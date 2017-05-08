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مؤتمر الطاقة الإغترابية وثلاثية النجاح
متنفَّس وواعد وجامع هكذا وصف أحد الدبلوماسيين اللبنانيين مؤتمر الطاقة الإغترابية المنعقد في بيروت.
ويوضح ثلاثيته فيقول:
المؤتمر متنفَّس لأنَّه أتاح التواصل مع ألفيَ شخصية اغترابية من أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وأوستراليا وأوروبا وأفريقيا، وهذه ظاهرة وتظاهرة قلَّ نظيرها، فليس قليلاً في بلدٍ يئنُّ من كلِّ شيء ويحتاج إلى كلِّ شيء، أن يجمع ألفيْ شخصية اغترابية للبحث في كيفية تقديم الأوكسيجين الإغترابي للمقيمين، وللبحث في كيفية تقديم وتسريع الجنسية اللبنانية لمن يريد من المغتربين.
والمؤتمر واعدٌ لأنَّه يتيح الأمل في الإفادة من طاقات المغتربين ولا سيَّما منهم الذين يريدون توسيع استثماراتهم لتصل إلى لبنان. كثيرون منهم لديهم استثمارات كبرى في أوطانهم الثانية والمحادثات جارية معهم أن يتلفَّتوا إلى وطنهم الأول من أجل أن تشمله رعايتهم الإستثمارية.
والمؤتمر جامعٌ لكلِّ الطاقات الإغترابية من كلِّ المشارب والطوائف والمذاهب والقارات، وهذه الميزة هي نادرة وهي تعطي أمثولة إلى الجميع مفادها أنَّ اللبنانيين سواء أكانوا مقيمين أم مغتربين فلا غنى عن بعضهم البعض.
المؤتمر الذي حمل عنوان طريق العودة إلى الجذور، أرفق القول بالفعل فشهد توقيع مراسيم استعادة لبنانيين منتشرين لجنسيتهم اللبنانية، وهذه الإستعادة تمت بعدما استوفيت كلَّ شروط الملفات، ويمكن اعتبار الرابع من ايار 2017 تاريخ بدء استعادة الجنسية بعد ربع قرنٍ من المحاولات الدؤوبة ولكن غير الموفَّقة.
وما يدعو إلى الإعتزاز بمغتربينا أنَّ وفد مغتربي البرازيل ناهز ال 400 مغترب من أرفع المستويات، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب البرازيلي من أصل لبناني، وشخصيات من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. إنَّ كلَّ ما تحقق في مؤتمر الطاقة الإغترابية يُحسَب لوزير الخارجية الديناميكي جبران باسيل، الذي يضع نصب عينيه الإهتمام بلبنان المغترب بقدر اهتمامه بلبنان المقيم.
ليس قليلاً أن يحتضن لبنان، في ظروفه الحالية القاسية وفوداً من 99 دولة في العالم، وليس قليلاً، على سبيل المثال لا الحصر أن تكون هناك وفودٌ بلغ حجمها مئتي شخصية، كالوفد المكسيكي مثلاً.
التنوع كان مثال الحضور، وزراء ونواب من أصل لبناني في دولهم، شخصيات إعلامية فاق عددها السبعين شخصية، شخصيات طبية فاق عددها الألف طبيب، رجال أعمال، صناعيون، مصرفيون، أكاديميون، ما جعل من المؤتمر أكبر تظاهرة اغترابية يشهدها لبنان في تاريخه.
وليس خافياً على أحد أنَّ حركة المؤتمر ساهمت في حيوية استثمارية وسياحية، حيث أنَّ الفنادق والمطاعم شهدت حركة استثنائية، ولو أنَّ توقيت المؤتمر جاء على أبواب موسم الصيف، لكان البعض من المشاركين قد أمضى بعض أيام الإصطياف في لبنان، ولكن مع ذلك فإنَّ الإزدحام الذي تحقق أعطى صورة بهية عن لبنان، على رغم ما يصيبه من ويلات النزوح والإنعكاسات السلبية للنيران المشتعلة من حوله.
لكن الإغتراب ليس كله أحلاماً وردية، ولبنان المقيم ليس كله طرق معبَّدة، للبنانيي الإغتراب مشاكل وهموم، وللبنانيي الداخل مشاكل وهموم، فهل بالإمكان جمع الجهود؟
لبنان المقيم بحاجة إلى مغتربيه من أجل تحسين صورة لبنان في الخارج، هذه الصورة التي شهدت اهتزازاً وتصدعاً، وليس أدل على ذلك من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة الأميركية في حقِّ مجموعات أو أفراد لبنانيين، تحت طائلة العقوبات، فما هو العمل المشترك بين لبنان المقيم ولبنان المغترب الذي يبدو أنَّه قادر على التخفيف من وطأة ما يُحضَّر للوطن الصغير؟
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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