانتخابات، ووفق النسبي وليس وفق الاكثري؟
لا أحد بامكانه اعطاء الجواب، سواء من الطباخين أو من الجالسين على قارعة الانتظار، فقانون الانتخابات العتيد هو التزام من العهد للمواطنين حيث تعهد رئيس الجمهورية في خطاب القسم باجراء الانتخابات النيابية وفق قانون جديد، كما ان الانتخابات النيابية هي التزام من الحكومة التي سمَّت نفسها حكومة الانتخابات، وبين هذين الالتزامين كيف يمكن ايجاد المخرج؟
الفراغ ممنوع، وابلغ دليل على ذلك ان أحد النواب قال جهارا في الجلسة العامة لمجلس النواب: لا يعتقدنَّ أحد اننا سنسمح بالفراغ في موقع رئاسة مجلس النواب، فيما موقعا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ممتلئين.
ولكن كيف يمكن تفادي الفراغ؟ هل من امكانية في الوقت الراهن غير التمديد؟ الجميع في قرارة انفسهم ينشدون التمديد لكن لا أحد يجرؤ على الجهر به في العلن.
ليس هناك من قانون واحد ستتم مناقشته، على عكس ما أشيع، فهناك أكثر من مشروع على بساط البحث: تبدأ بالمشروع الارثوذكسي لتصل الى النسبية الشاملة على مستوى كل لبنان، مرورا بالقانون المختلط الذي يجمع بين الاكثري والنسبي. فكيف سيتم تمرير القانون الموعود في حقل الالغام هذا؟
يأتي هذا اللغم الكبير في وقت يتهيَّب لبنان الموقف من جراء التلويح بمشروع اجراءات اميركية جديدة في شهر ايار المقبل تطال، نقدياً أكثر من طرف في لبنان. ربما يفترض بالحكومة اللبنانية ان تأخذ الموضوع على محمل الجد لأن المخاطر كبيرة هذه المرة ولا تطال فريقا واحدا بل الكيانات المرتبطة به، وبما ان القضايا المالية متشابكة، فإن الانعكاسات السلبية يمكن ان تطال شريحة واسعة من اللبنانيين على كل المستويات، فماذا ستفعل الجهات المعنية حيال هذا الامر؟
أسبوع عصيب، عسى ان ينتهي على خير.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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