تعدد الخيارات والوقتُ واحدٌ.. ضَيِّقٌ

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تعدد الخيارات والوقتُ واحدٌ.. ضَيِّقٌ
كلما سمِع أبناء الشويفات وخلدة، وكذلك أبناء الأشرفية وبرج حمود وصولاً إلى فرن الشباك، أخبار أحوال الطقس وأنَّ الحرارة ستسجِّل ارتفاعاً، كلما قالوا في أنفسهم:
لا نوم في ليالي الحرارة، فروائح النفايات المنبعثة من مراكز تجميعها سواء في الكوستابرافا أو في برج حمود، تتصاعد مع ارتفاع درجات الحرارة، لتخلق جواً من الروائح الكريهة ولتنشر الأوبئة في سماء المناطق الآنفة الذكر.
يستدعي الأمر معالجةً سريعة، خصوصاً أنَّ موسم الصيف يقترب سريعاً:
لقد بدأت المؤتمرات الصحافية تزفُّ بعض برامج مهرجانات الصيف:
أَعلنت التفاصيل عن جونيه وجبيل وطرابلس، والبقية تأتي لاحقاً عن بعلبك وبيت الدين وصور وإهدن وبشري والبترون والذوق وتنورين والقبيات والأشرفية، فكيف ستتمُّ ملاقاتها؟
هل بالنفايات المبعثرة على الطرقات؟
أم بالنفايات المجمعة في أكثر من مكان والتي تخنق الأنفاس؟
إنَّ إجراءات سريعة يجب أن تتخذها الحكومة، وهي لا شك فاعلة، بهذا المعنى فإنَّ المطلوب حث المتعهدين والشركات التي رست عليها المناقصات، على العمل وفق دفاتر الشروط التي على أساسها أخذوا أشغال النفايات:
جمعاً ومعالجةً وتوضيباً، ولو كان دفتر الشروط ينفذ جيداً لما كانت الروائح المنبعثة تتصاعد وتتضاعف.
رئيس الحكومة سعد الحريري، بما يملك من جرأة، قادرٌ على وضع كل مسؤول أمام مسؤولياته لأنه حريصٌ على صحة الناس من جهة وحريص على إنجاح موسم السياحة وسمعة البلد من جهة أخرى.
ولكن ماذا عن متابعة الملفات ولا سيما ملف جلسة مجلس النواب المحددة يوم الإثنين المقبل الواقع في الخامس عشر من هذا الشهر؟
التأكيدات الحاسمة تشير أن لا جلسة الإثنين، أما الموعد المقبل فتحديده في يد رئيس مجلس النواب الذي يضع الأولوية للتوافق، وفي حال غياب هذا التوافق فقد لا يدعو إلى عقد جلسة.
لكن في الغياب المتوقع لجلسة 15 أيار، فإن الوقت يضيق أكثر فأكثر، وربما هذا ما دفع الرئيس سعد الحريري إلى أن يرفع من وتيرة الحزم والحسم في مواقفه، فيطلب حسم مسألة بواخر توليد الكهرباء، وجاء تحذيره وفق ما نُقل عنه في جلسة مجلس الوزراء، إذ قال:
ما فيي كفي هيك إذا استمر الإعتراض على هيدا الملف.
وبالحزم ذاته يُصرُّ الرئيس الحريري على وجوب التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات النيابية، وقد نقل عنه في اجتماع اللجنة الوزارية للتوصل إلى هذا القانون:
يجب أن نصل إلى قانون، وإلا ما العمل؟
أنا ضد الفراغ. وإذا لم نتوصل إلى قانون، لا أنا ولا غيري يستطيع أن يحمل جو البلد، علينا الإستعجال بقانون الإنتخاب.
هذا الكلام لم يكن تحذيراً مبطناً بل هو تحذير علني لمَن يهمه أو لمَن يعنيه الأمر، بهذا المعنى لا إمكانية للوصول إلى 19 حزيران المقبل من دون قانون جديد للإنتخابات، ولأن الأمر كذلك فإن ما هو مطروح:
إما قانون مختلط بين الأكثري والنسبي، فيتم انتخاب عدد من النواب وفق الأكثري وعدد آخر وفق النسبي. وإما قانون تأهيلي على مرحلتين.
صحيح أنَّ هناك خيارين لكن الوقت واحد، وهو ضيق.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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