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ترامب في الرياض: رحلة انقلابين

آخر تحديث: منذ 49 دقيقة
المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية
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الكاتب: رفيق خوري
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الرئيس دونالد ترامب يبدأ اليوم من الرياض رحلة يسجل فيها تكريس انقلابين: واحد ينقلب فيه على بعض الشعارات في حملته الانتخابية والقرارات والسياسات في أيامه الرئاسية الأولى. وآخر تنقلب فيه ادارته على سياسات الادارة السابقة في الشرق الأوسط. الأول هو الاستدارة من الاسلاموفوبيا ومنع مواطني سبعة بلدان اسلامية من دخول أميركا الى اللقاء والتحالف مع أكبر تجمع عربي واسلامي. والثاني تطبيق ما دعا اليه مدير مركز التاريخ العسكري والديبلوماسي في واشنطن مارك مويار، وهو عكس سياسة أوباما الانكفائية التي أخافت حلفاء أميركا من تركهم لمصيرهم واراحت أعداءها، بحيث يصار الى إراحة الأميركيين وحلفاء أميركا ودفع أعدائها الى الخوف.

والمثال العملي هو الانتقال من رهان أوباما على موجة الاسلام السياسي والتوازن بين ايران والعالم العربي ودعوة طهران والرياض الى سلام بارد وتقاسم النفوذ في المنطقة الى اضعاف النفوذ الايراني في اليمن والعراق وسوريا ولبنان ودعم تحالف عربي واسلامي واسع. فضلا عن قيادة هذا التحالف لمحاربة داعش والقاعدة وكل التنظيمات الارهابية، مع ابقاء ايران المطلوب منها الانكفاء الى داخل حدودها في خانة الدول الراعية للارهاب. فوزير الدفاع الجنرال جيمس ماتيس يتحدث عن استراتيجية بعيدة المدى تضمن منع ايران من فرض الهيمنة على المنطقة، ثم الحفاظ على نفوذنا في العراق بعد تحرير الموصل من داعش لضمان عدم تحوّل العراق تابعا لايران.

لكن مشكلة ترامب انه يأتي من جبهة داخلية تهتز تحته الى جبهة خارجية مخروقة في أمكنة حسّاسة. وهو صانع أزمات وصاحب فضائح قادت وزارة العدل الى تعيين مدّع خاص للتحقيق فيها هو المدير السابق لمكتب التحقيق الفيديرالي روبرت مولر، ويأمل في ان يقوّي موقفه الخارجي وضعه الداخلي. والعالم العربي والاسلامي المضروب بأزمات وصراعات وحروب يأمل في أن يقوده الدعم الأميركي الى وضع قوي في مواجهة الارهاب والتحديات التي بينها الضغط على اسرائيل لتسوية الصراع العربي - الاسرائيلي، ودفع ايران الى التوقف عن تصدير الثورة وممارسة مصالح الدولة التي تمارس حسن الجوار.

 

وهذه مهام صعبة تتطلب وقتا وجهدا واستمرارية. ولا أحد يضمن ماذا يفعل أو يقول ترامب غدا. ولا شيء يوحي ان القوى الاقليمية والدولية تقترب من مرحلة التسويات في الصراع الجيوسياسي الدائر في المنطقة وعليها. لا الحلفاء الذين تريد أميركا تطمينهم ينامون على حرير الوعود. ولا الأعداء المطلوب تخويفهم يخافون بسهولة ويقفون مكتوفي الأيدي من دون مقاومة.

لكن اللعبة دخلت في فصل متبدّل، وان لم يتغيّر اللاعبون.

المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية

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رفيق خوري

رفيق خوري

ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .

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