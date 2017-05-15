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ماذا بعد 15 أيار؟ حلحلة أم قانون الستين حكما؟
الإثنين ما بعد المقبل، الذي يصادف 29 من هذا الشهر، قبل يومين من انتهاء العقد العادي، هو موعد الجلسة النيابية العامة التي نقلها رئيس مجلس النواب نبيه بري من أمس الإثنين 15 أيار.
المهل تمر، الوقت يقطع، ويقول عنه المثل:
الوقت كالسيف، إنْ لم تقطعه قطعك. والضغط يزداد، ولا إمكانية لجعل الوقت يتمدد، فهو هو:
اليوم فيه يوم، والأسبوع أسبوع، والشهر شهر، والسنة سنة، وعليه فإنَّ كلَّ شيء يمكن تعديله، تضييقاً أو توسيعاً، إلا الوقت.
مساء أول من أمس الأحد، وضع اللبنانيون أيديهم على قلوبهم، ففجأة نبَّت اجتماع موسَّع في عين التينة التقى الجميع على وصفه بالمفصلي، وللدلالة على مفصليته أنَّ رئيس الحكومة سعد الحريري لم يبِت ليلته في الدوحة، بل ألقى كلمته وعاد إلى بيروت لمناقشة رئيس مجلس النواب نبيه بري في المشروع الذي قام شكلاً ومضموناً على المعطيات التالية:
في الشكل، حدَّد الرئيس بري مهلة تنتهي في 15 أيار لقبول مشروعه أو رفضه.
المشروع إمّا يُؤخذ كاملاً وإمّا يُرفض كاملاً، ولا تعديل عليه.
أما في المضمون فإنَّ مشروع الرئيس بري قائمٌ على التلازم بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فقانون الإنتخابات النيابية يعتمد على النسبية في ست دوائر، وعلى أن يكون المجلس مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بمعنى أن يكون هناك 64 نائباً للمسيحيين، في مقابل 64 نائباً للمسلمين. أما عن مجلس الشيوخ فكلُّ طائفة تنتخب ممثليها، بمعنى أنَّ القانون الأرثوذكسي يُطبَّق على انتخاب مجلس الشيوخ.
اجتماع الأحد في عين التينة لم يتلقَ فيه الرئيس نبيه بري أجوبة على مشروعه كما هو، بل سلسلة من التعديلات يعتبرها نسفاً لهذا المشروع، ووفق ما كان اشترطه رئيس المجلس من أنَّ المشروع إما يؤخذ بكامله أو لا يكون، فإنَّه بهذا المعنى يكون قد سقط وعادت الأمور إلى النقطة الصفر.
وهكذا، مع عودة عدم الاتفاق، تتضاعف المخاوف، فرئيس الحكومة سعد الحريري كان قلقا على مصير البلد، إذ أنَّه، بصراحته وجرأته وشفافيته يعتبر أنَّ نجاح الحكومة هو رهنُ تحقيقها لملفين اساسيين:
قانون الإنتخابات وقانون الموازنة، وبناء عليه فإنَّ أياً من القانونين لم يتحقق حتى الآن.
صحيح، بعد 15 أيار ليس كما قبله، إلا إذا حصل تفاهم بين حضرات السياسيين.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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