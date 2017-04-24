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هل صحيح ان لبنان والتغيير لا يلتقيان؟
فظيعٌ هذا البلد الذي اسمه لبنان: يبقى في مكانه فيما العالم يتغيَّر، لا يغيِّر شيئا فيما العالم يعيش على التغيير، في فرنسا هناك الجمهورية الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، ولا يُعرف ما إذا كانت السادسة على الطريق، وفي لبنان ما زال الخلاف قائما ما إذا كنا ما زلنا في الجمهورية الاولى او اننا فعلا انتقلنا الى الجمهورية الثانية مع الطائف.
رئيس مجلس النواب نبيه بري هو اليوم في ولايته السادسة، انتُخب رئيسا للمجلس للمرة الاولى عام 1992، ومدد له في الاعوام 1996 و2000 و2004 و2009 و2013، والسابعة قد تكون على الطريق، هذا الواقع ليس انتقاصا من حنكة رئيس المجلس ومن درايته بالظروف اللبنانية، لكن هذا شيء والتغيير شيء آخر.
حين انتخب كان الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران، وتعاقب على الرئاسة الفرنسية بعده الرؤساء جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند، والرئيس الخامس الذي سيُعرف في السابع من ايار المقبل، سيكون الرئيس الخامس للجمهورية الخامسة، وفي ولاية الرئيس نبيه بري.
وفي المملكة العربية السعودية، ومنذ التسعينيات، تعاقب على قيادة المملكة المغفور لهم الملك فهد ثم الملك عبدالله واليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اطال الله بعمره.
نحن بلد نحب المراوحة ونخشى التغيير ولو لم يكن الامر كذلك لما كنا بقينا على قانون الستين في الانتخابات النيابية وهو القانون الذي صار عمره أكثر من نصف قرن.
ومن يدري، فقد تكون العودة اليه في الانتخابات النيابية الآتية، هي اهون الشرور.
ها هي فرنسا تنتخب، مرشحو الدورة الاولى كانوا أحد عشر مرشحا، والمرشح الأوفر حظا للوصول الى قصر الاليزيه هو ايمانويل ماكرون وزير الاقتصاد السابق، ومرشح حركة المضي قدما التي يريد لها ان تكون وسطية، وأنشأها قبل عام من الانتخابات الرئاسية. وماكرون يقول انه يساري الفكر ويميني التوجه الاقتصادي ووسطي الانتماء الى اوروبا. وهو يصف نفسه تارة، بانه مرشح العولمة، وتارة أخرى هو مع العولمة.
في هذه الجولة العاجلة في عقل الرجل، الاستنتاج الاول ان المعركة في فرنسا هي معركة افكار وليست معركة اشخاص:
يملك ماكرون سيفا ذا حدين: فصغر سنه قد يستعمله المخضرمون ضده، فيما يشجعه جيل الشباب، فهذا المرشح الشاب لم يكمل سن التاسعة والثلاثين ليكون بذلك اذا انتخب من اصغر الرؤساء الفرنسيين.
واللبناني الذي يتطلع الى هذا الانجاز في فرنسا يجد نفسه يراوح مكانه في لبنان، وأحدث معطى لهذا الامر ما اعلنه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالفم الملآن ومن دون اية مواربة: ليس عيبا الإقرار بالفشل والسير بالانتخابات النيابية وفقا للقانون الساري المفعول حاليا مع ما يلزم من تمديد تقني للمجلس النيابي.
كيف سيقع هذا الكلام، الذي يقوله البطريرك للمرة الثانية في أقل من اسبوع، على الطبقة السياسية اللبنانية؟ هل يكون المسمار الاقسى في نعش محاولات التغيير؟
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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