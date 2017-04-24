- زيارة الحريري الى الجنوب.. رد على حزب الله أم بالتنسيق معه؟
- الأميركيون هنا و«الوضع تحت السيطرة»
- لا قَسَمٌ ولا خِطابُ قَسَم
- لقاء رباعي في الساعات المقبلة؟
- المعلومات المتعمّقة الأولى للـ Census تُبرز التنوّع المتنامي في أستراليا
- لبنان أمام 3 حروب دفْعة واحدة... فهل ينجو؟
- هيفاء وهبي أميرة الفساتين القصيرة الضيّقة
- ثوانٍ مرعبة.. فيديو لفهد يباغت سائحة ويتمكن من رقبتها
- السلاح المنهوب
- السعودية ومصر وصناعة الدور
- مفاوضات لتقاسم المقاعد النيابية
- بري والحريري لمجلس شيوخ.. بكركي: الســـتين ولا التمديد والفراغ
- الحريري يطوّق مفاعيل «عراضة حزب الله» ويؤكد الشراكة الدولية ضد تهديدات إسرائيل
- «الثنائي المسيحي» منزعج من عودة بكركي الى «الستين».. صيغة جنبلاط «تتعثر»... وباسيل لـ «الديار» : الافضلية لـ «التأهيلي»
- الراعي يتصدر المدافعين في لبنان عن قانون 'الستين'
- أصوات مبعثرة للبيع...
- علم وخبر
- بالفيديو.. دلال عبد العزيز: سمير غانم عمره ما قدم لي هدية في عيد ميلادي
- توقعات الأبراج ليوم April 24, 2017
- الإنتخابات الفرنسية
- أوراق سياسية تطفو على وجه الأحداث في البلاد
- هل صحيح ان لبنان والتغيير لا يلتقيان؟
- المجرم وقد صار «مجاهداً»
- الهلال لـ «التسلطن» في السلطنة
- الإبادة الأرمنية... قَتلونا ولم يعلموا أننا بذور
زيارة الحريري الى الجنوب.. رد على حزب الله أم بالتنسيق معه؟
هدأت الجبهة السياسية التي إشتعلت في الجنوب، على خلفية الجولة التي نظمها حزب الله للاعلاميين العاملين في وسائل إعلام محلية وعربية ودولية على الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة وإستعراضه مجموعة من مقاتلية، كاسرا بذلك القرار 1701 الذي يمنع تواجدهم، وما تلاها من زيارة سريعة في اليوم التالي لرئيس الحكومة سعد الحريري الى مقر قوات الأمم المتحدة ″اليونيفيل″ وتأكيده إلتزام لبنان بالقرارات الدولية.
في الشكل تبدو الزيارتان مترابطتان، أما في المضمون فان كل منهما حملت رسائل عدة في إتجاهات مختلفة.
يبدو واضحا أن حزب الله أراد من هذه الزيارة أن يستخدم صندوق البريد الاسرائيلي، لتوجيه رسائل الى الشرق والغرب، مفادها:
أولا: تأكيد حزب الله الى كل من يعنيهم الأمر شرقا وغربا، أن مشاركته في الحرب السورية لم تؤثر على جهوزيته العسكرية على الحدود اللبنانية ـ الفلسطينية، لا بل إنه اليوم أقوى بكثير مما كان عليه قبل عدوان تموز 2006، وأنه قادر على التصدي لأي عدوان إسرائيلي جديد، أو أن يكون هو صاحب المبادرة إذا لزم الأمر.
ثانيا: قيام حزب الله بتوجيه رسالة شديدة اللهجة الى الادارة الأميركية ردا على الضغوطات التي تمارسها عليه بالدرجة الأولى، وردا على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى الكونغرس إعادة النظر في السياسة الأميركية تجاه إيران لا سيما على صعيد تخفيف العقوبات التي أقرت بموجب الاتفاق النووي بينهما بالدرجة الثانية، وبالتالي تأكيد حزب الله للادارة الأميركية، أن ورقه جنوب لبنان ما تزال بيده وبيد المحور الذي يمثله، وأنه قادر في أي لحظة على إعادة خلط الأوراق في المنطقة كلها.
ثالثا: تأكيد حزب الله للقاصي والداني أن إستراتيجيته العسكرية لم تتغير ولم تتبدل، في ظل العهد الجديد برئاسة العماد ميشال عون، وبوجود الرئيس سعد الحريري على رأس حكومة ″إستعادة الثقة″.
إذا كانت الرسائل التي وجهها حزب الله من خلال الجولة الاعلامية، هي كلها الى خارج الحدود، والى ما بعد خارج الحدود، فلماذا زار الرئيس الحريري الجنوب اليوم التالي؟
تشير المعطيات الى أن الحريري أراد من خلال زيارته الى الجنوب لملمة ″الزوبعة″ التي أحدثها حزب الله في الداخل اللبناني، وتأكيده رسميا على وجود الدولة وعلى جهوزية الجيش على التصدي للارهاب ولأي عدوان إسرائيلي، وهذا أمر (بحسب مطلعين) لا يزعج قيادة الحزب، لا بل على العكس فان الزيارة قد تكون تمت بالتنسيق معها، خصوصا أن وزير الدفاع يعقوب الصراف المقرب من الحزب رافقه فيها وكذلك قائد الجيش جوزاف عون، ولو كان الأمر غير ذلك، لاعتذر الصراف على الأقل عن مرافقة رئيس الحكومة، لكن يبدو أن الزيارة كانت مطلوبة لتنفيس الاحتقان السياسي الذي أحدثته الجولة الاعلامية داخليا، لذلك فقد بادر الحريري الى القيام بها، واللافت أن تصريحاته كانت ضمن السقف المسموح به جنوبا.
وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن خطوة الحريري قد ساهمت في التخفيف من الاستثمار السياسي للجولة الاعلامية وفي ترميم صورة الدولة التي كسرتها، يرى البعض الآخر أنها كانت ″لزوم ما لا يلزم″، خصوصا بعدما بدا واضحا أن هدف حزب الله من الجولة الاعلامية كان في واد، وأن ما قام به الحريري كان في واد آخر.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
غسان ريفي
رئيس تحرير جريدة سفير الشمال الالكترونية
- زيارة الحريري الى الجنوب.. رد على حزب الله أم بالتنسيق معه؟
- إحذروا إشارات الحرب الأهلية!
- هل يتحول الصراع الماروني ـ الشيعي الى حرب صلاحيات؟
- الحريري أقرب الى الثنائي الشيعي ″نسبيا″.. وباسيل يقود ″حرب إلغاء″!
- خيارات جلسة مجلس النواب في 15 أيار.. التمديد أو التمديد!
- المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.. حقيقة أم وهم؟
- مسرحية التمديد بفصلها الأول.. إحتواء الأزمة وتأجيلها
- صندوق بريد عين الحلوة يُفتح مجددا.. سقوط التسوية ليلا!
- سمير فرنجية.. الحوار الأخير
- ″تيار قاوم″ ينطلق في طرابلس.. بـ ″دعسة ناقصة″
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)