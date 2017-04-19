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المطلوب قانون إنتخابات على قياس المشاريع لا الأشخاص
هناك فرق كبير بين السياسيين والناس:
السياسيون يريدون قانون إنتخابات، إمَّا لإعادة الحاليين منهم نواباً، إلى مجلس النواب، وإما لإيصال مَن هم غير نواب، إلى ساحة النجمة.
الناس يريدون قانون إنتخابات يتيح إيصال مَن يحمل برنامجاً ويعمل على تطبيقه إذا وصل، أو على الأقل إلى محاسبة الحكومات في حال لم تلتزم هذا البرنامج.
***
السياسيون يريدون قانون إنتخابات يتيح أرقاماً زرقاء لهم ولزوجاتهم وأبنائهم، ويتيح لهم سيارة معفية من الرسوم الجمركية، ومكتباً مجانياً في ساحة النجمة وراتباً مدى الحياة، وحتى ما بعد الحياة، ومخصصات سفر وتمثيل وتأمين مجاني، وكلُّ ذلك من أجل عدم المشاركة في الحياة التشريعية وفي محاسبة الحكومة.
الناس يريدون قانون إنتخابات يوصِل إلى الندوة البرلمانية نواباً يعرفون الملفات التي تهمُّ الناس، فإذا طُرح ملف النفايات يعرفون كيف يُشرِّعون فيه، وإذا طُرِحَت الموازنة يعرفون بنود الهدر فيها، وإذا طُرح ملف الأدوية يعرفون كيف يُشرِّعون بين التصنيع والإستيراد.
***
السياسيون يريدون قانون إنتخابات يوفِّر استمراريتهم واستمرارية أبنائهم من بعدهم، والناس يريدون قانون انتخابات يؤمِّن وصول الأحسن والأَعلَم للتشريع ولتحديث القوانين.
***
السياسيون يريدون قانون إنتخابات يوفِّر لهم سلطةً وغطاءً لحشر أزلامهم وأنصارهم في الإدارات والوزارات، بصرف النظر عن كفاءاتهم وإمكاناتهم وقدراتهم.
والناس يريدون قانون إنتخابات يتيح جعل الناس سواسية أمام فرص التوظيف، فلا إبن ست ولا إبن جارية في التوظيف.
***
في مثل هذه الحالات، ماذا يجري في الدول التي سبقتنا في حضارة الديمقراطية؟
لنأخذ مثالاً على ذلك من فرنسا التي كانت أمنا الحنون.
الدورة الأولى من انتخاباتها الرئاسية الأحد المقبل، فبماذا تضجُّ وسائل الإعلام الفرنسية عن المرشحين؟
وما هي الأسئلة التي يطرحها الفرنسيون عن المرشحين؟
مباشرة يبدأون بإلزامهم بتقديم برامجهم.
يقارنون بين كل برنامج وبين أداء المرشح قبل أن يصبح مرشحاً وقبل أن يقدّم برنامجه، وهنا يتوسعون في البحث والتمحيص:
ما هي مواقفه وطروحاته عن البيئة منذ خمس سنوات على الاقل، وليس عند إعلان ترشيحه. يقوم الفرنسيون بهذه المقارنات لأنَّهم يعرفون أنَّ هناك مكاتب متخصصة في الحملات الإنتخابية وفي إعداد البرامج الإنتخابية التي تكون في معظمها براقة وجذابة، لكنها في أغلب الأحيان لا تشبه المرشح. ما يشبه المرشح هو ممارساته قبل أن يكون مرشحاً. وعندها يتبيَّن ما هو صحيح في برنامج الحملة الإنتخابية وفي أداء المرشح.
هكذا يتمُّ الإختيار على أساس برنامج الأداء للمرشح وليس على أساس برنامج مكتب العلاقات العامة.
***
ما العائق أمام تحقيق هذا الأمر في لبنان؟
هنا تقع المسؤولية على الناخب بالدرجة الأولى:
عليه ألا يؤخذ بالشعارات البراقة.
عليه أن يتذكَّر تاريخ المرشح وماضيه، فإذا كان التاريخ والماضي غير مطابِقْين لتمثيل الناس في الندوة البرلمانية، فما على الناخب سوى رمي إسم هذا المرشح في سلة المهملات، بدل إسقاطه في صندوق الإقتراع. فإذا فعل يكون قد ساهم في انقاذ نفسه والناس من هذا المرشح الذي سيغلب طبع الماضي على تطبِّع الوعود البراقة، وإذا لم يفعل يكون عن سابق تصور وتصميم قد لُدِغ من الجحر مرتين.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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