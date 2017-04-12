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إلى التمديد در... وإلى اللقاء في حزيران 2018
لم يبقَ أحدٌ من المسؤولين والسياسيين إلا وحمل الدستور اللبناني وقلَّب صفحاته وقرأ بنوده المئة والإثنين علَّه يعثر على قارب الإنقاذ الذي يخلِّص البلد من الغرق في بحر عدم القدرة على استنباط قانون جديد للإنتخابات.
قرأوا الدستور مرة واثنتين وثلاث مرات، لكنَّهم لم يعثروا على ما يُنقذهم إلا بالإنتخاب وفق القانون المعمول به أو إنجاز قانون جديد أو مرسوم بالتمديد للمجلس الحالي، لكنَّ أحداً منهم لم يعثر على كلمة فراغ:
الخيارات المتاحة هذا الأسبوع هي التالية:
أن تستطيع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات.
في حال عدم التوصل تنتقل الكرة إلى مجلس النواب الذي سيتلقَّف كرة النار لإعداد قرار بالتمديد لستة أشهر كحد أدنى ولسنة كحد أقصى، ففي الحالة الأولى يصل عمر مجلس النواب الحالي إلى 20 كانون الأول، وهنا تظهر استحالة إجراء الإنتخابات في أعياد آخر السنة وفي الشتاء تحديداً، فيكون التمديد لسنة أي إلى 20 حزيران 2018.
لكن الفضيحة الكبرى تتَمثَّل في الأسباب الموجبة التي يمكن أن يتضمنها قرار التمديد، فماذا سيُقال فيه؟
وما هي الظروف القاهرة التي ستُحتِّمه والتي تحول دون إجراء الإنتخابات النيابية؟
عملياً ليس هناك من أسباب موجبة سوى القرار بعدم إجراء الإنتخابات وفق قانون الستين، وبعدم وضع قانون جديد بديل منه، هذه الأسباب لن تكون مقنعة لا للرأي العام اللبناني ولا للدول الغربية ولا للمنظمات الدولية التي تصر على لبنان أن يكون من الدول التي تتمتع بتداول السلطة، فليس هناك من أسباب قاهرة لعدم إجراء الإنتخابات النيابية، خصوصاً أنَّ الإنتخابات البلدية جرت العام الفائت، وهي عادةً أقسى من الإنتخابات النيابية، ولم تجرِ فيها أية ضربة كف، فلماذا اليوم، وفي مطلع عهد جديد، لا يمكن إجراء الإنتخابات؟
اللجنة الوزارية ليس أمامها وقت طويل، لذا فإنها ستنطلق من مقارنة سبعة مشاريع قوانين مطروحة أمامها، تبدأ من القانون الأرثوذكسي، لتصل إلى أحدث مشروع قانون قدمه وزير الخارجية جبران باسيل، لكنَّ العثرات تواجه المشروع الجديد، وأحدث موقف سلبي منه هو لرئيس الحزب الإشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي اعتبر في إحدى تغريداته على تويتر أنَّ القانون الإنتخابي المقترح يلغي الشراكة المسيحية - الإسلامية، من ميثاق 1943 إلى إتفاق الطائف.
موقف جنبلاط لا يمكن تجاوزه، على الأقل بالنسبة إلى الرئيس سعد الحريري الذي أعلن أكثر من مرة أنَّه لا يسير في قانون لا يوافق عليه النائب جنبلاط.
لكلِّ هذه الأسباب مجتمعةً، يمكن القول:
إلى التمديد در، وأبلغ إشارة إلى هذه الحقيقة، ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق من إنَّ التمديد التقني أصبح أمراً واقعاً، أما القانون الجديد ففي خبر كان.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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