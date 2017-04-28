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سوريا الحرب والتسوية: حقل رماية حرّة

آخر تحديث: منذ 24 دقيقة
المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية
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الكاتب: رفيق خوري
عدد المشاهدات: 21
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المشهد يزداد سوريالية في سوريا بمقدار ما تزداد التراجيديا الانسانية فيه وحشيّة. ولا شيء يوحي ان خط النهاية في العام السابع للحرب صار قريبا. فضلا عن ان تعقيدات المواقف وأجندات اللاعبين ترسم على الأرض مجموعة من خطوط النهاية متفاوتة زمنيا وجغرافيا. فالأزمة بين النظام والمعارضة تداخلت فيها عوامل اقليمية ودولية، بحيث صارت سوريا ساحة صراعات داخلية وخارجية مباشرة وبالوكالة، لا بل صارت حقل رماية حرّة.
ذلك ان اسرائيل تقصف من الجو مخزن أسلحة قيل انه تابع لحزب الله في محيط مطار دمشق الدولي. وهذه ليست المرة الأولى التي تقصف فيها اسرائيل أهدافا على الأرض السورية. وتركيا التي لها قوات على الأرض في الشمال تقصف جوا في سوريا والعراق أهدافا كردية. أميركا تقصف داعش والنصرة وتحمي القوات التي تستعد لتحرير الرقة من داعش، وهي القوات الكردية التي تقصفها تركيا جوا وبرا. وروسيا تقصف جوا وبرا وبحرا منفردة وأحيانا بمشاركة قوات النظام.



والحدود مفتوحة والكل على الأرض: قوات النظام. قوات المعارضين. داعش وجبهة النصرة وعدد كبير من التنظيمات الأصولية الارهابية التي يلتحق بها جهاديون من نحو ثمانين دولة أشرسهم من بلدان عربية وجمهوريات الاتحاد الروسي وأبرزهم الشيشان. قوات ايرانية من جيش وحرس ثوري. ميليشيات موالية لطهران من افغانستان والباكستان والعراق. وقوات النخبة في حزب الله اللبناني.
لكن التنسيق مستمر بين اللاعبين الكبار: الروس، التحالف الدولي الذي تقوده أميركا، تركيا، واسرائيل. فلا هم يتصادمون. ولا المعارك بينهم واردة. وكل لاعب يختار الطرف الذي يقصفه، وأحيانا يبلغ اللاعبين الآخرين عن عملياته سلفا. أما التنظيمات على الأرض، فانها تخوض معارك متنوعة. بعضها يقاتل النظام الذي يعطي الأولوية لقتال المعارضة قبل تركيز الجهود على داعش والنصرة. وبعضها الآخر، ولا سيما التنظيمات الأصولية، يقاتل المعارضين بأكثر مما يقاتل النظام الذي تقاتل الى جانبه ايران والتنظيمات الموالية لها. والكل يقصف المدنيين ويدفعهم الى النزوح في الداخل واللجوء الى الخارج، وان كان الصوت الأعلى لخطاب الحرب على الارهاب.
وحين تكون الحرب معقدة الى هذه الدرجة، فان التسوية تصبح أشدّ تعقيدا. وليس القول ان السوريين هم الذين يقررون شكل النظام ومصير البلد سوى قمة الخداع السياسي المحلي والاقليمي والدولي. فلا أي اتفاق في جنيف على أساس القرار ٢٢٥٤ بين النظام والمعارضين، ولو حدث بمعجزة، سوى صفحة في كتاب كبير. والصفحات الباقية تسويات بين اللاعبين الكبار تضمن لكل منهم مصالحه ونفوذه في سوريا والمنطقة كما في قضايا أخرى في أماكن أبعد في أوروبا وشرق آسيا.
واللعبة مستمرة.

المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية

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رفيق خوري

رفيق خوري

ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .

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