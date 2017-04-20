- بدون تعليق
- خروج ميليشيات إيران شرط لازم لخروج الأسد
- رونالدو المئوي «فوق القمر»
- «أوجيه» تسيّل استثماراتها: تسديد الديون أم دفع الرواتب؟
- لماذا تراجع ترامب عن تهديداته بضرب كوريا؟ وهل ضلت حاملة طائراته الطريق اليها؟ وما هو الدور الصيني في منع تفاقم الازمة؟
- حدث في مثل هذا اليوم April 20, 2017
- أستراليا تلغي تأشيرة 457 وتعلن تغييرات في اختبارات الجنسية
- عين دارة "تغلي" وشقيق "ستيفن حداد" يؤكد: "المعمل لن يمرّ لو على جثثنا"
- محكمة أسترالية تلزم مهاجر بدفع 25 ألف دولار لعامل نظافة
- خبير أسترالي: شركات الطاقة تخدع سكان فيكتوريا
- حزب التحرير لمسلمي أستراليا: لا تبتلعوا الطُعم
- رغم أزمة الإسكان.. أستراليا تستعد لتحطيم رقم هولندا القياسي
- بـ16 طلقة في دقيقة واحدة.. "يسوع الأسود" يقتل 3 أميركيين في كاليفورنيا
- التلفزيون السوري والمرصد: استئناف عمليات إجلاء بعد أيام من تفجير انتحاري
- تفاصيل الخطة الأمريكية لسوريا.. 3 مراحل تنتهي بتنحية الأسد
- الحريري أقرب الى الثنائي الشيعي ″نسبيا″.. وباسيل يقود ″حرب إلغاء″!
- الرئيس ميقاتي ينعى جمالي: مثال للرفعة والأدب والاعتدال
- قانون "الستين" يُبعث من جديد!
- زوج واحد لا يكفي.. سيدة تجمع بين زوجين بالدقهلية أحدهما رسمى والآخر عرفي
- توقعات الأبراج ليوم April 19, 2017
- سلطان باستفتاء: صناعة ديكتاتور
- أستراليا تفرض ضوابط أكثر صرامة على تأشيرات العمالة الماهرة
- أستراليا تعود رسميا إلى صناعة الأقمار الصناعية مع إطلاق جديد
- بري: مشروع باسيل و«الستين» خارج التداول ولنبحث في «المختلط» ومشروع حكومة ميقاتي
- عون يجدّد تمسّكه بالنسبية الكاملة
لماذا تراجع ترامب عن تهديداته بضرب كوريا؟ وهل ضلت حاملة طائراته الطريق اليها؟ وما هو الدور الصيني في منع تفاقم الازمة؟
اثبتت الأسابيع الثلاثة الماضية ان تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية جوفاء وغير جدية، وتعطي نتائج عكسية، ابرزها اظهارة بمظهر الزعيم المتهور الذي لا يرتقي الى درجة تحمل المسؤولية وقيادة دولة عظمى نووية مثل الولايات المتحدة.
لدينا مثلان رئيسيان يؤكدان ما نقوله آنفا:
الأول: التصعيد الكبير الذي اقدم عليه الرئيس ترامب في الازمة الكورية، حيث أوحى للكثيرين انه على وشك توجيه صواريخه النووية لضرب كوريا الشمالية ثم تراجع عن التنفيذ بشكل مهين.
الثاني: صواريخ التوماهوك التي ضربت قاعدة الشعيرات السورية، وتبين لاحقا انها لم تحدث أي اضرار حقيقية، وعادت الطائرات تنطلق منها بصورة طبيعية لتقصف مدينة، ادلب مثلما كان عليه الحال قبل الضربة.
***
تراجع ترامب في الازمة الكورية عائد الى صلابة الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون، ومواصلته التحدي، وتهديده بالرد على أي هجوم نووي امريكي على بلاده بالمثل، مضافا الى ذلك ان هذا الموقف المتهور لم يحظ بأي دعم من حلفاء أمريكا في أوروبا، كما ان الموقف الصيني كان داعما للموقف الكوري الشمالي.
الحرب الكورية في مطلع الخمسينات من القرن الماضي كلفت شبه القارة الكورية مقتل خمسة ملايين كوري، وعشرات المليارات من الدولارات ودمار شامل بسبب التدخل العسكري الأمريكي، ترى كيف عليه الحال لو اندلعت الحرب مجددا في ظل أسلحة الدمار الشامل التي تملكها الدول العظمى التي يمكن ان تتورط فيها؟
كوريا الجنوبية حليفة الولايات المتحدة لم تكن وشعبها من المؤيدين لاندفاعات الرئيس ترامب، لان هؤلاء يدركون جيدا انهم سيكونون اكبر الضحايا، فالرد الكوري الشمالي سواء كان بأسلحة تقليدية، او أسلحة دمار شامل، سيستهدفهم وكذلك سيستهدف حوالي 30 الف جندي يتمركزون في قواعد عسكرية أمريكية بينهم.
ما هو اخطر من كل هذا وذاك ما تبين لاحقا ان حاملة الطائرات الامريكية كارل فينسون التي امرها الرئيس ترامب بالتوجه الى شواطيء كوريا فورا، موجودة على بعد شهر من هذه الشواطيء، الامر الذي اثار سخرية العالم بأسره.
لا الشعب الأمريكي ولا الشعب الكوري الجنوبي يريد أي حرب ضد كوريا الشمالية، لانها تعني الدمار والخسائر البشرية والمادية الضخمة، ولا بد ان الرئيس ترامب تدرك هذه الحقيقة وقرر التراجع.
***
قد يجادل البعض محقا بأن كوريا الشمالية تراجعت أيضا عندما تعمدت اجراء تجربة صاروخ باليستي فاشلة بايحاء صيني من اجل التهدئة، وتقديم سلم للرئيس الأمريكي للتراجع عن تهديداته، وهذا صحيح، ولكنها لن تتوقف عن هذه التجارب في المستقبل، وستظل شوكة في حلق الغطرسة الامريكية.
ندرك جيدا ان مصداقية الرئيس ترامب في الحضيض حتى قبل ان يفوز في الانتخابات الرئاسية، ومن المؤكد انه خسر المقدار الضئيل الذي بقي منها في كل من كوريا الشمالية وسورية، حتى الآن على الأقل.
رئيس امريكي كاذب، وقح، تطارده الفضائح، يطالب الرئيس الكوري الشمالي بأن يكون حسن السلوك، ويصف الرئيس السوري بالحيوان، يقدم مثلا بالمستوى المتدني الذي وصلت اليه الولايات المتحدة.
هذا الرئيس كشف عن الوجه الأكثر قبحا للولايات المتحدة يجب تغييره لانه لا يؤتمن على مقدرات العالم، وليس مؤهلا للائتمان على الزر النووي.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- أستراليا تلغي تأشيرة 457 وتعلن تغييرات في اختبارات الجنسية
- صورة "جريئة" لابنة الرئيس تفجر انتقادات في قرغيزستان
- عين دارة "تغلي" وشقيق "ستيفن حداد" يؤكد: "المعمل لن يمرّ لو على جثثنا"
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل
- لماذا تراجع ترامب عن تهديداته بضرب كوريا؟ وهل ضلت حاملة طائراته الطريق اليها؟ وما هو الدور الصيني في منع تفاقم الازمة؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
عبد الباري عطوان
صحافي فلسطيني عربي مقيم بلندن، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية.
- لماذا تراجع ترامب عن تهديداته بضرب كوريا؟ وهل ضلت حاملة طائراته الطريق اليها؟ وما هو الدور الصيني في منع تفاقم الازمة؟
- الجدل حول العرض المصري بارسال 40 الف جندي الى اليمن يتصاعد.. لماذا “فجّر” العسيري قنبلته في هذا التوقيت؟ وهل هي زلة لسان ام بناء على تعليمات؟
- هل هي صدفة ان جميع الدول العربية التي سلمت اسلحتها الكيميائية تعرضت للقضاء او الاحتلال امريكيا؟ ولماذا نُستخدم كعرب اهدافا لتأديب الآخرين وارهابهم؟ وهل تستفيد القيادة الكورية الشمالية من هذه الدروس؟ ولماذا بيونغ يانغ ليست مثل بغداد ودمشق وطرابلس؟
- هل يفوز اردوغان ويتحقق حلمه في احياء الإرث العثماني ويتوج سلطانا مطلقا؟ وماذا لو خسر الرهان؟ وهل ستنجح خطته في اثارة النعرات القومية ضد أوروبا في ترجيح كفته؟ وهل يواجه “مؤامرة” خارجية فعلا؟
- هل صحيح ان زيارة تيلرسون لموسكو فشلت والعلاقات متأزمة بين الروس والامريكان؟ لنا رأي آخر.. والضربة الصاروخية أفادت الجميع بما فيهم الرئيس الأسد.. ووصول وزيري خارجية سورية وايران وليس وزيري الدفاع الى موسكو يشي بالكثير.. واليكم قراءة مختلفة
- هل “تتحقق” معلومات بوتين عن ضربة صاروخية أمريكية جديدة لجنوب دمشق؟ وهل زود الروس الدفاعات الجوية السورية بصواريخ “اس 400″ تمكنها من الرد بفاعلية؟ وهل استوعبت واشنطن مضمون الرسالة وباتت مهيئة لصفقة سياسية للنزول عن الشجرة؟ اليكم الإجابة
- ترامب يخطط لتقسيم ليبيا الى ثلاث دويلات كمقدمة لتقسيم سورية.. هل ستحل هذه الخطة الازمة وتقود ليبيا الى بر الأمان؟ ولمن سيذهب النفط؟ ومن سيرسم الحدود؟ الم نحذركم قبل ست سنوات؟
- ترامب تحول الى “بطل” في نظر الكثير من العرب والإسرائيليين معا في توافق ملفت.. هل سيطول امد هذا الاعجاب؟ وهل سيجرؤ على تكرار الضربة؟ وهل القتل بالأسلحة الكيميائية “حرام” وبالتقليدية “حلال” يا معجبين؟
- هل لقن بوتين نظيره ترامب درسا في ضبط النفس؟ وهل امتص السوريون آثار الضربة الصاروخية فعلا؟ وهل يعتذر الرئيس الامريكي مثلما اعتذر اردوغان؟ وهل تسرعت الحكومات الخليجية بتأييدها للعدوان الامريكي؟
- الضربة الصاروخية الامريكية لسورية لن تسقط الأسد لكنها ستخلط الأوراق وربما تشعل حربا إقليمية او عالمية.. هل قدمت روسيا صواريخ “اس 400″ للجيش السوري؟ ولماذا كان بعض العرب اكثر المرحبين؟ ومن سيشعل عود الثقاب؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)