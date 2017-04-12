- تمديد بـ«رعاية» حزب الله
- سمير فرنجية... الرجل الذي لا يحتاج إلى لقب
- مواجهة المعلم والتلميذ بين أنشيلوتي وزيدان
- هل “تتحقق” معلومات بوتين عن ضربة صاروخية أمريكية جديدة لجنوب دمشق؟ وهل زود الروس الدفاعات الجوية السورية بصواريخ “اس 400″ تمكنها من الرد بفاعلية؟ وهل استوعبت واشنطن مضمون الرسالة وباتت مهيئة لصفقة سياسية للنزول عن الشجرة؟ اليكم الإجابة
- «التيار» و«القوات»: لا للتمديد.. وجبران باسيل: سنقترع ضده بأقدامنا!
- الحريري لا يريد خلافاً مع عون ويتطلع إلى حكومة ما بعد الانتخابات
- حدث في مثل هذا اليوم April 12, 2017
- أميركا: حكم عائلة الأسد يقترب من النهاية
- وفاة النائب السابق سمير فرنجية بعد صراع مع المرض في أوتيل ديو
- "أستراليا البيضاء".. عندما هيمن الجنس الأبيض على كل شيء
- لحظات فصلته عن الموت.. هكذا أنقذ رجل حفيده بعد سقوطه أسفل القطار
- العرب والأتراك.. قصة أخوة - الحلقة الأولى
- أستراليون عن ديون السنترلينك: تفتقد الشفافية
- بعد 14 عاماً على سقوط صدام حسين.. حفيده يقدم شهادته عن انهيار "إمبراطورية" جده
- "سحل" راكب في طائرة أميركية
- مجموعة السبع تنشد دعما واسعا لفرض عزلة على الأسد
- سقوط المربع الامني لبلال بدر وانتشار القوة المشتركة في كامل حي الطيرة
- طرابلس أزمة التسوّل تستفحل.. ولا حلول!
- ″تيار قاوم″ ينطلق في طرابلس.. بـ ″دعسة ناقصة″
- رسم مستقبل واجهة بيروت البحرية: كتاب مفتوح إلى مجلس بيروت البلدي
- علماء يكتشفون طريقة مذهلة لنمو أسنان جديدة
- محكمة إسبانية تستمع لشهود دعوى ضد النظام السوري
- قطة تقتحم بثا مباشرا وتشرب المياه على الهواء
- توقعات الأبراج ليوم April 11, 2017
- هل يبدل العرب الموقف الروسي؟
تمديد بـ«رعاية» حزب الله
سيتظاهر نصف الحكومة غداً الخميس ضد النصف الآخر، وسيقاطع ممثلو «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» جلسة مجلس النواب، على قاعدة «اللهم أشهد أنّي قد بلّغت».
أربعة أشهر من غياب قانون الانتخاب عن طاولة مجلس الوزراء، ليحضر في آخر حشرة المهل، ويوضع في مقبرة لجنة وزارية، مع طروحات اللحظة الاخيرة التي قدمها «حزب الله»، على اساس التأهيل الطائفي والدوائر النسبية العشر، لكن على ما يبدو فإنّ هذا العرض رفضته «القوات اللبنانية» فيما لم يكن «التيار الوطني الحر» في مستوى الرفض نفسه، فوضعت الملاحظات، وهي جوهرية، من شكل الدوائر، الى عدد الفائزين للتأهيل الى الدوائر النسبية، الى توزيع الصوت التفضيلي.
عملياً يمكن استخلاص النتائج الآتية من كل هذا المسار الذي يتّجه حكماً إلى التمديد:
أولاً، حصل ارتباك كبير بين «التيار» و«القوات» جراء موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قبل بالنسبية، وهذا ما استدعى سلسلة اتصالات بين الطرفين، حيث كادت «القوات» تبدو وحيدة في مواجهة النسبية، وحصل تعديل في موقف التيار سيترجَم بالنزول المشترك الى الشارع صباح غد الخميس.
ثانياً، لن يكون موقف «التيار» جذرياً في مواجهة التمديد، والنزول الى الشارع سيكون من باب الاعتراض الشكلي، الذي لن يستدعي تعطيلاً لعمل الحكومة أو للمجلس النيابي الممدَّد له، وأقصى ما يمكن أن يفعله رئيس الجمهورية هو رد قانون التمديد، الذي يمكن الغالبية في المجلس النيابي معاودة التصويت عليه، كون المهلة الزمنية تسمح بذلك قبل نهاية ولاية المجلس الحالي.
ثالثاً، لا يتوقع ثنائي «القوات» و«التيار» من تيار «المستقبل» كثيراً في موضوع التمديد. فالرئيس سعد الحريري موافق على التمديد، ولن تتغيّب كتلة «المستقبل» عن جلسة الخميس، وتقول المعلومات إنّ هذا الأمر متفق عليه على طاولة الحوار الثنائي مع «حزب الله» وحركة «أمل» في عين التينة، هذا فضلاً عن أنه يترجم ما يريد الحريري الذي يحتاج وفقاً لحساباته إلى سنة لإعادة لملمة شارعه.
رابعاً، سيحضر النائب وليد جنبلاط وكتلته جلسة التمديد وسيصوّت عليها، متضامناً مع الثنائي الشيعي وتيار «المستقبل»، فالتمديد سنة لن يكون سلبياً بالنسبة الى جنبلاط، الذي سيبقى محتفظاً بكتلته النيابية، بعيداً من ابتزاز كل صيغ القوانين الانتخابية التي تهدد حجمه النيابي.
ويبقى السؤال: ما هي توازنات القوى التي ستتحكّم بمرحلة ما بعد التمديد، وهل ستبقى العلاقة بين مكوّنات الحكومة والتسوية الرئاسية على حالها؟
الواضح أنّ تفاهماً عريضاً بين «المستقبل» والثنائي الشيعي أدّى الى التمديد، وهو التفاهم نفسه الذي سُجّل في محطات كثيرة منها التمديد لقائد الجيش الأسبق العماد جان قهوجي. وليس واضحاً بعد إذا ما كان هذا التفاهم سيصطدم بثنائي «القوات» و«التيار الوطني الحر»، فالأخير يسير في الاعتراض على التمديد شكلاً، ولن ينجرّ الى توسيع المشكلة مع «حزب الله»، ومن هنا يطلق السؤال عن جردة حساب ورقة التفاهم وما إذا كانت قد حققت التوازن الذي بشّر به كل من طرفي التفاهم، خصوصاً أنّ هذا التفاهم عجز عن الإتيان بقانون الانتخاب الذي يؤمّن المرتبة الأقرب الى المناصفة،
وأجهز «حزب الله» على كل القوانين التي قدّمها وزير الخارجية جبران باسيل، ما يؤشر الى أنّ مصير أيّ قانون خلال ولاية المجلس الممدّد له، لن يخرج عن الخطوط التي رسمها «حزب الله» وأدّت الى التمديد، وكلّفت عهد عون ثمناً باهظاً في أوّل ولايته، علماً أنّ هذه الخطوط الحمر التي رسمها الحزب ليس مرجّحاً أبداً أن تتغيّر بعد سنة، لأنّ قانون الانتخاب بالنسبة اليه بات ضرورة وضماناً يتخطى حسابات حليفه، لإرتباطها بالتطورات السريعة التي ستشهدها المنطقة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل
- هل “تتحقق” معلومات بوتين عن ضربة صاروخية أمريكية جديدة لجنوب دمشق؟ وهل زود الروس الدفاعات الجوية السورية بصواريخ “اس 400″ تمكنها من الرد بفاعلية؟ وهل استوعبت واشنطن مضمون الرسالة وباتت مهيئة لصفقة سياسية للنزول عن الشجرة؟ اليكم الإجابة
- «التيار» و«القوات»: لا للتمديد.. وجبران باسيل: سنقترع ضده بأقدامنا!
- الحريري لا يريد خلافاً مع عون ويتطلع إلى حكومة ما بعد الانتخابات
- مواجهة المعلم والتلميذ بين أنشيلوتي وزيدان
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- تمديد بـ«رعاية» حزب الله
- ممارسات «الشيعيّة السياسية» تكشف تباعاً عن الإتفاقيات الضمنية للنظام المقبل
- الجريمة الكبرى كادت تؤدي إلى استقلال مجازي... لكنها عادت وقوّضته (2 من 2)
- رسم بياني لنمو الدين العام حتى موعد «الكارثة»
- نظرة استعادية إلى رفيق الحريري وتجربته - يقطف ثمرة سلام لم يُنجز... فيدفع الثمن الأول للتوريث السوري (1 من 2)
- مَن غيَّر موقفَه في قمّة عمّان: عون أم العرب؟
- منطقة انتخابية ممنوعة على «القوات»
- محاولة أخيرة لتعطيل «نسبية» حزب الله؟
- لبنان بين حِراك البنك الدولي والحِراك المدني
- ضحالة الدبلوماسية اللبنانية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)