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″تيار قاوم″ ينطلق في طرابلس.. بـ ″دعسة ناقصة″
كثيرة هي الاشكاليات التي رافقت حفل إطلاق ″تيار قاوم″ في فندق كواليتي إن بطرابلس، وهو تيار مدني يشكل إمتدادا إستراتيجيا للحراك المدني في لبنان، من دون أن يكون على علاقة تنظيمية معه.
يعرّف مؤسسو ″تيار قاوم″ عنه، بأنه يعتمد علامة يساوي (=) ذلك للتشديد على إعتماد المساواة في كل الأمور من دون أية إستثناءات مهما كان نوعها أو ظروفها، مؤكدين أن كلمة ″قاوم″ تأتي ضد كل العجز السياسي غير القادر على تأمين حياة كريمة للمواطن الذي تعب من السياسيين في بلد ينخر فيه الفساد لكن لا يعرف فيه الفاسدون.
وبالرغم من كل هذه الشعارات الرنانة والحضور الكثيف الذي فاجئ الجميع، إلا أن مؤسسي ″قاوم″ إرتكبوا ″دعسة ناقصة″ ربما لم تكن مقصودة، وذلك عندما أطلقوا تيارا يحمّل كل السياسيين مسؤولية العجز والفساد وما وصلت إليه البلاد والعباد، ثم بعد ذلك خصصوا كراسي الصف الأول في إحتفالهم لبعض السياسيين الذين لبوا دعوتهم.
وما يثير الاستغراب هو أن القيادات السياسية التي حضرت وتصدرت الصف الأول، سمعت كلاما قاسيا جدا قيل بحق السياسيين في طرابلس والشمال وكل لبنان، وصولا الى التهكم عليهم، وذلك من دون أن يحركوا ساكنا، أو أن يشعر أحد منهم بأنه ″قد يكون مقصودا″، لا بل على العكس فان بعضهم أثنوا على الكلام الذي قيل، ليتقدموا بذلك على الحراك المدني نفسه، الأمر الذي وضع ″تيار قاوم″ تحت مجهر التفتيش عما إذا كان ينطلق لمصلحة جهة سياسية معينة بستار مدني، وهذا ما نفاه مؤسسو التيار بشكل قاطع، مؤكدين أنهم بصدد إصدار بيان يوضحون فيه ملابسات ما جرى.
في المقابل، فان ″تيار المستقبل″ قاطع الحفل بشكل كامل، وأصدرت قيادته ″فرمانا″ داخليا منعت بموجبه أي من الكوادر والأنصار من الحضور، في حين عبر ″ناشطون زرق″ على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لـ″تيار قاوم″، معتبرين أن هدفه النيل من المستقبل، وهو أمر ينفيه أيضا كل المؤسسين الذين يؤكدون أنهم كانوا سابقا من كوادر تيار المستقبل، لكنهم إنفصلوا عنه منذ سنوات، وأن التيار هدفه الأساسي رفع الصوت للمطالبة بحقوق المواطنين، ولا علاقة له لا من قريب أو من بعيد بالكيدية السياسية، أو بانشاء حركة تصحيحية في ″تيار المستقبل″، مشددين على أن تيارهم مستقل بكل ما للكلمة من معنى، ولا علاقة تنظيمية أو إدارية أو سياسية مع أي جهة لبنانية.
تتألف الهيئة التأسيسية لـ″تيار قاوم″ من خمسة ناشطين هم: سامر فتفت، علي عمر، باسل الحاج، أحمد حلواني، هلال البضن، ويضع هؤلاء سلسلة من المبادئ أبرزها: المساواة بين جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات، الانتماء للدولة والسير تحت سقف القانون، وأن ما يجوز لفئة معينة يجوز لكل اللبنانيين، إضافة الى رفض التوريث السياسي، وإجراء الانتخابات على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة، فضلا عن السعي لايصال وجع الناس الى آذان المسؤولين، ووقف الفساد المستشري في كل أمور الدولة.
ويقول عضو الهيئة التأسيسية علي عمر: ″تعبنا من بنى تحتية غير صالحة، وتعبنا من فقرنا، وبطالة شبابنا، ومن تهمة الإرهاب الجاهزة لشبابنا، والسجون المفصلة على قياسنا، تعبنا من سياسيين وكلام في السياسة في حين يستمر العجز منذ سنوات فكان خيارنا وقرارنا قاوم″.
ويضيف: ″نحن الأستاذ، العامل، الفلاح، الإداري، الميكانيكي، المربية، الممرضة، نحن كل الناس، ليس لدينا حقد على احد وليس همنا من السلطة قم لأقعد مكانك، شعارنا المساواة ونريد دولة القانون، الجميع فيها متساوين بالحقوق والواجبات والفرص من دون إستثناءات طائفية أو مناطقية. والعدالة ركن الدولة، والطائفية هي مشكلتنا لأنها تخلق إمتيازات هي نقيض العدالة، ومشكلتنا مع السلاح، أي سلاح خارج الدولة، لأن السلاح قوة لفئة على أخرى، والقوة للدولة بكل ناسها″.
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غسان ريفي
رئيس تحرير جريدة سفير الشمال الالكترونية
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