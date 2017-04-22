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العقوبات المزدوجة على لبنان فكيف ستتم مواجهتها؟
من خلال قراءة المعطيات اللبنانية، وخارطة المعلومات والمؤشرات في الداخل والخارج، يمكن استكشاف أنَّ لبنان واقع تحت سلسلة من العقوبات، بعضها بحكم الأمر الواقع، وبعضها الآخر يقترب من أن يصبح قانوناً ملزماً، فكيف سيستطيع لبنان مواجهة هذين النوعين من العقوبات في ظلِّ إدارة سياسية غير منسجمة، بعضها يعرقل البعض الآخر؟
لبنان يُعاقَب بأن تُلقى عليه أعباء النزوح السوري.
ولبنان يُعاقَب بقوانين أميركية ستكون موجِعة ما لم يبادر إلى مواجهتها، قبل أن تتحوَّل إلى مشكلة حقيقية لجهة الضغط على الأوضاع النقدية اللبنانية.
من خلال المتابعة، تبيَّن أنَّ الأمر ليس متروكاً، لا على مستوى حاكمية مصرف لبنان ولا على مستوى جمعية المصارف، وهذا ما بدا واضحاً في الحلقة المميزة من برنامج كلام الناس للإعلامي المخضرم مرسال غانم، التي رسمت مسار ما هو عليه الواقع اللبناني والإتجاهات المطروحة، خصوصاً أنَّ الحلقة تميّزت بمشاركة الوزير السابق والمصرفي مروان خير الدين، والمصرفي سعد الأزهري، بالإضافة إلى النائب ابراهيم كنعان والمسؤول الإشتراكي رامي الريّس والصحافي الإقتصادي حسن مقلّد.
أبرز ما في الحلقة أنَّ مضمونها كان واقعياً:
لا تضخيم ولا تخويف، وفي المقابل لا تعمية على الحقائق، فليس قليلاً أن يُقال فيها بإنَّ مصرف لبنان تدخل بأكثر من مليارَي دولار في الأسابيع الأخيرة بعدما تبيَّن أنَّ هناك طلباً على الدولار، من جراء عدم انقشاع الرؤية السياسية والمخاوف من ضغوطات نقدية.
الوزير السابق مروان خير الدين فجَّر قنبلته الإصلاحية حين قال:
يكفي إصلاح الجمارك والكهرباء لإيجاد تمويل لسلسلة الرتب والرواتب ولخفض العجز. أكثر من ذلك قال:
بدل أن يفتشوا عن الناجحين لاستبدالهم، فتِّشوا عن الفاسدين واستبدلوهم بناجحين.
وضَعَ الأصبع على الجرح حين قال:
كيف يفاوض حاكم مصرف لبنان في واشنطن فيما لم يعد أمامه سوى شهر لتنتهي ولايته؟
كيف سينظر إليه الطرف الآخر في التفاوض؟
هذا الكلام كان له وقعه على كلِّ الحاضرين، ولا سيَّما على أمين سر تكتل التغيير والإصلاح الذي كان في الحلقة والذي جزم بأنَّ مسألة التمديد للحاكم مطروحة بجدية.
وفي معرض الكشف عن الخلل في عمليات الإصلاح، يرى خير الدين أنَّ من المؤسسات التي تحتاج إلى تطهير عاجل، هي مؤسسة تحصيل الضرائب في الدولة.
وينهي خير الدين أنَّه في موضوع العقوبات الأميركية يُفتَرض أن نحزم أمرنا وأن نعمل على لوبي يشرح حقيقة الموقف اللبناني، فلبنان دولة تلتزم المعايير الدولية، وكثيرون في الإدارة الأميركية لا يعرفون لبنان والذي لا يعرف لبنان يجهله.
المطلوب خطة وخطوة عاجلة لتحصين لبنان، خصوصاً أنَّ القانون الجديد المطروح للعقوبات الأميركية على لبنان يشمل مؤسسات اجتماعية ومستشفيات وجمعيات خيرية.
السؤال هنا:
إذا تجاوز لبنان قطع العقوبات الأميركية فكيف سيتجاوز القطوع الداهم المتمثل بالنازحين، فحين يقول مدير أوروبا في صندوق النقد الدولي جيفري فرانكس إنَّ ليس للصندوق أفكار جاهزة لحلول واقتراحات بالنسبة إلى النازحين سوى اقتراح فتح سوق العمل اللبناني، فهذا يعني أنَّ الجانب الأوروبي من صندوق النقد الدولي تهمه أوروبا ولو على حساب بقية الدول، وكلُّ اهتمامه أن لا يصل النازحون إلى أوروبا بل أن يبقوا في الدول التي هم فيها ولا سيّما لبنان، فهل من عقوبات أقسى من هذه العقوبات على لبنان؟
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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