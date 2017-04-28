- الزمالك يبحث عن الانتصار أمام طنطا
- عدوان إسرائيلي بعد الامريكي على سورية؟ ما هو الجديد؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ هل هي بداية انطلاقة “الناتو” السني العربي الإسرائيلي بدعم امريكي؟ لا نستبعد ذلك
- حدث في مثل هذا اليوم April 28, 2017
- مصادر: مواقف الحريري جزء من تفاهمه مع عون
- ميقاتي: التمديد أبغض الحلال والفراغ الحرام بذاته
- "كلاب قوى الامن على شفير الموت"
- بارجة روسية تصطدم بسفينة شحن قبالة إسطنبول.. وفقدان 15 جنديا
- أستراليا الغربية تنهار
- بالأرقام.. أسعار الإيجارات في أستراليا الغربية
- لبنان بعد 12 عاماً على جلاء آخر جندي سوري: الصراع هو هو... قانون الانتخاب والاستقواء على الدولة
- بيروت تجاهلت تحذيرًا إسرائيليًا وهجوم لـ"حزب الله" فجرًا.. الردّ من المطار!
- روسيا تتحدث عن تحضير أمريكا لحرب نووية عالمية
- نعتها زملاؤها بالبدينة القبيحة وتمنوا لها الموت فأصبحت ملكة جمال!
- غارات إسرائيلية استهدفت دمشق
- فيديو صادم.. لحظة وفاة أشهر قارئ للقرآن في إندونيسيا أثناء قراءة سورة الملك
- سعودية تقترض لزوجها 400 ألف ريال لشراء منزل وافتتاح مشروع له.. فتفاجأ بأنه متزوج باخرى
- انتخابات الرئاسة الإيرانية تقرر مصير الاتفاق النووي
- خطف القطريين هزيمة لسيادة العراق
- نظام الأسد مسؤول عن تفجير حافلات مهجّرين موالين؟
- توقعات الأبراج ليوم April 27, 2017
- عون يبلغ التيار: «الستين» بدل التمديد
- «دهسُ» كرامة الناس وهيبة الدولة : مهزلة !.. هذا ما يقبل به عون .. والحريري يحاصر التمديد
- «المستقبل» يعود إلى اقتراح انتخاب المجلسين للخروج من التأهيل الطائفي «المعرّض للطعن»
- الحريري: نعم لـ«التأهيلي» لا للتمديد... وشاحنات الكسارات تحبس المواطنين
- مزايدة السوق الحرة: تعديل في دفتر الشروط، وتفسيرات متضاربة لكيفية التأهيل
عدوان إسرائيلي بعد الامريكي على سورية؟ ما هو الجديد؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ هل هي بداية انطلاقة “الناتو” السني العربي الإسرائيلي بدعم امريكي؟ لا نستبعد ذلك
قصفت دولة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم (الخميس) مخزنا قرب مطار دمشق الدولي بعدة صواريخ، قال المصدر السوري لحقوق الانسان، ومقره بريطانيا، ان هذا المخزن هو مستودع أسلحة لـ”حزب الله” اللبناني.
هذا القصف الصاروخي الذي انطلق من قاعدة قرب هضبة الجولان، جاء بعد أيام من قصف صاروخي امريكي بصواريخ “توماهوك” استهدف قاعدة الشعيرات الجوية السورية في محافظة حمص، وبعد شهر من غارة إسرائيلية على اهداف عسكرية سورية قرب مدينة تدمر.
سورية هي الدولة العربية الوحيدة من بين دول المواجهة والمحاذية لحدود فلسطين المحتلة (الى جانب لبنان) التي ما زالت في حال حرب مع إسرائيل، ولم توقع معها أي اتفاق، او معاهدة سلام، ولهذا ما زالت تشكل هدفا للقصف الإسرائيلي.
***
الحكومة الإسرائيلية لا تعترف مطلقا بمثل هذه الاعتداءات، وغارات اليوم الصاروخية ليست استثناء، والمرة الوحيدة التي خرجت فيها عن هذا التقليد كانت في شهر آذار (مارس) الماضي عندما اضطرت للاعتراف بسقوط صواريخ سورية اطلقتها الدفاعات الأرضية السورية على الطائرات التي قيل انها ضربت قافلة أسلحة حديثة كانت في طريقها الى “حزب الله” اللبناني.
وزير الاستخبارات الاسرائيلي يسرائيل كاتس قال ان حكومته ستتدخل في كل مرة تتبلغ فيها معلومات خطيرة عن نقل أسلحة الى “حزب الله”، وجرى تفسير هذا التصريح بأنه اعتراف بالمسؤولية عن القصف الصاروخي الاحدث لاهداف في العمق السوري.
لم تدن أي دولة عربية هذا العدوان الإسرائيلي على بلد عربي مطلقا، بل لا نبالغ اذا قلنا ان حكومات عربية عديدة احتفلت به، وتمنت لو انه احدث خسائر بشرية ومادية اكبر، فإسرائيل لم تعد عدوا للكثير منها، والخليجية خاصة، بل حليفا وثيقا يمكن الاعتماد عليه.
الانباء القادمة من واشنطن تؤكد ان الرئيس دونالد ترامب يستعد للقيام بجولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل تل ابيب ورام الله وعمان والرياض في اطار خطته لتأسيس “حلف ناتو عربي سني”، للتصدي للتمدد الإيراني، وستكون إسرائيل حجر الزاوية في هذا التحالف بشكل مباشر او غير مباشر، ومن المؤكد ان سورية، باعتبارها الحليف الاوثق لإيران، والأكثر عداوة لإسرائيل والمخططات الامريكية في المنطقة، ستكون على قائمة اهداف هذا الحلف المدعوم أمريكيا.
موسكو وعلى لسان السيدة ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ادانت “الاعمال العدوانية ضد سورية وتعتبرها غير مقبولة وتخالف مبادئ واعراف القانون الدولي”.
الموقف الروسي بدا اقل شراسة من نظيره السابق الذي صدر في اعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية على ما قيل انه قوافل أسلحة في طريقها الى حزب الله قرب مدينة تدمر، حيث استدعت الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي في موسكو وسلمته احتجاجا شديد اللهجة، لكن من غير المستبعد ان تقدم القيادة الروسية على الرد بتسليح الجيش السوري ودفاعاته الأرضية بصواريخ قادرة على مواجهة مثل هذا العدوان في المستقبل.
لجوء الجيش الإسرائيلي الى استخدام الصواريخ، وليس الطائرات في القصف هذه المرة، يعكس تغييرا في الاستراتيجية، وتجنب ارسال طائرات خوفا من اسقاطها، مما يؤكد ان قيادة هذا الجيش يملك معلومات عن وجود وسائل وامكانيات دفاعية جوية سورية يمكن ان تسقط أي طائرات إسرائيلية مغيرة.
***
سورية التي يخوض جيشها حربا شرسة ضد جماعات مسلحة مدعومة أمريكيا وتركيا وخليجيا منذ ست سنوات، وبهدف اسقاط النظام، ما زالت الى جانب “حزب الله” تشكل الخطر الوحيد على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لهذا تتواصل الضربات الجوية والصاروخية ضدها.
انه عدوان إسرائيلي يعيد التذكير بالاسباب الحقيقية التي تكمن وراء استهداف سورية، دون غيرها من الأقطار العربية من قبل العدو الإسرائيلي، والولايات المتحدة الامريكية، ومحاولة تجريدها من ما تبقى لديها من أسباب القوة، واسلحة الدمار الشامل، وبما يمهد لغزوها واحتلالها وتفتيتها، مثلما حدث لليبيا والعراق واليمن.
القصفان الأمريكي والإسرائيلي اوسمة شرف لسورية، وجيشها، وشعبها الصامد، سواء اتفق معها البعض او اختلف، فإسرائيل وامريكا هما أعداء هذه الامة، ومصدر كل الشرور والمؤامرات التي تستهدفها، وعندما يكون خيارنا بين خندق سورية او المعسكر الإسرائيلي العدو، فإننا لا نتردد مطلقا بأن نقف في الخندق العربي السوري، هكذا تعلمنا في مدارس الكرامة والوطنية وعزة النفس العربية والإسلامية، والحياة مواقف عز.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
عبد الباري عطوان
صحافي فلسطيني عربي مقيم بلندن، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية.
- عدوان إسرائيلي بعد الامريكي على سورية؟ ما هو الجديد؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ هل هي بداية انطلاقة “الناتو” السني العربي الإسرائيلي بدعم امريكي؟ لا نستبعد ذلك
- الجبير يعود من موسكو الى مقولته القديمة بحتمية تنحي الأسد في تزامن مع تصريحات مماثلة لاردوغان.. ماذا يجري في الكواليس؟ وهل خفف بوتين دعمه للرئيس السوري؟ وهل جاءت تبريرات المتحدث باسمه مقنعه؟ اليكم محاولة للفهم
- ترامب يعود للهجة التهديد بضربات صاروخية جديدة في سورية لتردده في مواجهة التحدي الكوري الشمالي.. هل نتوقع مجزرة كيماوية جديدة في ريف دمشق؟ وكيف سيكون الرد الروسي؟
- لماذا انفجرت الحرب الاعلامية السورية الاردنية بهذه القوة “فجأة”؟ وهل السبب تدخل عسكري اسرائيلي امريكي في درعا؟ وماذا عن وثيقة “عهد حوران” التي يرى البعض انها “دستور” دولة الجنوب؟ وما هي خيارات الاردن؟
- نظرية البروفيسور الأمريكي بوستول التي اكدت ان قنبلة خان شيخون الكيميائية لم تُطلق من الجو تربك المشهد السوري وتتحدث عن “فبركة”.. ما صحة هذه النظرية؟ ولماذا لم تتحقق مطالب صاحبها بتحقيق دولي نزيه ومحايد حتى الآن؟
- لماذا تراجع ترامب عن تهديداته بضرب كوريا؟ وهل ضلت حاملة طائراته الطريق اليها؟ وما هو الدور الصيني في منع تفاقم الازمة؟
- الجدل حول العرض المصري بارسال 40 الف جندي الى اليمن يتصاعد.. لماذا “فجّر” العسيري قنبلته في هذا التوقيت؟ وهل هي زلة لسان ام بناء على تعليمات؟
- هل هي صدفة ان جميع الدول العربية التي سلمت اسلحتها الكيميائية تعرضت للقضاء او الاحتلال امريكيا؟ ولماذا نُستخدم كعرب اهدافا لتأديب الآخرين وارهابهم؟ وهل تستفيد القيادة الكورية الشمالية من هذه الدروس؟ ولماذا بيونغ يانغ ليست مثل بغداد ودمشق وطرابلس؟
- هل يفوز اردوغان ويتحقق حلمه في احياء الإرث العثماني ويتوج سلطانا مطلقا؟ وماذا لو خسر الرهان؟ وهل ستنجح خطته في اثارة النعرات القومية ضد أوروبا في ترجيح كفته؟ وهل يواجه “مؤامرة” خارجية فعلا؟
- هل صحيح ان زيارة تيلرسون لموسكو فشلت والعلاقات متأزمة بين الروس والامريكان؟ لنا رأي آخر.. والضربة الصاروخية أفادت الجميع بما فيهم الرئيس الأسد.. ووصول وزيري خارجية سورية وايران وليس وزيري الدفاع الى موسكو يشي بالكثير.. واليكم قراءة مختلفة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)