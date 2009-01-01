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ألغام الإستحقاقات وقدرة المسؤولين على تفكيكها
15 أيار، 31 أيار، 19 حزيران، 20 حزيران.
أربعة تواريخ قد يكون من شأنها أن تحدد مسار البلد ككل، وفي أيَّ اتجاهٍ يمكن أن يذهب، وإحدى مشاكل هذه التواريخ أنَّها سلسلة مترابطة بحيث تبدأ على درجة محتملة من الخطورة ثم تصل إلى الخطر الكبير:
تاريخ 15 أيار، الذي كان موعداً للجلسة النيابية العامة، سقط، ولا جلسة، والموعد الجديد في يد الرئيس نبيه بري.
تاريخ 31 أيار هو موعد انتهاء العقد العادي لمجلس النواب، وبعده فإنَّ أيَّ جلسة لمجلس النواب تحتاج إلى فتح دورة استثنائية.
تاريخ 19 حزيران هو موعد انتهاء الدورة الإستثنائية، وهي تنتهي مع انتهاء ولاية مجلس النواب.
تاريخ 20 حزيران:
بداية الفراغ إذا:
لم يتم التمديد للمجلس.
لم يُقر قانون جديد يتضمن تاريخ إجراء الإنتخابات ومهلة التمديد التقني إلى حين إجراء هذه الإنتخابات.
***
إذاً، البلد، من اليوم وحتى 19 حزيران، أمامه 37 يوماً هي:
ما تبقَّى من العقد العادي، أي 18 يوماً، وما تبقّى منه زائد 19 يوماً من العقد الإستثنائي، فماذا يمكن أن يفعل المسؤولون في الأسابيع الخمسة المتبقية؟
كل ما ظهر حتى الآن يشير إلى أنَّ المسؤولين يتحدثون عن تقدُّم، من دون أن يُعرَف ما هو هذا التقدم:
هناك آمال في اليد وأمال على الشجرة، الآمال التي هي على الشجرة مؤلفة من مشاريع القوانين الموجودة في أدراج مجلس النواب، وفي مشاريع القوانين التي تقدمت أخيراً والتي سقطت تباعاً.
أما ما هو في اليد فالقانون النافذ أي قانون الدوحة المنبثق من قانون الستين:
***
إذاً، لكي لا يقع الفراغ، هناك تمديد يجب أن يحصل قبل 20 حزيران، وهذا التمديد يجب أن يكون بنداً إما في قانون جديد وإما في القانون المعمول به.
والسؤال الأساسي هو:
ما هي مدة التمديد؟
هل هي لثلاثة أشهر؟
إذا كان الأمر كذلك فإنَّ الإنتخابات يجب أن تنجز في أيلول المقبل، وهذا صعب لأنَّ الوقت لا يكفي للتجهيز اللوجستي وللحملات الإنتخابية، في هذه الحالة لا يتبقى سوى كأس التمديد لسنة كاملة أي إلى 19 حزيران 2018، وهي مدة كافية، نظرياً، لإنجاز قانون جديد للإنتخابات يتم على أساسه انتخاب مجلس جديد.
هذه هي الوقائع، أما عدا ذلك، فمن التنظير الذي لا ينتهي.
***
في الإنتظار، هناك مخاوف بدأت تَطل بغيومها الداكنة على لبنان، وهذه المخاوف ناتجة من العقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة الأميركية، وهذا ما أضاء عليه النائب ياسين جابر في ما كشفه لبرنامج كلام الناس مع الإعلامي مرسال غانم.
ومن المخاوف التي تمَّ الكشف عنها:
هناك مسودة قانون تم تسريبها عن مشروع قانون قد تشكل عقوبات جديدة.
***
الخطير في الموضوع هو الإقرار بأنَّ لبنان لن يتمكن من التأثير على قرار الكونغرس الأميركي، وكل ما هو قادر على فعله يتلخص بتقديم التوجيه من أنَّ لبنان قد يقع في المحظور إذا لم يتم تدارك الأمر.
وما يثير المخاوف أيضاً، بحسب النائب جابر، هو أن تلجأ بعض المصارف الخارجية إلى إقفال الحسابات اللبنانية من أجل تخفيف نسبة الخطر على نفسها.
***
إذاً مخاوف مضاعفة، فهل تكون هذه المخاوف حوافز للمسؤولين لمضاعفة الجهود لتجاوز هذه الألغام؟
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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