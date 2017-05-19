الانتخابات التكميلية للأطباء.. منافسة سياسية بقالب نقابي

تلتئم الهيئة العامة لنقابة أطباء لبنان في الشمال يوم الأحد المقبل في مقرها، في إنتخابات تكميلية لاختيار ثلاثة أعضاء لمجلس النقابة بدلا من الأعضاء الذين إنتهت مدة ولايتهم، وهم: النقيب إيلي حبيب، الدكتور أحمد خليل، والدكتور وليد غمراوي.

وتشكل الانتخابات التكميلية إمتدادا للحلف السياسي الذي يجمع تيار العزم، وتيار الوزير السابق فيصل كرامي، والحزب الشيوعي والجماعة الاسلامية، والمردة والحزب القومي، والذي كان حقق في إنتخابات العام المنصرم لاختيار نقيب جديد، فوزا كاسحا بأربعة أعضاء على رأسهم النقيب الدكتور عمر عياش.

وفي الوقت الذي تُعتبر فيه هذه الانتخابات بمثابة الحفاظ على الانجاز السياسي الذي تحقق في العام الفائت لحلف العزم ـ كرامي، فان كثرة عدد المرشحين الذين بلغوا 12 مرشحا، فتحت الأبواب أمام مفاوضات أولية بين الحلف القوي في النقابة، وبين ″تيار المستقبل″ و″القوات اللبنانية″ وحلفائهما، لاعطائهم مرشح من أصل ثلاثة، لكن الأسماء التي طرحت لم تحظ بقبول الحلف الأول، ما جعل هذه المفاوضات تنتهي سريعا، ليبدأ كل فريق باعداد العدة لمعركته الخاصة التي يعتبرها حلف العزم ـ كرامي إمتدادا لنفوذه المتنامي في النقابة، بينما يعتبرها حلف المستقبل ـ القوات خرقا لذاك النفوذ.

أمام هذا الواقع، أبصرت لائحة التضامن النقابي النور، وهي تضم: الدكتور جميل النشار (تيار كرامي) سليم أبي صالح (الحزب الشيوعي) وطارق إسماعيل (عن المستقلين) وقد بدأ أعضاء اللائحة بعقد اللقاءات مع الأطباء وإجراء الاتصالات اللازمة، بينما باشرت الماكينات الانتخابية عملها من أجل حشد أكبر عدد من الأطباء خلف هذه اللائحة في محاولة لتأمين نجاحها بكاملها وقطع الطريق على مرشحي الفريق الآخر.

في المقابل يبدو أن المشاورات بين المستقبل والقوات وقوى 14 آذار أفضت الى تسمية ثلاثة أطباء لخوض الانتخابات، وهم: الدكتور بلال صبلوح والدكتور محمد خضرين (مستقبل) والدكتور رولان طنوس (مسيحيي 14 آذار) وحتى الآن لم يعلن الأطباء الثلاثة تشكيل أي لائحة، في وقت تشير المعلومات الى إمكانية عدم تشكيلها بما يمنح الأطباء الثلاثة مزيدا من حرية الحركة والتعاون من تحت الطاولة، لاستقطاب أصوات الناخبين سواء من خلال العلاقات السياسية أو الشخصية، بما يمكنهم من تحقيق خرق معين، وهذا الأمر ربما يصب في مصلحة المرشح رولان طنوس الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف مكونات النقابة.

في غضون ذلك وأمام هذا الاصطفاف السياسي والنقابي، بدأت الانسحابات تتوالى، حيث أعلن كل من الأطباء المرشحين بشارة الشامي وطارق قصاب، ويحيى صالح، ومصطفى ضناوي إنسحابهم، في حين يستمر الطبيبان كريم جبور وروجيه ديب في ترشيحهما، بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات التي يجريها كل منهما، خصوصا أنهما يترشحان على مقعد واحد، (المقاعد الشاغرة، إثنان للمسلمين ومقعد للمسيحيين) في حين تشير مصادر مطلعة على الانتخابات الى أن المنافسة في النهاية ستنحصر بين ستة مرشحين، ثلاثة في ″لائحة التضامن″ وثلاثة منافسين لهم.

يحق الاقتراع في الانتخابات التكميلية يوم الأحد المقبل لـ 1171 طبيبا مسددين إشتراكاتهم، من المتوقع أن يشارك منهم ما بين 650 و700 طبيبا.

المصدر: سفير الشمال