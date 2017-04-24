- الهلال لـ «التسلطن» في السلطنة
- الإبادة الأرمنية... قَتلونا ولم يعلموا أننا بذور
- عندما تحتل «سمكة نصر الله» شواطئ إسرائيل... ووعيها
- إعلان قانون خارج القيد الطائفي: هل الفرصة سانحة؟
- مكتب لريفي «يوتّر» مجدل عنجر
- حدث في مثل هذا اليوم April 24, 2017
- مشروع قانون جنبلاط الانتخابي بين الأخذ والرد
- الأقرب إلى الإليزيه.. استطلاعات رأي تتوقع فوز ماكرون برئاسة فرنسا بفارق كبير.. ومحافظون واشتراكيون يعتزمون دعمه
- بالفيديو.. رسالة مأسوية من عروس هندية قبل انتحارها
- ميقاتي ممثلا بالشريف: طرابلس ستبقى وفية للعروبة والتمسك بالحق
- ميقاتي بحث وكبارة الشؤون السياسية الراهنة
- قتلى بقصف إسرائيلي على معسكر للنظام بالقنيطرة
- دولة تتخلص من كل قمامتها.. وتستورد
- حرب في الجولان،سياحة في لبنان
- أصوت لمَنْ؟ انتخابات رئاسية.. الفرنسيون حائرون ما بين "المتمردين" على أوروبا والإسلام والمؤيدين لهما
- بالأرقام.. أسعار المنازل في أستراليا وإسرائيل
- تقرير صادم : أستراليا الثاني عالميا في مديونية العائلات
- بوب خاطر من حانة بسيدني: لا أريد أي مسلم في أستراليا
- مجرمون يرفضون الرحيل عن استراليا
- موقع التسوق الشهير eBay يحذر من إيقاف تصدير المبيعات لأستراليا
- قانون الانتخابات يغرق بالطروحات والفيتوات المتبادلة
- يتجاوز عمرها 200 عام.. الشارقة تغير مسار طريق للحفاظ على شجرة معمرة في الإمارات
- بالفيديو.. حادثة هزت الرأي العام في مصر ..كرمى لزوجته قطع يد شقيقته
- توقعات الأبراج ليوم April 23, 2017
- الحال العربي
عندما تحتل «سمكة نصر الله» شواطئ إسرائيل... ووعيها
لا خلاف في أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حفر عميقاً في الوعي الإسرائيلي، لا لأنه الشخص الذي يقف على رأس الجهة التي تمثل التهديد الاستراتيجي الأول لإسرائيل فحسب، بل أيضاً باعتباره رمزاً للصدقية والمعرفة العميقة بمجتمعها وعسكرها وسياسييها، إلى درجة بات فيها اسمه في المفردات العبرية المتداولة لدى العامة والخاصة، دلالة على كل ما يهدد إسرائيل والإسرائيليين، جماعة وفرادى.
قبل سنوات، نشرت صحيفة «معاريف» عن «سمكة نصر الله»، وهي سمكة بدأت تظهر في المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة منذ عام 2007، ذات مظهر جميل، لكنها تحمل سماً يصيب الإنسان بالشلل، وأحياناً بالموت، من دون وجود أي ترياق فعال لسمومها. في حينه جرى تداول التقرير أو التغاضي عنه، ربطاً بموقف الوسيلة الإعلامية من حزب الله. لكن، في إسرائيل، كان اللافت أن من وجهت إليه الأسئلة عن الظاهرة في حينه، ليس الصيادين ورواد الشواطئ، بل علماء وباحثين في الشأن الاجتماعي، وتركز البحث على معنى التسمية ودلالاتها الاجتماعية، وليس على سموم السمكة وخطورتها.
تعود «سمكة نصر الله» هذه الأيام إلى التداول الإعلامي العبري، بعدما تحولت إلى تهديد مادي وفعلي، خارج مدلولاتها الاجتماعية المرتبطة بالتسمية، رغم أن إعادة إثارتها، تؤكد في هذه المدلولات، ربط ما يتعلق بالخوف والقلق في وجدان الإسرائيليين، بالأمين العام لحزب الله. بحسب وسائل الإعلام العبرية، لم تعد هذه السمكة كما كانت عليه في السنوات الماضية، حالة منفردة، بل باتت تمثل خطورة كبيرة لتزايد أعدادها بعد أن غزت مياه المتوسط، قادمة من البحر الأحمر عبر قناة السويس، وهو ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى رفع صورة «سمكة نصر الله» مع تحذير خاص، على الشواطئ التي يرتادها العامة وداخل نوادي الغوص، تحت عنوان: Wanted.
قبل فترة، كان لصحيفة «هآرتس» مقال عن شخصية الأمين العام لحزب الله، حللت فيه توغل صورته في الوجدان الإسرائيلي. كتبت الصحيفة أن «ظاهرة نصر الله» لم ترتبط بالوعي الجمعي للإسرائيليين نتيجة للحروب التي خاضها في مواجهات عدة، بل بالصورة التي راكمها عبر السنوات الماضية كشخصية ذات صدقية وحازمة ومتخصصة بالشأن الإسرائيلي.
وأضافت أن ظاهرة نصر الله لم تكن على ما هي عليه الآن، لو لم تكن مبنية على مدار سنوات طويلة في الإعلام الإسرائيلي، كشخص استطاع أن يكسب صورة الرجل الموثوق، وعن حق، أنه اقتلع الجيش الإسرائيلي من لبنان، وأوجد حالة ردع كبيرة جداً في وجه إسرائيل، لا مثيل لها في أي دولة عربية محاذية لإسرائيل. باختصار، تكمل الصحيفة، استطاع نصر الله، للمرة الأولى، كقائد عربي، أن يكسر الصورة النمطية للقادة العرب، وأثبت أنه لا يثرثر بلا طائل، ولا يكذب، ودقيق في كلامه وأهل للثقة. وتكشف الصحيفة أنه نتيجة لهذه الحقيقة، قررت سلطات البث الإعلامي في إسرائيل أن تتعامل مع خطابات نصر الله باعتبارها سلاحاً فعلياً وحقيقياً ضد إسرائيل. وهذه الحقيقة غير الخافية على الأمين العام لحزب الله، هي التي دفعته إلى القول إن الإسرائيليين يصدقونه أكثر مما يصدقون قادتهم.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
يحيى دبوق
- عندما تحتل «سمكة نصر الله» شواطئ إسرائيل... ووعيها
- «أمر عمليات» إسرائيلي للإعلام: جولة حزب الله دليل ضعف!
- الأطماع الإسرائيلية بالغاز اللبناني: أبعد مِن «مَنْع الاستثمار»
- هآرتس: الجيش الإسرائيلي "الكبير والمرعب" يعجز عن صدّ حزب الله
- تل أبيب: هدف حزب الله «الاستيلاء على العالم»!
- بلى، استهداف الأمونيا ومفاعل ديمونا ممكن
- يوم لبناني طويل في الإعلام العبري: عندما «تكتشف» إسرائيل أن عون عدوّ
- معاريف لرئيس أركان العدوّ: قم بعملك ودعك من «الأزمة المعنويـة» لحزب الله
- إسرائيل تخشى بَحْريّة حزب الله: خطر الاستيلاء على السفن و«الإنزال» على الساحل
- تحريض إسرائيلي على حزب الله: صواريخه تهدد الأسطول السادس الأميركي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)