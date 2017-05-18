- عون قلِق: عقوبات ترامب هل تمسّ به وبـ«التيار»؟
- كيف سيبرر عون التجديد لحاكم مصرف لبنان؟
- الرياض تستأنف دعم «المستقبل»: المال الانتخابي قادم!
- عصام فارس... نحو العودة الدائمة
- مصباح الأحدب: لن أتحالف مع أحد
- اللحمة والعظمة ليستا لصنف البشر!
- قمة تمهد لثلاث قمم…
- انتخابات رئاسية لتلميع صورة إيران في الخارج
- جبران باسيل.. لم يترك له صاحب في الشارع المسيحي!
- مقعد طرابلس الماروني مجدّداً: نقله ضربٌ للتنوّع
- سابقة.. لبنانيون يتحدون التقاليد ويجاهرون بالمثلية الجنسية
- قطاع التكنولوجيا في أستراليا.. الخاسر الأكبر من إلغاء تأشيرة 457
- "متلازمة الحجرة".. خطر يهدد أستراليا
- أزمة اليابان الجنسية.. واقعة لم تحدث منذ عام 1899
- بالفيديو: بسبب الحب.. أميرة يابانية تتخلى عن "كل شيء" وتهدد أمان الإمبراطورية
- طرد مراسلة "الأخبارية" السورية بسبب شتمها المعارضة بجنيف… شاهد ماذا حدث!
- حلف ناتو عربي.. الرئيس الأميركي سيعرض في السعودية تشكيل تحالف يبدأ بـ 5 دول عربية
- 5 أسباب لتشتري نوكيا 3310 الجديد.. ومثلها لتنساه!
- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم May18, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 18, 2017
- زيادة غلة.. أم إنقاذ موسم؟
- «البريميرليغ».. مقعد دوري الأبطال سيُحسم بـ«الفاصلة»
- «مناطق خفض التصعيد» لبوتين أم «مناطق آمنة» لترامب؟
- فراغ و«الستين» أو نسبية وتمديد.. وغـــارات تستهدف قيادات «النصرة»
اللحمة والعظمة ليستا لصنف البشر!
ما هكذا تورَد الإبل معالي الوزير جمال الجرّاح... وما هكذا توقَّعنا أن يكون نهج وزارة الاتصالات، ولا يحقّ لك معالي الوزير ان تتصرف هكذا، وأنت الآتي على تضحيات كبار 14 آذار وثورة الأرز المدفوع ثمنها بدمِ الاجلاّء من الشهداء، الرجال الرجال.
هل نسينا كل هذه التضحيات يا معالي الجرّاح، وهل صارت الناس، جماهير ثورة الأرز الآتي منها، وهل صار الشعب اللبناني كله رخيصاً إلى هذا الحدّ، كي تخاطبه بهذه الطريقة وبهذه العبارات غير اللائقة؟
نشرَت أمس إحدى الصحف معلومات وتقارير تفصيلية تتحدث عن تجاوزات وتطرح شكوكاً وأسئلة حول صفقات وتلزيمات في الوزارة. وكنا ننتظر منك أن تردّ عليها بالمعلومات والوقائع فتكشف الحقائق للرأي العام مرة ولكل مرة، وأنت المؤتمن على المسؤولية أمامهم، ولهم عليك حقوق.
ولكن، وبدلاً من الجواب المقنع ومقارعة الحجّة بالحجة واحترام الناس وعقولهم، عمدتَ إلى الاستخفاف بهم، وكان جوابك على تويتر: بالوزارة لا في لحمة ولا عظمة لنرميها للبعض... بالكتير كارت تشريج.
***
لتكن عندك يا معالي الوزير الجرأة التي تمتّع بها شهداء ثورة الأرز الذين دفعوا غالياً ثمن مواقفهم ولم يتراجعوا، وأبَوا إلا أن يشهدوا للحق والحقيقة، ولا شيء سوى الحقّ والحقيقة، ولم يختبئوا وراء أصابعهم ويتلطوا وراء كلام مخصص بالامثال لغير صنفنا نحن الناس.
اللحمة والعظمة يا معالي الجرّاح لا تقال للناس المحترمين من أبناء بلدنا، الصابرين الصامدين، بل تقال لأنواع معروفة من الكائنات الحيّة. وهذا مؤسف حقاً حقاً.
***
يحقّ لك يا صاحب المعالي أن تقول إن الحملة عليك ظالمة، وهي محض افتراء، ولكن عليك أن تردّ بالوقائع. ويمكنك أن تقول إن المعلومات المنشورة ليست صحيحة أو مفبركة أو للضغط عليك لسبب ما، ولكن عليك أن تكشف الحقيقة.
أما أن تكتفي بتغريدات من بضعة أسطر على تويتر، وتعتقد أن الناس سينخدعون بها ويصدقونك، فهذا ليس من شيم من كان في 14 آذار قبل زوالها، فشعبها ذكي، تعلّم الكثير من التجارب، ومرّت عليه اشكال وانواع مختلفة من المسؤولين.
اللبنانيون الذين أرسلتَ لهم عبارات اللحمة والعظمة يا معالي الوزير يدفعون لك ولسواك الراتب، وحملوا 127 نائبا سواك الى المقاعد النيابية. وإذا كنت تعيش اليوم في عليائك وبرج وزارتك العاجي، وتظن أنك حصَّلت المنصب المرموق، فاعلم أن عليك دَيناً لهذا الشعب الطيّب يجب أن تردَّه له.
***
قيمة الإيرادات الواردة إلى الخزينة من وزارة الاتصالات تقارب المليار و400 مليون دولار سنوياً. وهذا الرقم قد يكون أعلى الإيرادات غير الضرائبية التي تجنيها الخزينة. فكيف إذاً تقول يا معالي الوزير ليس في الوزارة لا لحمة ولا عظمة؟ وأما كروتَة التشريج التي تربّح الناس جميلة بها، ف خَلّيها لمن يحبّ جميلَكَ عليه.
***
الشعب اللبناني ويبدو انك لست من الكادحين منهم، في أسوأ أحواله، بعدما أفرغتم كل ما في جيوبه، ألم تسمعوا صراخ الفقراء الذين يعصف بهم الجوع، لكنهم صابرون لأن كرامتهم تمنعهم حتى من الشكوى؟
ألا ترى الشباب اللبنانيين الواقفين على أبواب الجامعات، المتفوّقين عِلماً وأخلاقاً وكرامة، والحالمين بالمستقبل، لأنهم عاجزون عن دفع أقساط باتت تكويهم كالنار؟
بعضٌ من ملايين الوزارة يا معاليك، وبعض من أموال أوجيرو وسواها، لماذا لا تذهب إلى العائلات المستورة الصامدة الصابرة، ولماذا لا توضع في خدمة هؤلاء الطلاب المحبطين بسببكم، وبوجودكم أنتم وأمثالكم، بالدرجة الأولى؟
معالي الوزير اخطأت وجرحتَ الشعب اللبناني جرحاً بليغاً مؤلماً ودامياً. لقد أدميتَ فيه اللحمة وأوجعتَه حتى العِظام.
لغة اللحمة والعظمة لها صُنْفَها، وليست لمدرسة الشهداء الأبرار التي جئت على اسمها إلى وزارة الاتصالات!
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
- اللحمة والعظمة ليستا لصنف البشر!
- هل من بصيص ين الأمل والمحظور؟
- مصرف لبنان بين الولاية والمهمة
- ماذا بعد 15 أيار؟ حلحلة أم قانون الستين حكما؟
- الامور المقفلة تستدعي تحركًا عاجلاً
- ألغام الإستحقاقات وقدرة المسؤولين على تفكيكها
- تعدد الخيارات والوقتُ واحدٌ.. ضَيِّقٌ
- كيف سيواجه لبنان المِهَل والمواعيد؟
- ارتفاع منسوب إيجاد المخارج
- ميشال عون الرجل المناضلُ في كتاب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)