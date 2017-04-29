- أوروبا تقاوم...
- خطة لوبن لمنع ماكرون من الوصول إلى الإليزيه
- النقاش الإنتخابي يدور في حلقة مفرَغة... والتصعيد السياسي مفتوح
- مشروع بري يثمر اجتماعاً خماسياً بعد مداولات عون - الحريري حوله
- في 29 نيسان 2009 أفرج عن الضباط الأربعة دون اتهام واشتباه بهم
- تعاطي المستقبل مع أزمة القانون الانتخابي يثير الجدل في لبنان
- المئة يوم الأولى: امتحان ترامب الرئاسي
- بدون تعليق
- عودة التيارَين إلى «التأهيلي» تجمّد نقاش «مجلس الشيوخ»
- مناقشات قانون الانتخاب: سلطة تهددنا بالخراب لتثبيت وجودها
- برّي: يلعبون معي لعبة حافة الهاوية؟ ليجرّبوا
- الأرجنتين «اختارت» سامباولي مدرباً وستفاوض أشبيلية على انتقاله
- أستراليا: في قضية إيدي عبيد.. القضاء يغتصب سلطة البرلمان
- موديز عن غلاء المنازل في أستراليا: القادم أسوأ
- بنسبة تتجاوز 50 %.. انخفاض الاستثمارات الأجنبية العقارية في أستراليا
- أستراليا تمدد تعيين رئيس مكتب الضرائب حتى 2024
- ميريام سكاف: لا لعزل زحلة عن محيطها... ولا خلاص سوى بالنسبية
- خطر الفراغ المثلَّث التواريخ
- القوات تحشر التيار في البقاع الاوسط: 3 مرشحين... والمقعد الأرمني
- مشروع الموازنة : تعقيدات في التوقيت والمضمون
- 15 أيار للقانون و«الشيوخ»؟
- تفاصيل محاكمة الشرتوني... وتحذير من مواجهة في الشارع
- مصادر: الحريري أيد «التأهيلي» ليكشف أوراق الآخرين
- بهاء الحريري يدخل السياسة اللبنانيّة من الباب الصهيوني في واشنطن
- حدث في مثل هذا اليوم April 29, 2017
المئة يوم الأولى: امتحان ترامب الرئاسي
أميركا مشغولة - ومعها بلدان كثيرة، بوضع علامات للرئيس دونالد ترامب في امتحان صار تقليدا: ما حققه وما لم يحققه من وعود الحملة الانتخابية في المئة يوم الأولى له في البيت الأبيض. ما توقعه وما لم يتوقعه كثيرون من تصرفات رجل زئبقي يصعب التكهن بما يفعله. والسؤال الذي يتصدر الأسئلة المتنوعة هو: الى أي حدّ تكيّف ترامب مع مسؤوليات الرئاسة وبات يبدو رئاسيا؟ إذ لم يكن سهلا على النخب الأميركية حتى في الحزب الجمهوري كما على النخب العالمية التسليم بأن قطب العقارات هو رئيس أميركا. ولا كان صعبا على الرجل أن يتخلّى في السلطة عن كثير من الأفكار والشعارات البسيطة التي قادته الى أقوى منصب في العالم.
ذلك ان ترامب استسهل ان يحكم بالأوامر التنفيذية التي كان ينتقد استخدام الرئيس باراك أوباما لها ويراه دليل ضعف وتهرّب من الكونغرس. إذ هو وقّع ٣٢ أمرا تنفيذيا خلال المئة يوم الأولى. في حين ان أوباما وقّع ٢٧٦ أمرا خلال ثماني سنوات ولم يسبق لأي رئيس أن عيّن مستشارا للأمن القومي اضطر للاستقالة بعد عشرين يوما هو الجنرال مايكل فلين الذي قدّم خدمات للروس مقابل أموال. ولا أقدم الاعلام على وصف رئيس في أيامه الأولى بأنه كاذب كما فعل مع ترامب الذي ابتكرت مستشارته كيليان كونواي اسما آخر للأكاذيب هو حقائق بديلة.
من المواقف التي بقي ترامب ثابتا عليها اعتبار ايران أكبر دولة راعية للارهاب والسعي لتقليص نفوذها الاقليمي والحد من قدرتها على زعزعة الأمن الاقليمي، خلافا لرهان أوباما على دورها الاقليمي وضمان الاتفاق النووي. أما المتغيرات فانها كثيرة. من الرهان على أفضل العلاقات مع الرئيس فلاديمير بوتين الى أدنى مستوى من العلاقات مع روسيا وسط توتر عالٍ. ومن الاستعداد للمجابهة العسكرية والتجارية والاقتصادية مع الصين الى علاقات حميمة مع الرئيس الصيني شي جينبنغ ورهان على دوره في تبريد الرؤوس الحامية في كوريا الشمالية. فضلا عن انهاء سياسة الصبر الاستراتيجي مع بيونغ يانغ وبدء سياسة الغضب الاستراتيجي الخطر حسب تعبير البروفسور براهما تشيلاني.
لكن أهم ما فعله ترامب هو اختيار فريق للأمن القومي من شخصيات صاحبة خبرة: وزير الدفاع الجنرال ماتيس، وزير الأمن الداخلي الجنرال كيلي، مستشار الأمن القومي الجنرال مكماستر، وزير الخارجية ريكس تيلرسون، مندوبة أميركا في الأمم المتحدة نيكي هايلي، ومدير المخابرات المركزية مايك بومبيو.
وما يدور حاليا بما في ذلك القصف الصاروخي لمطار الشعيرات، لا يزال في اطار العمليات التاكتيكية. ولا أحد يعرف متى يكتمل البحث عن استراتيجية في الشرق الأوسط.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
رفيق خوري
ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .
- المئة يوم الأولى: امتحان ترامب الرئاسي
- سوريا الحرب والتسوية: حقل رماية حرّة
- أي قانون انتخاب في معركة هويات؟
- سجال انتخابي فوق أزمة وطنية عميقة
- مستقبل فرنسا وأوروبا في سباق الأليزيه
- الصراع على المواقع وتحديات موقع لبنان
- ترامب وايران: موقف بلا استراتيجية
- لعبة التبكير والتأخير في الانتخابات النيابية
- سلطان باستفتاء: صناعة ديكتاتور
- تيلرسون في موسكو: تبادل خداع النفس
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)