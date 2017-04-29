خطر الفراغ المثلَّث التواريخ

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خطر الفراغ المثلَّث التواريخ
هناك ثلاثة تواريخ إما قاتلة وإما مفيدة بالنسبة إلى اللبنانيين، فهي تكون قاتلة إذا أُسيء استخدامها، وهي تكون مفيدة إذا أُحسن استخدامها.
التواريخ هي:
15 أيار و31 أيار و20 حزيران.
التاريخ الأول، 15 أيار هو عودة مجلس النواب إلى الإجتماع في إطار الدورة العادية بعدما علَّق رئيس الجمهورية هذه الإجتماعات بموجب المادة 59 من الدستور.
الجميع يتهيَّب هذه الجلسة:
دوائر القصر تخشى أن يُطرح اقتراح القانون المعجَّل المكرَّر بالتمديد لمجلس النواب تفادياً للفراغ في المؤسسة التشريعية.
الرئيس بري يجد نفسه ملزماً بطرح الأمر لأنَّه لا يريد أن تصل المؤسسة إلى الفراغ.
وتبقى المفاجآت سيدة الموقف بالنسبة إلى الإثنين 15 أيار، وما يمكن أن يحدث فيه من سيناريوهات:
هل يمكن أن يقاطع نواب الثنائي المسيحي الجلسة في حال طُرح فيها بند التمديد؟
وفي حال بلغ التحدي هذا الأمر، هل من أوراق دستورية يمكن أن يستخدمها رئيس الجمهورية؟
***
التاريخ الثاني هو 31 أيار موعد انتهاء العقد العادي لمجلس النواب. في حال وصلنا إلى هذا التاريخ ولم يتم توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية، يكون البلد أمام التلويح بمشكلةٍ دستورية كبيرة، فالتمديد يكون قد سقط نهائياً لأنَّ لا قدرة لمجلس النواب على الإنعقاد بين الإثنين الأول من حزيران والإثنين التاسع عشر من حزيران، عندما يكون مجلس النواب قد أنهى ولايته الثانية الممددة مرتين.
هنا يلوح في الأفق التاريخ الثالث وهو 20 حزيران. في ذلك التاريخ، إذا لم يتم الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات، ويوضع بند التمديد من ضمنه، يكون البلد قد سقط في فخِّ الفراغ بكامل وعيه، فهل يمكن أن نصل إلى هذا المأزق؟
منطقياً، الجميع يستبعدون هذه الفرضية، وأياً تكن المعوقات والعراقيل والألغام فإنَّ الفراغ ممنوعٌ عبر عدة أسلحة:
فرئيس الجمهورية يضغط عبر سلاح التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات.
ورئيس مجلس النواب يضغط عبر سلاح التلويح بورقة التمديد منعاً للسقوط في الفراغ.
ورئيس الحكومة يسير في أيِّ خيارٍ يُبعد كأس الفراغ.
***
هذا الإستشعار بالخطر ربما حثَّ المعنيين على العودة إلى جلسات مجلس الوزراء، بعد تعطيل الأسبوعين على التوالي، والإحتمال الأقوى أن تُعقد الجلسة الأربعاء من الأسبوع المقبل حيث تجاوز عدد البنود المتراكمة أكثر من 160 بنداً.
صحيحٌ أنَّ البنودَ في معظمها هي بنود عادية أو روتينية وتتعلَّق بنقل اعتمادات أو قبول هبات أو موافقات بالصرف على القاعدة الإثنتي عشرية، لكن ما ينتظره اللبنانيون من بنود مهمة هو بند مشروع قانون الإنتخابات والتمديد لحاكم مصرف لبنان، والبندان باتا محكومين بالظروف الضاغطة، فهل يصلا إلى طاولة مجلس الوزراء؟
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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