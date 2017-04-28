- سوريا الحرب والتسوية: حقل رماية حرّة
- آخر صيحات الموضة: حقيبة لـ"إيكيا" سعرها لا يصل لدولار تتحوَّل إلى أشهر حقيبة في 2017 وتتجاوز 2000 دولار
- بروفيسور مغربي يُخلِّص البشرية من جراثيم تهددها بالفناء.. هكذا نجح في فكِّ لغز عجز عنه العلماء
- توقعات الأبراج ليوم April 28, 2017
- إسرائيل تضرب «حزب الله» قرب مطار دمشق والأسد يرد بتدمير... مستشفيات إدلب
- مشروع برّي يتقدّم: دفن «التأهيلي» وتحييد التمديد واتفاق على «الشيوخ»
- هل اهتزت «ثقة» حزب الله بباسيل؟ ولماذا اتهمه الحريري بتضييع الفرصة؟
- مشاورات الحريري تتجاوز النظام التأهيلي إلى البحث في مجلس الشيوخ ورئاسته
- برّي: «التأهيلي» إنتهى والقانون بالتوافق
- فرصة لتفاهم أميركي - روسي لحل الأزمة الليبية
- بدون تعليق
- حضرموت تستعد لمرحلة اليمن الجديد
- فنيانوس ينجز تلزيم السوق الحرة: 400 مليون دولار للخزينة
- قانون الإنتخابات ووزير الداخلية والدستور بينهما
- مرحلة حسَّاسة لـ«حزب الله» في سوريا ولبنان
- لجنة سيدة النجاة: التيار يُقاطع!
- عين التينة: الحريري خضع لتهديد العونيين!
- استطلاع: 90% من أبناء زحلة يؤيدون تغيير نوابهم
- هل سقطت خطة الكهرباء الطارئة؟ ملاحظات «قوَّاتية».. وتوقيت ضاغط
- الزمالك يبحث عن الانتصار أمام طنطا
- رواية الاتفاق على التأهيلي... و«الانقلاب» عليه | التيار: مجلس الشيوخ «نقلة» كبيرة نحو النسبية
- خلافات بلدية طرابلس إلى العلن: عضوان يعلّقان مشاركتهما
- عدوان إسرائيلي بعد الامريكي على سورية؟ ما هو الجديد؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ هل هي بداية انطلاقة “الناتو” السني العربي الإسرائيلي بدعم امريكي؟ لا نستبعد ذلك
- حدث في مثل هذا اليوم April 28, 2017
- مصادر: مواقف الحريري جزء من تفاهمه مع عون
قانون الإنتخابات ووزير الداخلية والدستور بينهما
أسهل نصٍّ دستوري في لبنان هو نصُّ الدستور اللبناني، وأصعب نصٍّ عند التطبيق هو الدستور اللبناني، على رغم أنَّ المسؤولين يتباهون بأنَّهم في دولة المؤسسات ويحبون دولة المؤسسات.
النص الدستوري واضح، مجلس الوزراء هو الذي يضع قانون الإنتخابات النيابية، وليست أية جهة أخرى. المادة 65 من الدستور تقول:
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، ومن الصلاحيات التي يمارسها:
قانون الإنتخابات.
بعد هذا النص، هل من التباس؟
مشاريع القوانين يضعها الوزراء المختصون ويرفعونها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها. فعلى سبيل المثال لا الحصر:
وزير الأشغال يقترح الطرقات والأوتوسترادات والجسور.
وزير الصحة يقترح خطة تطوير المستشفيات.
وزير البيئة يقترح خطة معالجة النفايات.
وزير الداخلية يرفع إلى مجلس الوزراء مشروع قانون الإنتخابات النيابية.
في مجلس النواب ثمانية وعشرون مشروع قانون وليس على أي واحد منهما بصمة وزير الداخلية الصديق نهاد المشنوق.
وزير الخارجية جبران باسيل:
فبركة مشاريع إنتخابية. ولم نلحظ على أي واحد منها بصمة الوزير المختص.
حتى اللجان الوزارية التي تشكَّلت للتوصل إلى قانون جديد للإنتخابات النيابية، لم يرد في عضويتها اسم وزير الداخلية.
بسبب هذا الغياب لم يبقَ أحدٌ في الجمهورية ولم يجرِّب حظه في تقديم مشروع قانون للإنتخابات.
لكن أي مشروع قانون لا يكون قانوناً إلا بعد أن يقره مجلس النواب، وهذا ما تؤكده المادة 18 من الدستور بكل وضوح، حيث يرد فيها:
لا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.
إذاً، الآلية وتعبيد الطريق باتا واضحين ولا يحتاجان إلى فقيه دستوري:
الخطوة الأولى أن يقترح وزير الداخلية نهاد المشنوق مشروع قانون، لانه المعني الأول ومن ثم يُحال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه والتوقيع عليه من المعنيين ولإصداره في الجريدة الرسمية.
ولنكون أكثر دقة، حتى اليوم، 28 نيسان 2017، لم يتحقق شيء من هذا. فالمداولات ما زالت عند تقاطع حقل الإختبار، فعلى سبيل المثال لا الحصر يحاول رئيس مجلس النواب تقديم المقترحات وإعداد أكثر من صيغة للنقاش ومن أبرزها:
انتخاب مجلس نيابي على أساس النسبية ومجلس شيوخ، لكن ما فات طبَّاخو هذا المقترح أنَّه يخالف الدستور الذي جاء في المادة 22 منه:
مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلساً للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية، فكيف يتم التوفيق بين انتخابات على النسبية، وهي انتخابات طائفية، وبين ما يقوله الدستور عن مجلس وطني لا طائفي؟
مع ذلك فإنَّ المحاولات مستمرةٌ لإيجاد قانون جديد للإنتخابات قبل 15 أيار المقبل، وفي الغرف المقفلة والمطابخ السياسية المقفلة طبخة قانون يحاول المعنيون والحريصون إنضاجها، وهذا القانون سيلاقيه رئيس الجمهورية في منتصف الطريق، خصوصاً إذا تمَّ التوافق عليه من القوى السياسية.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- بالأرقام.. أسعار الإيجارات في أستراليا الغربية
- أستراليا الغربية تنهار
- مرحلة حسَّاسة لـ«حزب الله» في سوريا ولبنان
- عدوان إسرائيلي بعد الامريكي على سورية؟ ما هو الجديد؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ هل هي بداية انطلاقة “الناتو” السني العربي الإسرائيلي بدعم امريكي؟ لا نستبعد ذلك
- "كلاب قوى الامن على شفير الموت"
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
- قانون الإنتخابات ووزير الداخلية والدستور بينهما
- حتماً لا للستين نعم للتمديد التقني لألف سبب... وسبب
- الداتا المطلوبة... لتحاشي المأزق والتطلّع إلى إيجاد مخرج
- قانون الإنتخابات وحروب الإلهاء
- هل صحيح ان لبنان والتغيير لا يلتقيان؟
- العقوبات المزدوجة على لبنان فكيف ستتم مواجهتها؟
- الإنتخابات النيابية بين محاولات التسهيل ومحبِّذي التعطيل
- كيف سيواجه لبنان أزمة مثلَّثة الأَضلاع؟
- المطلوب قانون إنتخابات على قياس المشاريع لا الأشخاص
- إلى التمديد در... وإلى اللقاء في حزيران 2018
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)